Kam se hrabe Starfield a Diablo. Internet zbořila nenápadná hra

Hollow Knight je fenomén, který nemá obdoby. Původní hra z roku 2017 byla výtvorem tří lidí z australského studia Team Cherry, a ještě si museli pomáhat kampaní na Kickstarteru, jež byla nakonec poměrně úspěšná. Na hru se vybralo přes 57 tisíc australských dolarů (necelý milion korun), i když autoři potřebovali zhruba polovinu.

Hollow Knight si nakonec vysloužil ohromnou popularitu mezi fanoušky indie her. Vděčí za ni především stylové grafice, perfektní hratelnosti a poněkud vyšší obtížnosti, která však ke hře náramně sedí. Jde o hru typu metroidvania, tedy s otevřením průzkumem 2D světa, který si postupně se sbíráním nových schopností rozšiřujete o dosud nepřístupné lokace. Zároveň se zde najde i inspirace sérií Dark Souls, a to nejenom ve vyšší obtížnosti bez možnosti volby, ale také třeba značného postihu za smrt.

Jedním z cílů během kickstarterové kampaně bylo z peněz navíc vyrobit druhou hratelnou postavu do hry. Tento nápad se nakonec přerodil v celé DLC, kde by se hráč ujal místo malého Knighta role Hornet, kterou doposud ve hře potkával jako protivníka. Jenže během jeho vývoje autoři zjistili, že mají dostatek obsahu na to, aby místo DLC mohli vydat celou novou hru. A tak na začátku roku 2019 oznámili sequel v podobě Hollow Knight: Silksong.

Tehdy to vypadalo, že pilní autoři chtějí hru vydat poměrně brzy, což podpořil i fakt, že hned vzápětí po oznámení hry na akci Nintendo Direct následovala vcelku podrobná herní ukázka několika levelů. Silksong vypadal vcelku hotově, nebo se alespoň zdálo, že jde o hru, která je nejdále pár měsíců od vydání. A to i přes to, že autoři nikdy nezveřejnili konkrétní datum vydání.

Pak přišla ovšem až nečekaně dlouhá odmlka. Spousta lidí se přiklání k tomu, že Team Cherry, stejně jako spoustu jiných herních studií, výrazně ovlivnila pandemie covidu. Sami autoři nakonec prozradili, že vzhledem k tomu, jak málo lidí na hře pracuje (a stejně se většinou dělá z domu), to problém moc nebyl. Poslední tři roky si zkrátka dávají záležet na tom, aby hra vyšla v opravdu co nejlepším stavu. Což je naprosto v pořádku.

Na druhou stranu herní komunita v tomto absolutním tichu více než tři roky poté, co hra vypadala velice k světu, docela střádala. Jednak tu bylo neustálé naléhání u každé akce Nintenda, aby se zde Silksong objevil. A pak zklamání, když tomu tak nebylo. Na Discord server hry se doporučovalo chodit jen těm odvážným, protože je nářky po vydání hry naprosto zaplavený.

Nyní však přišel šok, že se Hollow Knight: Silksong po takové době najednou objevil na akci Xboxu. Vedle nových záběrů ze hry jsme se dozvěděli, že majitelé předplatného Xbox Game Pass si jej zahrají hned první den. Ovšem kdy tomu tak bude, se stále neví. Hra dokonce ani nebyla zařazena na konečný snímek v prezentaci her, které mají vyjít v příštích 12 měsících. Údajně proto, že autoři sami nevědí, jestli hra vyjde letos, nebo příští rok.

Nový trailer opět nabídl celou řadu nových ukázek ze hry, ovšem nějaké vyloženě zásadní a nové informace stále chybí. Hra dokonce pořád vypadá poměrně stejně, jako v roce 2019, byť je asi každému jasné, že vizuální stránka není tím jediným, do čeho se vkládá spousta úsilí. S Hornet v hlavní roli to každopádně vypadá na o něco dynamičtější styl hry, dočkáme se daleko více akrobacie a používání speciálních schopností či nástrojů. Hra bude ovšem opět ve velkém zaměřena i na propracované souboje s bossy.

Jedna věc je naprosto zřejmá. Pokud se podíváte na oficiální kanál Xboxu na YouTubu, tak ze všech ukázaných her na nedělní show má Silksong naprosto drtivou převahu v počtu zhlédnutí. Pár hodin po odvysílání akce se například žádný trailer z repertoáru Xboxu nepřehoupl přes 10 tisíc přehrání, tedy až právě na Silksong, který měl velice rychle nahromaděno 50 tisíc přehrání.

Ve chvíli psaní tohoto článku je situace velice podobná. Trailer na Starfield si sahá k 250 tisícům přehrání, velice podobný počet má Minecraft Legends a Forza Motorsport, u zbytku ukazují počítadla daleko méně. Hollow Knight: Silksong se mezitím přehoupl už přes hranici 600 tisíc přehrání. Tak moc vzala tato nenápadná indie hra od partičky vývojářů z Austrálie herní svět útokem.

Fanoušci už nyní rozjíždějí další vlnu spekulací. Hádají, že vše se snad brzy upřesní na chystané (avšak dosud oficiálně nepotvrzené) konferenci Nintenda. I kdyby ne, tak i přesto máme zase poměrně slušnou jistotu, že na Silksong už nebudeme muset čekat dalších několik let.