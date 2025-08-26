Hra Hollow Knight: Silksong byla oznámena začátkem roku 2019 a už tehdy působila poměrně hotovým dojmem. Autoři ze studia Team Cherry sice původně obsah této hry plánovali jako dodatek k úvodní hře Hollow Knight, nakonec však usoudili, že mají moc dobrých nápadů a pustí se raději do celé nové hry. Byl to tehdy však jen začátek roky dlouhého čekání a otázek, na které komunita nedostávala odpovědi.
To se teď, po šesti letech od oznámení, konečně změnilo. Během doby, kdy se Team Cherry v podstatě odřízl od světa a s fanoušky vůbec nekomunikoval, herní komunita mnohdy až propadala zoufalství, konspirovala, nebo se aspoň vzájemně snažila nachytat různými falešnými informacemi, které dostaly přízvisko „silkposty“. Nyní si mohou ale fanoušci konečně vydechnout, jelikož máme oficiální datum vydání: 4. září, tedy už za devět dní.
Proč však zrovna po druhém dílu 2D metroidvanie plné ručně kreslených brouků ve fantasy světě tolik hráčů touží? V první řadě má původní Hollow Knight z roku 2017 od studia Team Cherry status kultu mezi indie hrami. Autorům se povedl totiž skvělý mix plošinovky s volným průzkumem světa a nemilosrdnou obtížností her typu Dark Souls, kdy vás hra tvrdě penalizuje za každou smrt a nic vám nedá zadarmo. Hollow Knight: Silksong má pak nabídnout od všeho víc: větší počet nepřátel, víc bossů, o dost větší svět a velkou spoustu tajemství k tomu.
Oznámení formou traileru na YouTube předcházelo letos několik potvrzení, že hra bude skutečně k dispozici během tohoto roku, a dál také poměrně nečekaně možnost si na veletrhu Gamescom v Německu zahrát demoverzi. My jsme na veletrhu byli přítomni, ovšem při pohledu na fronty, které u stánků Nintenda a Xboxu působily nekonečně, a po zjištění, že si ve frontě postojíte vícero hodin, jsme se rozhodli čas na výstavišti optimalizovat a Silksong vynechat.
Onu klíčovou informaci v podobě data vydání však komunita obdržela až ve čtvrtek, kdy dorazil jednak trailer s potvrzením data vydání, ale také rozhovor s autory na serveru Bloomberg, který konečně poodhalil tajemství dlouhého ticha a neochoty komunikovat s fanoušky, ale hlavně co na výrobě nezávislé 2D akční skákačky zabralo tak dlouhý čas.
Známý herní novinář Jason Schreier vyzpovídal trojčlenný tým, který za hrou stojí, a to je rovnou i první nápověda na jednu z hlavních otázek: ve třech lidech zkrátka vývoj nejde moc rychle. William Pellen a Ari Gibson z Team Cherry v rozhovoru přiznali, že je vývoj hry zkrátka bavil a necítili žádný tlak hru vydávat příliš rychle. A hra tak během let bobtnala obsahem.
Volnost v tempu vývoje hry jim navíc zařídil právě Hollow Knight, jehož se celkově prodalo přes 15 milionů kopií. To je i při nízké pořizovací ceně hry pro trojčlenný tým zlatý důl, který jim zaručil, že se už nikdy nemusejí zabývat rozpočty. Vývoj Silksongu zkrátka šel podle aktuální nálady autorů a ti přiznali, že by jejich nápady vystačily klidně ještě na dalších 15 let práce.
Na otázku, zda si všímali internetového šílenství okolo hry, kterou návštěvníci v chatu zmiňovali snad u každého herního streamu, odpověděli, že spíš ne. Prý se opravdu tvrdě soustředili na vývoj a snažili se nebýt moc online a nečíst fóra a komentáře. Jen ty nejlepší vtípky jim prý sem tam přeposílali členové rodin či přátelé.
Vývojáři z Team Cherry dále potvrdili, že i po vydání Hollow Knight Silksong se hře chtějí věnovat dál, údajně po dobu následujících „měsíců až let“. To se dá v podstatě vyložit jako potvrzení, že po vzoru první hry obdrží i Silksong několik dodatečných rozšíření.
Komunitu navíc nadchlo (a možná trochu i zděsilo) vyjádření, že mají další ambiciózní plány do budoucna. A jestli jim už v hlavách kvete nápad na třetí Hollow Knight hru, asi si zase počkáme pořádně dlouho. Schreier proto rozhovor uzavřel rýpnutím, že se znovu potkají někdy okolo roku 2032.
Hollow Knight Silksong vyjde 4. září na PC (Steam, GOG, Humble Bundle), PlayStation 4 a 5, Xbox Series S/X, Nintendo Switch a Switch 2. Dostupný bude také hned od prvního dne v předplatném Xbox Game Pass. Recenzi vám přineseme až po vydání, jelikož Schreier také podotkl, že Team Cherry nebude posílat žádné kopie do médií před vydáním, aby se hráči mohli vyhnout spoilerům.