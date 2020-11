Nejvyšší skóre. Konečně pořádný seriál o hrách, nebo okatá LGBT agenda?

Pokud budeme brát v potaz tvorbu na videoportálu YouTube, existuje tolik pořadů a dokumentů o videohrách, že bychom je během svého života nikdy nedokázali ani spočítat, natož zhlédnout. Co se mainstreamové televizní nebo aktuálně VOD tvorby týče, nejde o tak časté téma.

Pamětníci si jistě vzpomenou na parádní britský seriál Špatný vliv (Bad Infuence), který se vysílala v 90. letech i u nás na TV Nova. Hry v něm hodnotili zvlášť chlapci a dívky. Opomenout nelze ani výborný Kybernet (Cybernet), který se ve Velké Británii vysílal neuvěřitelných 13 let. V Česku jsme ho mohli sledovat díky kabelové stanici SuperMax.

Zmínit se sluší i domácí pořad Game Page z tvorby České televize, i když byla jeho kvalita přinejlepším diskutabilní. Teď je tu dokument Nejvyšší skóre (High Score) od Netflixu, který rozdělil hráče na dvě skupiny. Jedni jásají nad tím, že se na streamovací službě něco takového objevilo, druhým vadí propagací LGBT hnutí.

Americký pohled na počátky videoher

Ať už si o seriálu osobně myslíte cokoliv, my jsme jednoznačně rádi, že se Netflix do jeho tvorby pustil. Povědomí o videohrách se tak ještě více rozšíří, což je jen a jen dobře. Tato VOD služba má na světě kolem 200 milionů předplatitelů a určitě se na pořad podívají i nehráči, kteří si tak rozšíří obzory. Možná se dokonce přidají do našich řad mezi pařany.

Nejvyšší skóre je minisérií, která má pouze šest dílů. To je málo. Seriál režisérky a producentky France Costrel totiž zpracovává téma, které by mohlo vydat na nekonečno epizod. Musíme však stát nohama na zemi, takže budeme hudrovat, že těch dílů není alespoň dvojnásobek. Před sledování Nejvyššího skóre je také důležité si uvědomit, že jde o americkou produkci, takže se zabývá samozřejmě z velké míry tím, jak dříve herní svět vypadal ve Spojených státech. Nebojte se, o reportáže z Japonska, které je herní velmocí, v dokumentu nepřijdete. To by bylo opravdu zavrženíhodné a neodpustitelné!

Ihned při spuštění Nejvyššího skóre vás do očí trkne typická top kvalita obrazu neflixovské produkce. Ve 4K rozlišení na velké TV krásně vyniknou všechny barevné záběry i moderní videohry, které se v seriálu objevují. Pokud dojde na dobové záběry z minulosti či retro videohry, kvalita je samozřejmě o poznání horší, ale to divák chápe. Rozhovory i jednotlivé scény jsou navíc prokládány vlastní grafikou, která je zpracována ve stylu pixelového 2D. Tyto animované segmenty jsou líbivé a stylové, jelikož se seriál přeci jenom zabývá v drtivé většině zrodem fenoménu videoher, jejich počátkům a retro tituly.

Nejvyšší skóre mapuje začátky videoher od boomu coin-opů v arkádových hernách, kterým se dařilo v USA i zemi vycházejícího slunce. U nás žádné velké haly plné automatů ani herní kluby neexistovaly. Situace byla úplně jiná. Coin-opů si paradoxně nejvíce užívali obyvatelé vesnic a maloměst. Po nich jezdili majitelé maringotek – pojízdných heren, v nichž se ukrývalo několik automatů.

Pac-Manem mířili tvůrci na hráčky

I my jsme tuto dobu zažili a na hraní v maringotce na venkově vzpomínáme s láskou. Že je první představenou hrou kultovní klasika Space Invaders od Taito, proto moc dobře chápeme. Záhy po uvedení v roce 1978 se totiž stala nejpopulárnější videohrou po celém světě. V Japonsku byla dokonce tak moc oblíbená, že způsobila nedostatek stojenových mincí. Tvůrce Tomohiro Nishikado se zápalem popisuje vznik kultovní titulu ze zlaté éry videoher a je radost ho sledovat.

