Jen málokdy se povede zcela nové hře popudit hráče už před vydáním. Multiplayerové střílečce Highguard se to však povedlo, a to dokonce v několika rovinách. Přitom ještě začátkem prosince se o ní skoro nic nevědělo, a jelikož má vyjít na konci ledna, je její rychlý úpadek v hráčskou nemilost celkem pozoruhodný.
První průšvih se váže už k formě oznámení hry. Ta totiž zabrala finální místo na ceremoniálu The Game Awards, který obvykle připadne nějaké pořádně významné hře. Jenže chybný úsudek, ať už autorů hry, nebo pořadatelů ceremoniálu, způsobil, že se Highguard dostal právě na tuto prominentní pozici, což ihned vyvolalo hněv diváků.
Dodnes se mluví o tom, že kdyby Highguard nezvolil takto viditelný způsob odhalení, asi by se o hru zajímalo mnohem méně lidí a předběžné reakce by nebyly tak přísné. Jenže souběžně s tím nejde popřít, že hra sdílí řadu prvků s propadákem roku 2024, multiplayerovým Concordem, a že kritika působí oprávněně.
Ačkoli se Highguard primárně prezentuje jako dílo autorů, kteří původně stáli za známými hrami jako Titanfall nebo Apex Legends, do nového studia stojícího za hrou se podle všeho přesunula i část vývojářů ze zavřeného studia Firewalk, které mělo na svědomí právě Concord.
A o čem přesně hra je? Jde o multiplayerovou PvP střílečku s hrdiny, která je zasazena do fantasy světa, takže zde jsou jak palné zbraně, tak i boj na blízko. Jako unikátní element se prezentuje jízda na koni a dalších stvořeních. Jinak toho však pořád ohledně Highguard autoři neřekli mnoho a lidé jsou tak stále odkázáni pouze na onu úvodní ukázku.
Odezva právě na tuto ukázku na serveru Youtube je všeříkající. Na oficiálním kanále má trailer při 89 tisících zhlédnutí 11 tisíc palců dolů a pouze 1,3 tisíce palců nahoru. Ještě drtivější odezva je na kanále IGN, kde má trailer hned 423 tisíc zhlédnutí, 53 tisíc palců dolů a jen 4,6 tisíce palců nahoru.
Komentáře pod těmito ukázkami jsou podobně nemilosrdné. „ChatGPT, vygeneruj mi prosím hru,“ vysmívá se jeden z uživatelů. „Chápu, že informace o hře neunikly dopředu, protože to nikoho nezajímá,“ utahuje si další. „Vítej zpátky, Concorde,“ přidává se další. Takových posměšků je zde nespočet.
|
Bude to suchý měsíc? Tyto hry vychází v lednu
O tom, zda Highguard skutečně bude dalším herním propadákem, nebo se přece jen hráčům zalíbí, se přesvědčíme už brzy. Hra startuje na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X a S 26. ledna.