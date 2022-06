Zabíjení dětí, mučení? Není problém. Ale sex ano, stěžují si autoři hry

Mnoho z vynálezů, které jsme ještě před pár lety obdivovali jen nad stránkami sci-fi románů, už dnes bereme jako naprostou samozřejmost.

Dnešní počítače dokážou zobrazit prakticky fotorealistické obličeje. Budeme se proto k virtuálním postavám chovat jinak?

Na dálku řízené miniaturní drony ovládají bojiště na Ukrajině, v kapsách nosíme telefony, jejichž výpočetní výkon daleko přesahuje dřívější sálové počítače, samoparkovací auta už jsou ve vyšších třídách prakticky normou.

Nová doba ovšem přináší nové problémy, a to nejen ty technologické, ale i etické. Mají být válečné stroje natolik autonomní, aby mohly rozhodnout o zabití člověka? Mají samořiditelné automobily ochránit především posádku vozidla, nebo ostatní účastníky provozu (viz známé trolejové dilema)? A jsou potřeba nějaké hranice, které by určily, nad čím člověk může masturbovat ve virtuální realitě? Pravda, poslední otázka asi ještě netrápí tolik lidí na to, aby se o ní vedla širší společenská diskuse, minimálně pro výrobce pornografie je ovšem zásadní.