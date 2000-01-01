Červnový herní svátek je zároveň hlavní sezonou, kdy si hráči pěchují své seznamy přání novými hrami. Toto je deset očekávaných her, které zaznamenaly největší nárůsty zájemců na svých seznamech přání v rámci PC platformy Steam v období herního svátku, tedy mezi 1. a 11. červnem.
Autor: CI Games
Za naprostého vítěze u PC hráčů lze považovat novinku slavné série akčních hororů Resident Evil. Remake dílu Code Veronica totiž přilákal lehce přes 800 tisíc nových zájemců, kteří si hru umístili na svůj seznam přání.
Autor: Capcom
Na celkovém pořadí všech nejočekávanějších her a produktů Steamu má Resident Evil Veronica obsadila 17. místo. Ve hře Claire Redfield hledá svého bratra Chrise. Infiltruje Umbrella zařízení v Paříži, je zajata a poslána na vězeňský ostrov Rockfort Island. Ten se však kvůli další biologické katastrofě proměnil v peklo. Hra vyjde někdy během příštího roku.
Autor: Capcom
Nový díl populární série MMORPG Guild Wars přilákal rovněž velké množství zájemců. V první polovině června si jej na svůj seznam přání umístilo 496 tisíc hráčů.
Autor: ArenaNet
Příběh se odehrává víc než tisíc let před událostmi původních Guild Wars v divoké zemi Orr. Vypadá to, že i tentokrát dostaneme hru bez otravných měsíčních poplatků a zaměřenou i na hráče, kteří nemají tolik času na zdlouhavý grind levelů. Datum vydání zatím neznáme.
Autor: ArenaNet
Překvapením herního svátku byla novinka od duchovního otce série Assassin’s Creed, Patrice Désiletse. Jeho hra 1666: Amsterdam sice už v jisté formě existuje přes 10 let, až teď to ale vypadá, že by se práce mohla blížit ke konci.
Autor: Panache Digital Games
1666: Amsterdam, který vypráví příběh čarodějky napříč několika historickými epochami si na seznam přání umístilo 494 tisíc lidí. Hra by měla nejprve zamířit do předběžného přístupu.
Autor: Panache Digital Games
Lords of the Fallen 2 je typickou hrou z žánru soulslike, temné a brutální fantasy, které hráče pořádně potrápí svou obtížností. Hra zaznamenala na Steamu během herního svátku 227 tisíc nových fanoušků.
Autor: CI Games
Hra slibuje rovněž kooperativní režim dvou hráčů, nemilosrdné souboje s bossy a průzkum tajemného království. Lords of the Fallen 2 zatím nemá datum vydání.
Autor: CI Games
Nově oznámená hra Crossfire, která vychází ze stejné licence, jako populární střílečka z roku 2007, si získala větší počet zájemců. Na seznam přání si ji umístilo hned 222 tisíc PC hráčů.
Autor: That’s No Moon
Hra má být tentokrát více koridorovou a filmovou hrou, která však bude ctít i předlohu s taktickými souboji. Autoři během herního svátku zmiňovali také propracované systémy interakce s prostředím během pohybu po herních mapách. Hra zatím nemá stanoveno datum vydání.
Autor: That’s No Moon
Kooperativní online střílečky to mají v současnosti opravdu těžké, ovšem o novinku Haex projevilo zájem překvapivě hodně lidí: 192 tisíc v rámci Steamu.
Autor: Dead Astronauts
Haex bude procedurálně generovaná týmová střílečka zasazená do mrazivé sci-fi krajiny. Hra láká na betatesting v rámci předběžného přístupu, který vypukne počátkem příštího roku.
Autor: Dead Astronauts
Assassin’s Creed Black Flag Resynced byl dlouho takovým veřejným tajemstvím, Ubisoft jeho existenci však přiznal až v březnu letošního roku. Pirátské dobrodružství nabídne v moderní grafice a hromadou dalších vylepšení.
