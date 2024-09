RECENZE: Vynikající Heroes of Might and Magic III bodují i jako deskovka

Základní box, jenž je předmětem tohoto článku, se navíc v budoucnu dočká hned několika tematických rozšíření, u nichž můžete i nadále počítat s kompletní lokalizací. Otevírá se tu tak cesta ke vstupu do legendárního univerza nabízejícímu okamžité zapojení pro tři hráče.

Tři frakce a šest hrdinů

V základním boxu Heroes of Might and Magic III: The Board Game (dále jen HOMAM) můžete sáhnout po jedné ze tří dostupných frakcí: Hrad, Kobky a Nekropole. Polští tvůrci z Archon Studia nabízejí hraní ve všech myslitelných formátech, včetně kooperativního režimu, kde vám činnost protivníka suplují AI karty. Nechybí ani generátor misí, několik volitelných stupňů obtížnosti, oficiální modifikace pravidel a obsah, který má na triku herní komunita. Všechno uvedené pak zaručuje velkou spoustu zábavy…

…zábavy, jež po volbě vámi preferovaného hrdiny (každá frakce má dva) obnáší jeho dobře promyšlený postup po mapě, rozdělené na hexy, především pro tolik potřebný zisk surovin. Dílem jednorázově a zhusta trochu komplikovaně, neboť spoustu lokací brání neutrální síly a setkání s nimi povětšinou vyústí v nekompromisní boj. Vyjma uvedeného se můžete ještě těšit na klasický „deck building“ neboli výstavbu karetního balíčku, jenž vám může významně napomoct k úspěchu.

Versus klání jako hlavní herní program

Samozřejmě že pro nejlepší poměření... hm… sil a magie se mocně šikne standardní režim Versus, pro nějž máte tři speciálně designované mise. U nich je žádaná proměnná skryta mimo jiné v mapových dílech, které z dostupné množiny zcela náhodně vybíráte a nasazujete a v průběhu hraní posléze odhalujete. Výchozím bodem pro veškeré snažení je vaše město, potažmo vámi naverbované jednotky sloužící primárně k dobývání dalších území, z čehož plynou klíčové benefity pro nutný rozvoj.

Jak všichni dobře víme, peníze jsou vždycky až na prvním místě. A nejinak je tomu v HOMAM. Takže za zlaťáky, spolu s vytěženým stavebním materiálem a cennostmi, následně rozšiřujete svou metropoli, díky čemuž můžete rekrutovat nové a silnější jednotky a zaplňovat mezery po padlých. Bojování je tady totiž poměrně pravidelnou a dlužno říct že vydařenou kratochvílí. Půtky tu sice probíhají zejména s neutrálními silami hájícími své území, avšak pro daný okamžik se dostávají pod kuratelu vašeho protihráče.

INFO kompletně v češtině

počet hráčů: 1 až 3

délka partie: 2 až 3 hodiny

doporučený věk: 14+

cena: 1 900 korun

oficiální stránka

Na speciální mapě rozestavíte obě znepřátelené armády, mající podobu karet participujících jednotek se všemi potřebnými informacemi, jako je typ jednotky, útočná síla či iniciativa definující, kdo že bude první na řadě. Zatímco cílem hrdiny je ukončit setkání co nejrychleji, protihráč, hrající za neutrální stranu, má na věc zcela odlišný pohled. Může kupříkladu všechno vsadit na eliminaci vaší elitní jednotky, což by ve finále znamenalo, že budete muset sáhnout hluboko do kapsy pro její opětovné naverbování.

Pokud se na mapě potkají hrdinové, může být boj o poznání delší a především napínavější. Každý střet ovlivňují kromě karet v držení hrdinů ještě kostky. Klasická šestistěnka, u které je relativně malý rozptyl hodnot: od minus 1 po plus 1. I tak dojde k řadě srdcervoucích chvilek, kde právě tento hod může leccos rozhodnout. Musím vypíchnout, že v pokročilejších fázích hry jsou půtky, také díky kartám a speciálním dovednostem jednotek, velmi poutavé a mají opravdu zajímavý takticko-strategický rámec.

HOMAM bude vhodný spíš pro dva hráče

Soubojová mapa nenabízí příliš manévrovacího prostoru. Tím spíš je dobré napozicování jednotek před, jakož i během boje, důležité. Buď jak buď, tato herní fáze má příjemný spád, navrch se o další urychlení postará pravidlo, kdy se hrdina může s nepřízní osudu vyrovnat rychlým ústupem. Plánované rozšíření Battlefield sice připomene onu klasickou hexovou mapu bojiště, současně však může znamenat definitivní hřebíček pro účast třetího hráče z důvodu citelného zpomalení běhu hry. Už takhle se HOMAM tváří, že partie ve dvou je asi nejlepší herní variantou.

