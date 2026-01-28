„Je to zadarmo, a stejně chci vrátit peníze.“ První propadák roku je tady

Ondřej Martinů
Jak bylo předpovězeno, tak se i stalo. Na PC a konzolích vyšla nová multiplayerová akce Highguard, které hráči už od prosincového oznámení věštili osud propadáku. Úvodní dojmy tomu odpovídají, na hru se valí kritika a tisíce negativních recenzí.

Málokteré hře se povede naštvat hráče už formou svého představení. Hře Highguard se to ale povedlo, když si novinka zabrala finální místo na ceremoniálu The Game Awards, který obvykle připadne nějaké pořádně významné hře. Jenže chybný úsudek pořadatelů ceremoniálu způsobil, že se Highguard dostal právě na tuto prominentní pozici, což ihned vyvolalo hněv diváků.

Highguard
Highguard
Highguard
Highguard
35 fotografií

Autoři následně zvolili celkem neobvyklý postup a téměř celý měsíc do vydání se v podstatě vyvarovali jakékoli komunikace. Zřejmě vsadili na to, že už nebudou dál internet dráždit a nechají za sebe mluvit výsledky své práce. Hra byla spuštěna v pondělí 26. ledna a vzhledem k tomu, že jde o hru zdarma a na provoz si vydělává mikrotransakcemi, mohl se kdokoli jít přesvědčit o tom, zda byly řeči o propadáku oprávněné, či nikoli.

Slepenec žánrů

I my v redakci jsme dali hře šanci a ihned narazili na první problém, který multiplayerovku řádně nepřipravenou na úvodní nápor zvědavých hráčů dostihl: nedostatek kapacity na serverech. Čekaly na nás tedy fronty na vstup do hry, fronty na čekání připojení ke hře a ztráty připojení k serveru, které nás poslaly zase zpět do fronty.

Highguard
Highguard

Až v samotné hře jsme přišli na to, o čem Highguard vlastně je, což způsobila právě ona absence komunikace vývojářů před vydáním. Jde o střílečku mezi dvěma týmy po třech hráčích na poměrně velkých mapách, kde je třeba splnit několik dílčích úkolů k dobytí základny nepřátelského týmu.

Nejprve opevňujete vlastní základnu, pak se vydáváte na lov surovin, lepších zbraní a nakonec také meče, kterým rozbijete štít nepřátelské základny. Pokud se vám to povede, tak je ještě potřeba úspěšně umístit a aktivovat výbušninu v pevnosti nepřátel, kteří se vám v tom samozřejmě snaží zabránit.

Hra je v podstatě takový slepenec různých žánrů, míchá prvky looter shooter her s opevňováním základen z Rainbow Six, k tomu si ještě vybíráte specifického hrdinu (hero shooter) a celé se to odehrává na mapě, kde by šlo skoro hrát i nějaký komornější battle royale. Šest hráčů na tak velké mapě je až zoufale málo a do přestřelek se většinou dostanete až při dobývání základen, protože ve volném prostranství na sebe zkrátka moc často nenarazíte.

Highguard
Highguard

Akce sice na poměr právě žánru hero shooter vlastně celkem funguje, ale zároveň nemá až na ježdění na koních po mapě vlastně nic moc originálního. Highguard působí tak, že se chtěl zalíbit hráčům několika různých žánrů naráz, ale ve výsledku ani sám pořádně neví, čím chce být.

Tisíce negativních recenzí

Hráči už dali nespokojenost najevo na Steamu, kde se sešlo ohromné množství negativních recenzí: přes 22 tisíc v moment psaní tohoto textu. Pouze 30 % je pozitivních a hra má tak psané hodnocení „spíše záporné“. Ano, zčásti jde o review bombing od lidí, co hru na pár minut zapnuli a zase vypnuli, ale zároveň řada negativních hodnocení hru opravdu věcně kritizuje.

Odpovídá tomu i hráčská aktivita, která se několik hodin po startu vyšplhala jen na Steamu na necelých 100 tisíc hráčů, aby ještě během večera klesla zhruba na 30 tisíc. Druhý den po vydání se pak už počty pohybovaly jen okolo 15 tisíc aktivních hráčů, což je na hru zdarma celkem špatné číslo.

Highguard
Highguard

Vše je celkem v rozporu s odbornými recenzemi části světových médií, které po vyzkoušení na speciální akci pro zvané Highguard spíš chválí. A sám Geoff Keighley, moderátor The Game Awards, ještě těsně před vydáním hry na síti X špičkoval své sledující, že brzy bude čekat omluvu.

Nakonec jen během večera napsal na síť krátký dotaz: „Tak co si o Highguard myslíte?“ a hráči si to s ním přišli vyřídit. „I když je hra zdarma, pořád bych chtěl vrátit peníze,“ píše jeden. „Kámo, nikdo se ti omlouvat nebude,“ ozval se další. „Dal jsem tomu šanci, ale tys nám prostě lhal,“ obviňuje ho další komentující. A řada lidí mu vzkazuje, že na poslední místo v ceremoniálu The Game Awards opravdu měl dát spíš Star Wars: Fate of the Republic. Ani to by ale ve výsledku z Highguard neudělalo lepší hru.

28. ledna 2026