Nejvyšší skóre - Toru Iwatani

Stejně jako Torua Iwataniho, který vysvětluje, jak vznikl legendární Pac-Man. Historku o pizze jste jistě už slyšeli, nebo četli mnohokrát, věděli jste však, že hra byla zaměřená na hráčky? Ano, ženy se zamilovaly do nenažraného kulaťáka. Naopak ne každý zná trio Doug Macrae, Steve Golson a Mike Horowitz. Tito pánové, kteří chodili na Massachusettský technologický institut, ale nikdy ho nedokončili, způsobili v herním světě pořádný chaos. Nebo možná dokonce revoluci?

Když to byli ještě mladíci, vyvíjeli neoficiální rozšiřující kity pro již existující coin-opy. Proslavili se hrou Super Missile Attack, která expandovala Missile Command od Atari. Videohernímu gigantovi se to pochopitelně nelíbilo, a tak trojici studentů zažaloval o pět milionů dolarů. Jak soud dopadl, se dozvíte v dokumentu. Jeho výsledek pak napomohl vzniku hry Ms. Pac-Man.

Nejvyšší skóre - Pac-Man

Následný přechod na domácí konzole přináší velmi zajímavou část, která je věnována úplně první mašince, která měla slot na výměnné cartridge. Schválně jestli víte, která to byla!? Za jejím zrodem stojí vývojář Jerry Lawson, který již bohužel není mezi námi. Jeho dnes už dospělé děti v seriálu prozradily, jak to neměl jako jediný černoch mezi samými bělochy v Silicon Valley jednoduché. V dílu věnovaném počátkům videoher nesmí chybět ani výřečný spoluzakladatel Atari Nolan Bushnell se svým pohledem na celé zábavní odvětví. Rozhovory s tvůrci jsou vypečené, poutavé a zábavné.

Spielberg chtěl, ať herní E. T. vypadá jinak

Je radost slyšet zapálené lidi, jak mluví o herní historii. Dokument v tomto směru válí. Takový herní designér Howard Scott Warshaw, jenž stojí za jednou z nejhorších videoher všech dob E.T. the Extra-Terrestrial pro Atari 2600, má na kontě i úspěšné titulu, což v Nejvyšším skóre neopomněl zmínit. Průšvih s videohrou založenou na filmové licenci mu kariéru nepohřbil.

Nejvyšší skóre - E.T.

Zakopáno pod zem bylo něco jiného. Nejspíše víte co, protože obsah osudného pohřebiště v Novém Mexiku je moc dobře herní veřejnosti znám. Warshaw taky prozradil, že se během vývoje setkal i se samotným režisérem hollywoodského hitu Stevenem Spielbergem. Jeho vize o podobě videohry byla naprosto odlišná. Kdyby vývojář oscarovému filmaři ustoupil, možná by nechvalně proslulý E.T. the Extra-Terrestrial dopadl o něco lépe. Nejvyšší skóre předkládá divákovi jeden zajímavý fakt za druhým. V herní branži je můžeme označit i za naučné.

S příchodem Atari 2600 se staly konzole neuvěřitelně populární. V hráčích, kterými byly v té době v drtivé většině případů děti, se začala probouzet soutěživost. V roce 1980 byl proto uspořádán obrovský turnaj ve Space Invaders, který vyhrál nadšený hráč Bill Heineman. V herním světě se stal později známou velmi významnou osobou.

Nejvyšší skóre - Atari 2600

Dnes se jmenuje Rebecca Heineman a identifikuje se jako lesbická transgender žena. Jak sama přiznala, videohry pro ni byly vždy únikem z reality do světa, kde se mohla cítit ženou. To je hezké přiznání. Určitě ne všem hráčům došlo, jak mohly být hry v tomto směru nápomocné transgender lidem.

V zaostalých dobách nemohly o svých problémech s genderovou identitou mluvit, natož je řešit. Ale o tomto LGBT tématu později. Becky, jak jí říkají kamarádi, po sobě zanechala v herním světě významnou stopu. Podílela se na celé řadě slavných videoher včetně The Bard’s Tale. Její vyprávění v seriálu přináší milou nostalgii s pořádnou dávkou zapálení.

