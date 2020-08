Cesta ke kostičkovaným ňadrům. Historie erotických her nabízí nečekané lahůdky

Nebo se ho snad začali bát samotní hráči? V novém seriálu probereme toto lechtivé téma od hluboké minulosti po nepříliš uspokojivou přítomnost.

Vytextuj mě

Internetový Rule 34 říká, že porno udělali lidé už ze všeho, co vás napadne. Není tedy divu, že se sexuální tématika dostala na počítače už v samotných začátcích. A bylo to celkem dávno, na konci 70. let. V té době jste si mohli nechat snít o nějakém 4K pornu, kde často spíš proklínáte sebe sama, že jste si ve 4K pustili do své 40palcové televize v detailu už ne tak vzhledný dámský rozkrok, jak jste si původně mysleli.