Autor: Ubisoft
Ačkoliv se hra na Steamu objevila ještě před herním svátkem, i tak během tohoto období přilákala dalších 191 tisíc lidí. Na celkovém pořadí všech očekávaných her na Steamu je dokonce na 15. místě, i před Resident Evil Veronica.
Autor: Ubisoft
Alien: Isolation 2 již také nebyl úplným tajemstvím před vypuknutím herního svátku, i tak jej ale díky novému traileru zaregistrovalo větší množství lidí. Objevil se díky tomu na seznamech přání 185 tisíc lidí.
Autor: Creative Assembly
Na pokračování survival hororu Alien: Isolation čekali fanoušci opravdu dlouho. Vetřelec je však zpět a díky chytřejší AI bude ještě nemilosrdnější než kdy dřív.
Autor: Sega
Další multiplayerová hra, která přilákala větší pozornost, je SAW: Genesis. Jde o asymetrickou hru, kde tři hráči unikají z bludiště plného smrtících pastí, zatímco ten čtvrtý, který celou tuto hru na život a na smrt ovládá.
Autor: Broken Mirror Games, Anshar Studios
SAW: Genesis nejdříve poputuje do předběžného přístupu, a podle všeho to bude už brzy. V rámci herního svátku si ji umístilo na seznam přání 184 tisíc lidí.
Autor: Broken Mirror Games, Anshar Studios
Na desátém místě co do nejvíce nových zájemců na Steamu je chystaná akce Ill. Působí na nás jako poctivý body horror nejhrubšího zrna. Pod hrou je podepsáno studio Mundfish, které už v Atomic Heart dokonale ukázalo, že vytvořit děsivé příšery a řádně je rozpohybovat umí jako málokdo.
Autor: Team Clout inc.
Hra figuruje už dlouhodobě na seznamu přání hráčů, během videoherního svátku přibylo dalších 182 tisíc zájemců. Ill je dokonce na celkovém desátém místě všech nejvíce očekávaných her a produktů na Steamu.
Autor: Team Clout inc.
Je trochu překvapením, že se do první desítky nedostala v podstatě největší letošní pecka Xboxu, Gears of War: E-Day, kterou si můžete pořídit i na Steamu.
Autor: Xbox
Naopak celkem pochopitelně zde nenajdete hlavní hity herního svátku od studií PlayStationu, především nový God of War Laufey, který by na PC neměl vůbec dorazit.
Autor: Santa Monica
To samé platí i o nejvíce očekávané hře od Nintenda remaku legendární hry The Legend of Zelda: Ocarina of Time, který bude dostupný pouze na konzoli Nintendo Switch 2.
Autor: Nintendo
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Guild Wars 3
Autor: ArenaNet
Guild Wars 3
Autor: ArenaNet
Guild Wars 3
Autor: ArenaNet
Lords of the Fallen 2
Autor: CI Games
Lords of the Fallen 2
Autor: CI Games
Lords of the Fallen II
Autor: CI Games
Lords of the Fallen 2
Autor: CI Games
Lords of the Fallen 2
Autor: CI Games
Guild Wars 3
Autor: ArenaNet
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Autor: Ubisoft
Guild Wars 3
Autor: ArenaNet
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil – Code: Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil – Code: Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil – Code: Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Červnový herní svátek je zároveň hlavní sezonou, kdy si hráči pěchují své seznamy přání novými hrami. Toto je deset očekávaných her, které zaznamenaly největší nárůsty zájemců na svých seznamech přání v rámci PC platformy Steam v období herního svátku, tedy mezi 1. a 11. červnem.
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: Capcom
Resident Evil Veronica
Autor: CAPCOM Co., Ltd.
Resident Evil Veronica
Autor: CAPCOM Co., Ltd.
Resident Evil Veronica
Autor: CAPCOM Co., Ltd.
Resident Evil Veronica
Autor: CAPCOM Co., Ltd.
Resident Evil Veronica
Autor: CAPCOM Co., Ltd.
Resident Evil Veronica
Autor: CAPCOM Co., Ltd.
Resident Evil Veronica
Autor: CAPCOM Co., Ltd.