Kirby zachránil Nintendo

O Rebecce dodáme jednu zajímavost, kterou seriál nezmiňuje. Její manželkou je taktéž lesbická transgender žena Jennell Jaquays, která se narodila jako Paul Jaquays. I ona je známou vývojářkou videoher. Podílela se na tvorbě her jako Quake II, Quake III: Arena, Age of Empires III nebo Halo Wars.

Nejvyšší skóre - Jack Kirby Nejvyšší skóre - Kirby

Seriál rozhodně nezpomaluje, naopak nabírá na tempu. Druhý díl je věnován nástupu Nintenda jako herního velikána. Díru do světa udělalo s klasikou Donkey Kong, v níž se objevil poprvé nejenom stejnojmenný opičák, ale také Mario – tehdy známý jako Jumpman. Hra se stala od vydání v arkádách v roce 1981 velmi populární. Její popularita neunikla i filmovému studiu Universal, které Nintendo zažalovalo kvůli tomu, že je Donkey Kong kopií jejich King Konga. I když se toto přirovnání zdá z dnešního pohledu jako naprostá kravina, šlo o velkou věc. Nintendu tehdy zachránil kejhák zkušený právník John Kirby.

Není tajemstvím, že právě po něm Nintendo pojmenovalo postavu roztomilého Kirbyho, který získává schopnosti postav, které, ehm, vysaje. Vyprávění Johna Kirbyho chytá za srdce, protože je nejenom nostalgické, ale nahlíží na právní konflikt i z pohledu nehráče, kterým Kirby byl. Druhý díl je mu s láskou věnován, protože loni zemřel.

Nejvyšší skóre - Donkey Kong

Donkey Kong je rozebírán i z hudebního hlediska. Za jeho soundtrackem stojí Hirokazu Tanaka, který je jedním z průkopníků herně-hudebního žánru chiptune. Hráčovo srdce musí plesat, když jeho zrak spatří hardware, na kterém Tanaka hudbu k Donkey Kongovi skládal. Dnes je z muzikanta známý DJ. Divák se v dokumentu také dozví, jak velkou roli měla v úspěchu Nintenda v Americe marketingová manažerka Gail Tilden. Dnes se v poklidu věnuje vinařství, ale v 80. letech to byla dravá vizionářka. Seriál ukazuje například to, jak se zasadila o rebrand Famiconu pro trh ve Spojených státech. Z nenápadné krabičky se stalo robustní NES, které známe i z Evropy. Tilden měla přitom vliv i na další významné události.

Nintendo se k nám dostalo v dávných dobách

Jednou z nejdůležitějších je americký časopis Nintendo Power, za jehož grafickou podobou si tvrdě stála a který pomohl s propagací velkého N v USA. Nejenom v druhém díle je zmíněn i otec Maria Shigeru Miyamoto, ale jemu není v seriálu věnován překvapivě až tak velký prostor. Našinec může namítat, že se Nintendo v Česku takové popularity na konci 80. a začátku 90. let netěšilo.

Faktem je, že u nás moc konzolí NES oproti kapesnímu handheldu Game Boyi nebylo. Šlo o dovoz několika nadšenců. Jenže ne, že by se do českých domovů Nintendo nedostalo. Dostalo, ale ne úplně oficiální nebo legální cestou. V Česku byly populární „Famiclon“ konzole (přezdívka pro klony Famiconu). Jistě jste se s hrami pro tyto mašinky setkali na vaší místní vietnamské tržnici.

Nejvyšší skóre - NES

Jsou k nepřehlédnutí díky zpracování – jde o žluté cartridge, se kterými se musel zákonitě setkat ve svém životě každá správný hráč. Než si hráče získal Game Boy, proslavilo se Nintendo v Československu nepřímo díky vietnamským přistěhovalcům a jejich pokoutnému prodeji pirátských kopií. Největší kontroverzi přinesl třetí díl věnovaný RPG, jehož název byl přeložen jako „Rolové hry.“ Mno, budiž.

