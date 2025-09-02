Naprosto nevídaná situace. Očekávaná hra je až moc levná, diví se lidé

Ondřej Martinů
Videoherní průmysl se potýká v poslední době se zdražováním hardwaru i digitálních licencí a hráčům se to vůbec nelíbí. Teď ale autoři dlouho očekávané novinky Hollow Knight: Silksong oznámili, že hra se bude prodávat za opravdu nízkou cenu, a lidé se nestačí divit, jak se taková věc v současnosti vůbec může stát.

Během letošního roku dorazily první herní tituly, jejichž pořizovací cena se vyšplhala na 80 eur, tedy v přepočtu na víc než 2 000 korun. Ještě donedávna přitom bylo standardem platit za hry maximálně 60 eur, tedy okolo 1 500 korun. Jenže herní studia se odvolávají na rostoucí náklady, inflaci a další překážky, které je nutí zvedat ceny. Najdou se ale i výjimky.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight Silksong
Hollow Knight Silksong
37 fotografií

Jeden z největších letošních hitů, Clair Obscur: Expedition 33 (naše recenze zde), uhranul hráče nejenom povedeným obsahem, ale také faktem, že základní cena byla stanovena na 50 eur (asi 1 200 korun). Lidé proto ihned začali poukazovat na to, že herní studia jsou rozhodně schopna produkovat výborné hry za rozumné ceny a že za jejich zvyšování může mnohdy jen obyčejná nenasytnost velkých herních vydavatelství. Nyní se však schyluje k další senzaci, jelikož roky vyhlížený nezávislý titul Hollow Knight: Silksong stanovil cenu na pouhých 20 eur (asi 490 korun), respektive 20 dolarů (420 korun) na americkém trhu.

Hollow Knight Silksong
Hollow Knight Silksong

V kontextu současného herního trhu působí takové oznámení skoro až jako vtip. Ano, na jednu stranu nezávislé hry jen málokdy za pořízení účtují cenu přes 40 eur, ovšem Silksong se rozhodně nedá označit za běžnou nezávislou hru. Titul má ohromnou základnu fanoušků, prakticky největší mezi nezávislými hrami, a autoři na novince pracovali velice dlouho, což napovídá i tomu, že hra bude výrazně větší než předchozí díl. Ten se prodával za 15 eur.

„Mohli jste si říct o 40 dolarů a stejně bych si to koupil,“ je jeden z nejčastějších komentářů pod tímto oznámením. „Tato hra si zaslouží klidně 60 dolarů, takže si ji prostě koupím na PC, PlayStation i Nintendo Switch zároveň,“ píší další fanoušci. A mnozí také uvádějí, že díky nízké ceně hru koupí i svým přátelům.

Na hráčském fóru r/Silksong na Redditu se každým dnem množí různé hráčské soutěže, kdy někdo vypíše možnost vyhrát jednu z několika kopií hry, které pro výherce koupí. I zde pak lidé obdivují nízkou cenu hry, jelikož komunita čekala (a byla ochotná zaplatit) i vyšší cenu.

Hollow Knight Silksong
Hollow Knight Silksong

V těchto dnech mimo jiné i trhá rekordy v počtu aktivních hráčů na Steamu právě první Hollow Knight z roku 2017, zřejmě proto, že si lidé připomínají hratelnost a svět předchůdce. Podle databáze SteamDB hru v jednu chvíli hrálo v uplynulém týdnu víc než 70 tisíc lidí, což je na osm let starý nezávislý singleplayerový titul výborné číslo. Očekává se, že i Silksong bude trhat rekordy. Jak velké bude šílenství ohledně této novinky, zjistíme už ve čtvrtek, kdy se hra v 16:00 středoevropského času zpřístupní všem zájemcům.

Dlouhý vývoj hry byl podle informací serveru Bloomberg zapříčiněný tím, že se autoři z australského studia Team Cherry u práce zkrátka až příliš bavili a neustále přidávali nový a nový obsah. Teprve teď, po víc než šesti letech vývoje došli k názoru, že už by to nejspíš mohlo stačit. Zároveň ale už teď víme, že na hře chce Team Cherry pracovat i nadále a nejspíš se tedy dočkáme i dodatečného obsahu.

Hollow Knight Silksong vyjde 4. září na PC (Steam, GOG, Humble Bundle), PlayStation 4 a 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch a Switch 2. Dostupný bude také hned od prvního dne v předplatném Xbox Game Pass. Recenzi vám přineseme až po tomto datu, jelikož autoři nebudou posílat žádné kopie do médií před vydáním, aby se hráči mohli vyhnout spoilerům.