Každá frakce má sedm unikátních jednotek s tím, že za určitých podmínek lze do vlastních řad naverbovat neutrální síly. Příjemné je zjištění, že například neutrální halapartníci jsou lehce odlišní od těch, které si drží frakce Hrad. Tohle samozřejmě dodává hře a samotnému bojování na rozmanitosti, jakkoli mě právě v téhle souvislosti mrzí systém rozšiřování karetního balíčku. Tady je tomu totiž naopak. Balíčky karet různého zaměření jsou pro všechny zúčastněné úplně stejné a bez ohledu na frakci můžete mít ve svém držení zcela identická komba.

Bojování na hradbách a další hrdinové

Skrz pravidelné půtky upgradujete svého hrdinu a zjednodušujete si dobývání území. Pokud totiž vstupujete do oblasti, kterou stráží neutrální parta a vy máte vyšší level, vyženete je z místa bez boje, v němž by vám přese všechno mohly hrozit naprosto zbytečné ztráty. Úplně jiný příběh převypráví snaha o dobytí nepřátelského města, kdy vám v cestě stojí váš protihráč. Zde hra dostává nový náboj i díky nápadům, jako jsou speciální terénní prvky v podobě obranných hradeb.

Jinou specialitkou je alternativa naverbování druhého hrdiny, který znatelně vylepší akční rádius a možnosti frakce. Ovšem v samotném boji je už o poznání slabší a křehčí, což tak trochu předurčuje jeho hlavní náplň. V téhle souvislosti není od věci předznamenat, že zmiňovaná rozšíření přinesou do hry nové frakce a s každou frakcí související hrdiny na výběr. Vedle toho se lze těšit na nové nepřátele, karty kouzel či artefaktů a v neposlední řadě na obohacení o mapové díly…

Pravidla, komponenty a herní doba

Pravdou je, že ačkoli HOMAM není nějak zvlášť složitá hra, pravidla vám vstup do dění dvakrát neusnadňují. Nejsou ani ideálně strukturovaná a rozhodně by jim slušela menší revize. Je svým způsobem legrační, že podobně jsem to vnímal u deskoherního Zaklínače (číst recenzi), na němž pracovalo taktéž polské studio. Současně mi nepřijde šťastné, jakým způsobem se při boji (ne)řeší označení aktivovaných jednotek, kde bych mnohem spíš ocenil tematické žetony znázorňující patřičný status.

Na druhou stranu, kvituji plastový pořadač v boxu, který je dobře designovaný pro rozdělení všech herních komponentů, počínaje mapovými dílky a konče spoustou přítomných karet. Potěšující je i zjištění, že hra vám na stole nezabere příliš prostoru. Herní doba, zhruba dvě až tři hodiny na partii, včetně potřebné přípravy pak představuje obvyklé časové zatížení. Jakkoli uvedené do značné míry ovlivňují rozmanité (potažmo volitelné) podmínky pro vítězství.

Slovo závěrem

Deskovka HOMAM započala svou pouť jako spousta jiných projektů na platformě Kickstarter, a to koncem roku 2022. A vedlo se jí náramně. Díky 27 tisícům přispěvovatelů vybrala bezmála čtyři miliony eur, přičemž mezi těmito se nikterak neztratila ani naše domovská kotlina. Nebývá to sice zavedeným standardem, ale stále víc her už přichází s možností české lokalizace, samozřejmě za předpokladu, že bude z tuzemska dostatečný zájem. V případě HOMAM však byla podmínka na 750 podporovatelů záhy splněna.

Právě tito fanoušci z řad české deskoherní komunity mohou v těchto dnech již vychutnávat kompletní obsah HOMAM, tedy včetně všech rozšíření. Ostatní se bohužel musí spokojit jen se základním boxem, který se momentálně objevil v obchodní síti a o kterém je tu celou dobu řeč. A následně jim nezbývá, než (ne)trpělivě vyhlížet další herní materiál pro hru, která se přitom tvůrcům opravdu vydařila. Ano, HOMAM představuje víc než důstojný převod počítačové verze do deskoherní podoby.

Takže konečné resumé je zde a je celkem nasnadě: fantasy dobrodružství v HOMAM rozhodně doporučuji jako výbornou volbu pro hraní dvou aspoň trochu kompetitivně založených hráčů.