Jeho velká část je věnována Robertě a Kenovi Williamsovým, kteří stojí za legendární textovkou Mystery House, která přinesla kromě slov i nějakou jakž takž grafiku. Manželé, kteří se zapálením vyprávějí o tom, že šlo tehdy o něco nevídaného, stojí za celou řadou významných videoher včetně nejrůznějších dílů série King‘s Quest a Policie Quest.

Ano, určitě tipujete správně, jde o zakladatele legendární Sierry. V díle zabývajícím se RPG nemůže chybět ani praštěný autor série Ultima Richard Garriott. Ten sám na sobě demonstruje v nejrůznějších kostýmech, jak si hráč může v tomto žánru zvolit postavu a její zaměření jako čaroděje nebo rytíře.

LGBT RPG GayBlade

Část věnovaná kultovní sáze Final Fantasy chybět nemůže a nechybí, ale je příliš krátká. Navíc o ní v Nejvyšším skóre mluví pouze výtvarník Yoshitaka Amano. Jeho práci na sérii, jejíž tvůrci nechápou význam slova final, nijak neshazujeme. Podíl na její tvorbě má veliký. Ale chtělo by to i rozhovory s vývojářem Hironobuem Sakaguchim nebo legendárním skladatelem Nobuou Uematsuou.

Nejvyšší skóre - GayBlade

Také nám v tomto díle chybí další JRPG jako Dragon Quest. Taková Zelda se na obrazovce jen mihne. Naopak velký prostor byl věnován hře, o které jsme před zhlédnutím seriálu upřímně nikdy neslyšeli. Jde o LGBT RPG GayBlade o němž vypráví jeho homosexuální tvůrce Ryan Best. K jeho smutku byl však kód hry ztracen a on sám prozradil, že hru nevlastní. Díky natáčení seriálu se však ozval někdo, kdo ji má. Nebýt Nejvyššího skóre, upadla by hra nejspíš do absolutního zapomnění.

Teď si ji můžete zahrát i vy. Jde o legrační titul, v němž tvoří nepřátele kněží a nacističtí skinheadi. Vůbec nám nevadí délka reportáže o GayBlade. Jsme rádi, že jsme se o hře dozvěděli. Ale kde je zmínka o Diablu? A co Fallout nebo Deus Ex? Nikde. Díl o RPG je rozhodně tím nejslabším.

Po něm seriál nabírá na obrátkách. Hned následující díl pojednává o souboji dvou videoherních gigantů. Nejde samozřejmě o nic jiného než klání Nintenda a Segy o přízeň hráčů. Zatímco Nintendu docházel s

8-bitovým NESem dech, Sega vtrhla na trh s 16-bitovým Mega Drivem, v USA známým pod názvem Genesis. Ještě výkonnější SNES se začalo prodávat později.

90. léta byla divoká a v reklamních kampaních docházelo i na trash-talking. Kdo by si neznal slavný slogan Genesis does what Nintendon’t (volně přeloženo jako Genesis umí, co Nintendo ne)? U nás byla situace jednoznačná. Mega Drive byla v českých končinách rozšířenou konzolí s oficiálním zastoupením.

Mega Drive byla v Česku rozšířená konzole

Její popularita byla veliká. K dostání byla běžně v prodejnách s elektronikou i velkých obchodních domech. Časem se na trhu také objevily falešné cartridge. Seriál toto období v Americe i Japonsku mapuje více než dobře. Povídání s designérem ježka Sonica Naotou Oshimou o tom, jak bodlinatý hrdina vznikal, je poutavé a vzrušující. V seriálu prozradí mimo jiných zajímavostí i to, jaké byly zamítnuté návrhy na podobu maskota Segy, která se snažila přijít s postavičkou, která bude konkurovat světoznámému Mariovi. A to se jí povedlo.

Nejvyšší skóre - Sega Mega Drive

Zajímavé je i vyprávění herního designéra Hirokazua Yasuhary, který prozradil, jak Sonic dostal podobu rychlíka probíhajícího loopingy. Někdejší šéf americké pobočky Segy (a také hračkářského Mattelu) Tom Kalinske v Nejvyšším skóre vyjmenovával body, které měly společnosti pomoci proti Nintendu. I když mu japonští kolegové příliš nevěřili, napomohl tento muž vzniku Sonica a měl vliv i na vzrůstající oblíbenosti sportovních her.

