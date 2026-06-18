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Herní svátek zamíchal kartami. Deset PC novinek, co hráče pořádně zaujaly

Ondřej Martinů
Červnový herní svátek je zároveň hlavní sezonou, kdy si hráči pěchují své seznamy přání novými hrami. Toto je deset očekávaných her, které zaznamenaly největší nárůsty zájemců na svých seznamech přání v rámci PC platformy Steam v období herního svátku, tedy mezi 1. a 11. červnem.
Lords of the Fallen II Resident Evil Veronica Resident Evil Veronica Guild Wars 3 Guild Wars 3 1666: Amsterdam 1666: Amsterdam Lords of the Fallen 2 Lords of the Fallen 2 Crossfire Crossfire Haex

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