Měla to být hra, která se prosadí jako nový druh střílečky a zkušeným tvůrcům vydělá pohádkové peníze. Realita je však jiná. Highguard přišel během pěti týdnů od vydání o 99,8 procenta hráčské základny. Pohled do zákulisí odhaluje klasický příběh přehnaného sebevědomí a toxické pozitivity.
Highguard je týmová střílečka tři na tři, která si půjčuje řadu prvků z dalších žánrů. Za jejím vznikem stojí část vývojářů ze studia Respawn, které v roce 2019 stvořilo nečekaný hit Apex Legends.
Část zkušených vývojářů se ovšem trhla. Ačkoliv oficiálním důvodem měla být tvůrčí svoboda, podle známého insidera Jasona Schreiera šlo především o peníze. Hra Apex Legends vydělala přes tři miliardy dolarů a část tvůrčího týmu měla pocit, že nedostala adekvátní podíl.
Odešla proto do nového studia Wildlight Entertainment, které jim slíbilo podíl na zisku. Nejprve kutili survival střílečku inspirovanou hrou Rust, ale nefungovalo to. V roce 2024 proto přešli na stávající formát týmovky tři na tři.
Studio chtělo vsadit na stejnou strategii jako Apex Legends, tedy takzvaný shadow drop, kdy je hra okamžitě uvedena na trh hned při svém odhalení.
Studio přesto využilo nabídky stát se zlatým hřebem večera při předávání cen The Game Awards v prosinci, což je obdoba herních Oscarů. Zde přišla první zpětná vazba: hráči se divili, proč genericky vyhlížející střílečka získala tak prestižní místo.
Studio Wildlight však svou strategii nezměnilo, s hráči nijak nekomunikovalo a hru 26. ledna zkrátka vydalo. Šéfové do poslední chvíle věřili, že nepotřebují žádné externí testování, protože mají v rukách další Apex Legends. A že hra zkrátka „promluví sama za sebe“.
A také že promluvila. Počet hráčů se při spuštění na Steamu vyšplhal na téměř sto tisíc souběžně hrajících, což není v případě free 2 play hry nějak zázračné číslo, ale dá se s tím pracovat.
Problém je, že už po týdnu se počet hráčů propadl téměř o devadesát procent. Aktuálně hra spadla na historické minimum, pouhých 122 lidí souběžně hrajících, denní maximum už spadlo pod 500. Jinými slovy, je to absolutní propadák.
Studio už propustilo většinu zaměstnanců, investor Tencent zastavil financování. Vypnutí serverů je tak otázkou času.
Jeden z vyhozených vývojářů následně kritizoval hráče a tvůrce obsahu.
„Neříkám, že naše selhání je čistě vina kultury hráčů a že hra by byla bez negativních hodnocení úspěchem, ale rozhodně toto chování hráčů mělo svou roli. Všechny produkty jsou závislé na rozmarech jejich konzumentů, a ti v našem případě vynaložili až absurdní úsilí k tomu, aby Highguard pomlouvali a kritizovali. A fungovalo to,“ napsal.
Pravdou ovšem je, že hra nebyla moc dobrá. Ostatně i Schreier ve svém článku upozorňuje, že interní testování probíhalo v nereálných podmínkách. Hráči spolu komunikovali přes mikrofon a vývojáři jim za zády asistovali.
Po vydání se ukázalo, že herní mechanismy nejenže nejsou dobře vysvětleny, ale působí i frustrujícím dojmem. Například dlouhá těžba surovin je pozůstatek z původního survival konceptu.
Highguard tak bývá často přirovnáván k dva roky starému propadáku Concord od Sony, který během sedmiletého vývoje stál minimálně 200 milionů dolarů, aby byl následně vypnut 14 dní po vydání. Jeho tvůrci také do poslední chvíle věřili, že mají v rukách poklad.
Už nyní je zřejmé, že spektakulárních propadáků ve stylu Highguard bude letos víc. Připravte se, zima se blíží.