A když je řeč o sportovních hrách, v seriálu nemůže pochopitelně chybět zakladatel Electronic Arts Trip Hawkins. Právě díky němu vznikla v USA nesmírně populární série Madden NFL věnovaná americkému fotbalu pojmenovaná po legendárním trenérovi Johnu Maddenovi. Hodně zajímavé je vyprávění vývojáře Gordona Bellamyho, který neměl prosazování v herním světě jako černoch a homosexuál k tomu vůbec lehké. Byl neoblomný a nakonec se mu podařilo do EA probojovat. Jak sám prozradil, otravoval je tak dlouho, až se k nim dostal. A ještě že tak.

Nejvyšší skóre - Madden NFL

Podařilo se mu něco na tehdejší dobu neuvěřitelně progresivního. Zasadil se o to, že je většina hráčů v sérii Madden NFL černošského vzezření. Prostě tak, jak je tomu ve skutečnosti. Prosadit něco takového v dobách Mega Drivu, to byl opravdu husarský kousek. V pátém díle se zase zápasí. Je totiž zaměřený na bojovky. Nejvyšší skóre nejdříve představuje prvního díl série Street Fighter, který žádnou díru do světa neudělal.

Mortááál Kombááát

Nikdy by však bez něj nevznikla dvojka, která se stala jednou z nejpopulárnějších mlátiček historie. A to dokonce i bez hektolitrů krve. Těmi je naopak napěchovaná bojovka Mortal Kombat, která obrátila celý herní svět naruby. Vypráví o ní jeden z tvůrců John Tobias, kterého k nápadu na tuto hru přivedla láska k bojovým filmům s Brucem Lee. Mortal Kombat způsobil opravdový poprask. A to nejenom svými kvalitami, ale i nesmírnou a dosud nevídanou brutalitou. Zaživa vytržená lebka z lidského těla i s páteří bylo něco, s čím se hráči dosud nesetkali.

Nejvyšší skóre - Mortal Kombat

Extrémní násilnosti této bojovky si všimli i američtí politici, kteří začali proti Mortal Kombat ostře vystupovat. Pásli se po něm a vyjadřovali znechucení nad tím, co znázorňuje a zosobňuje. Samozřejmě nemohli vynechat strašení, jak tato bojovka ovlivňuje nebohé děti. MKčko se tak stalo jednou z videoher, která se postarala o zavedení ratingového systému přístupnosti videoher.

Tou druhou byl úsměvný horor Night Trap. Samozřejmě ho známe, ale netušili jsme, jak tehdy zvedl politikům žaludek. O jeho vzniku, který byl zajímavější, než se zdá, se rozhovořil tvůrce Jim Riley. Je tak mimochodem, dnes jde o chlapíka, který zamířil do světa showbyznysu a rozhodně se v něm neztratil. Právě on totiž stojí za tvorbou speciálních efektů pro známé seriály jako 24 hodin, Ray Donovan nebo Californication.

V tomto článku jsme se snažili vyhnout se spoilerům. Takže ani tentokrát neprozradíme na jakou, ale věděli jste, že Night Trap neměl původně vyjít na Sega Mega CD (rozšíření pro Mega Drive), ale na jinou platformu? My popravdě ne. O to více je Rileyovo vyprávění poutavější. Ve hře, která je hororem, nesměl mít moc krve a dokonce mu zamítli i upíry. Nepřáteli, kteří ohrožují spoře oděné dívky na pyžamové párty, se tak stali Augurové. Jsou to chlápci navlečení v pytlích na odpadky, kteří se nestali upíry, protože je pořádně nevysáli, či co. Krev získají pomocí ozubených vysavačů. Muhehehe.

Trojrozměrná grafika na Game Boyi

Díl o bojovkách se také věnuje e-sportům, ze kterých se stal miliardový byznys, který neustále sype a už není terčem posměchu. Herní vtip: „Co děláš za práci?“ „Jsem modelkou na Instagramu. A ty?“ „Já jsem armádní generál v Call of Duty.“ už není takovým vtipem, když žijeme v době, ve které si profesionální hráči a influenceři na sociálních sítích vydělávají miliony.

