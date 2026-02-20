Hru Highguard si nejspíš už hráči budou pamatovat jako jeden z největších propadáků letošního roku, byť je teprve únor. Titul odhalený jako zlatý hřeb prosincového ceremoniálu The Game Awards se nesetkal s nadšením hráčů, kteří na tomto místě čekali nějakou zajímavější hru. K tomu se následně přidal také všudypřítomný odpor k online střílečkám s hrdiny, mnozí novinku označili za „Concord 2“, tedy následovníka loňského propadáku od Sony.
Události po vydání hry se daly již předem tušit. Vzhledem k tomu, že byla zdarma, se v prvních dnech sešly vyšší desítky tisíc hráčů, jenže zájem padal velice rychle. Hra se prokázala jako nepříliš zajímavý slepenec žánrů, spousta hráčů navíc vyčítala autorům, že měli raději nejprve vypustit testovací verzi, posbírat odezvu a podle ní hru doladit. Místo toho ale vyšla ve stavu, který hráčům od prvních chvil vůbec nevyhovoval.
Následovalo bombardování negativními recenzemi a všeobecný výsměch na internetu, a to nejenom na adresu autorů, ale třeba i známému moderátorovi Geoffovi Keighleymu, který hru umístil právě na ono nešťastné místo na konci herní show.
Nedlouho poté studio Wildlight Entertainment propustilo většinu zaměstnanců a nechalo si pouze hrstku vývojářů, kteří zřejmě budou mít na starost jen jakýsi udržovací režim serverů hry. Tu přitom nyní, ani ne měsíc po vydání, hraje jen zlomek z původního počtu hráčů: denní maxima se pohybují okolo tisícovky lidí, což je na hru dostupnou zdarma opravdu hodně špatné číslo.
Jeden z vyhozených vývojářů Josh Sobel se dokonce na sociální síti X začal vztekat, že za neúspěch hry mohou také hráči a tvůrci obsahu na internetu. Příspěvek později zase smazal, nicméně co se na internetu jednou objeví, to už je těžké zapomenout.
„Neříkám, že naše selhání je čistě vina kultury hráčů a že hra by byla bez negativních hodnocení úspěchem, ale rozhodně toto chování hráčů mělo svou roli. Všechny produkty jsou závislé na rozmarech jejich konzumentů, a ti v našem případě vynaložili až absurdní úsilí k tomu, aby Highguard pomlouvali a kritizovali. A fungovalo to,“ popisoval.
Hráči také řeší fakt, že podle dřívějších informací ve studiu Wildlight panovala před vydáním až toxická pozitivita. Vývojáři se navzájem ujišťovali, jaký mají v rukou herní klenot s ohromným potenciálem, což koneckonců umocnil třeba i výše zmíněný herní moderátor Keighley, který byl ze hry tak nadšený, že jí dal právě prominentní místo ve své show. Jenže šlo zřejmě jen o hodně úzkou skupinu lidí v bublině, která nechápala kontext herní scény a její aktuální náladu vůči tomuto typu her.
Osud hry je nyní každopádně prakticky spočítaný. Autoři už dokonce zavřeli oficiální web hry a je v podstatě jen otázkou času, kdy se ohlásí vypnutí herních serverů. Kvůli tisícovce hráčů (plus neurčitému počtu na konzolích) se provoz serverů nevyplatí.