Poslední díl Nejvyššího skóre je zasvěcen nástupu trojrozměrné grafiky. I z něj jsme byli nadšeni. Dylan Cutberth z vývojářského studia Argonaut se v něm chlubí, jak dokázal rozchodit 3D grafiku dokonce na Game Boyi. Jen si vygooglujte jeho hru X. Její vývoj však nebyl oficiálně schválen Nintendem, takže když se do něj vývojáři z Argonautu pustili, hodně riskovali. Jakmile hlavouni z velkého N zjistili, co se jim podařilo, pozvali si Dylana a jeho šéfa do Japonska, aby jim mohli demonstrovat, co dokázali. To, co z počátku zavánělo žalobou, se proměnilo v atraktivní nabídku na zaměstnání.

Nakonec byl mladý Cutberth přizván k tvorbě Star Foxe (Starwing v Evropě) pro SNES, který měl být chloubou konzole ždímající z jejího hardwaru maximum. Samozřejmě za použití trojrozměrné grafiky. Právě Dylan přišel s nápadem, že dodatečný výkon může dodávat konzoli speciální čip. Tak vznikl Super FX, který pomohl vesmírné střílečce se zvířátky ke slávě. Ze Star Foxe je nyní celá série, která se těší velké popularitě.

Super FX čip později využilo i několik dalších videoher a objevila se i jeho druhá verze. Star Fox 2 pro SNES byl však zrušen, i když byla hra téměř hotová. Nintendo se obávalo, že by hra v konkurenci s 3D tituly na konzolích jako PlayStation nebo Saturn neobstála. Nakonec přeci jenom vyšla, ale až o více než dvě dekády později. V roce 2017 se stala součástí kolekce přednahraných videoher, které obsahuje moderní miniaturizovaná konzole SNES Classic Edition. O dva roky později vyšla v digitální podobě i pro hybridní mašinku Switch.

Doom na závěr

Závěr seriálu zaměřený na počátky videoher s trojrozměrnou grafikou nemůže opomenout klasiku Doom. Věděli jste, podle čeho je kultovní hra pojmenovaná? V seriálu vám to prozradí sám tvůrce John Romero. Jeho vyprávění je hodně legrační. On sám je totiž srandovní postavičkou herní scény. O Doomu hovoří s neskutečným zapálením. Jako by hru dokončil včera.

Nejvyšší skóre - John Romero a John Carmack

Romero neopomněl zmínit přínos svého kolegy z id Software Johna Carmacka. Že při vývoji oba poslouchali z kazeťáku metal na plné pecky, vás určitě nepřekvapí. Tak trochu nečekaný je výčet her, které na SNESku oba Johnové hráli právě při vývoji Doom. Nejvyšší skóre nezapomíná na sharewareový původ hry ani na jeho kompetitivní multiplayer, který udělal díru do světa. Romero ho pojmenoval deathmatch a tento výraz se uchytil natolik, že se používá dodnes. Poslední tři epizody Nejvyššího skóre nás rozhodně bavili více než tři první. Tempo se značně zrychlilo.

Je proto opravdu škoda, že nemá seriál více dílů a nepokračuje směrem k současnosti. Třeba se jednou dočkáme druhé sezony. Moc bychom si ji přáli. Nejvyšší skóre je zábavný a chytlavý dokument, který jsme před sepsáním tohoto článku zhlédli s chutí hned dvakrát a v budoucnosti si určitě ještě další opáčko dáme znovu. Tento seriál za to stojí.

A že jde o LGBT agendu? Ale prosím vás. Přítomnost zástupců sexuálních a genderových menšin je dnes samozřejmostí a jsme za jejich podporu ze strany Netflixu v Nejvyšším skóre rádi. Videohry jsou skvělým místem, kde můžete být otevřeně homosexuální, vyzkoušet si jinou barvu kůže nebo pohlaví. Jejich povaha je sama o sobě progresivní a hodně open-minded.