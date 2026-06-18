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Herní svátek zamíchal kartami. Deset PC novinek, co hráče pořádně zaujaly
Sexy pilotku z Overwatche cosplayerky milují. Posuďte, která je nejpovedenější
Je sebevědomá, soutěživá a ve hře Overwatch pilotuje mecha. Jmenuje se Hana Song, na bojišti však vystupuje pod svou přezdívkou D.Va. Mimořádně oblíbená je nejen u hráčů, ale i mezi cosplayerkami,...
Deset her, na které se dnes už moc nevzpomíná, ale zasloužily by si to
Pro veliký úspěch navazujeme na náš článek o zapomenutých hrách, které sice kdysi sbíraly skvělá hodnocení, dnes už si na ně však vzpomene jen málokdo. Tak schválně, kolik jich dnes ještě poznáte.
KVÍZ: Poznáte staré RPG klasiky?
RPG byly populární ještě před samotným příchodem počítačových her, jen se tehdy hrály s pomocí kostky, papíru a bohaté představivosti. Ostatně mnoho z dodnes slavných značek funguje na původních...
Herní svátek zamíchal kartami. Deset PC novinek, co hráče pořádně zaujaly
Červnový herní svátek je zároveň hlavní sezonou, kdy si hráči pěchují své seznamy přání novými hrami. Toto je deset očekávaných her, které zaznamenaly největší nárůsty zájemců na svých seznamech...
Robotí holčičky z nových her dráždí publikum, nevypadají až příliš dětsky?
Čerstvě oznámené pokračování stylové akční jízdy Stellar Blade vyvolalo spoustu nadšených ohlasů. Lidem se líbí nová hrdinka Evie, která je ovšem oproti té původní výrazně mladší a menší. Ozývají se...
Tvůrce PUBG rozdává novinku. Jeho hardcore survival je zcela zdarma
Tento příběh patří k těm smutným. Nová survival hra Prologue: Go Wayback! od tvůrce battle royalle PUBG nenalákala v předběžném přístupu na Steamu dost lidí, a tak ji Brendan Greene uvolnil pro...
The 7th Guest Remake
Herní svátek zamíchal kartami. Deset PC novinek, co hráče pořádně zaujaly
Červnový herní svátek je zároveň hlavní sezonou, kdy si hráči pěchují své seznamy přání novými hrami. Toto je deset očekávaných her, které zaznamenaly největší nárůsty zájemců na svých seznamech...
Čistka v Bungie? Sony má propustit polovinu studia, které koupilo za miliardy
Nad zkušeným studiem Bungie, které stojí za prvními hrami Halo či sérií Destiny, se vznáší Damoklův meč. Podle francouzského novináře Sylvaina Trinela totiž přijde až o polovinu zaměstnanců.
Xbox: Už žádná změna kurzu, exkluzivity zůstanou a bude jich víc
Xbox se vyjádřil ke spekulacím, že to s exkluzivními tituly z vlastní stáje nemyslí až tak vážně a nakonec je stejně pošle na konkurenční platformy.
Sexy pilotku z Overwatche cosplayerky milují. Posuďte, která je nejpovedenější
Je sebevědomá, soutěživá a ve hře Overwatch pilotuje mecha. Jmenuje se Hana Song, na bojišti však vystupuje pod svou přezdívkou D.Va. Mimořádně oblíbená je nejen u hráčů, ale i mezi cosplayerkami,...
Před týdnem ukazovali novou hru, dnes je zavírají. Xbox resetuje svůj byznys
Současný provozní model herní divize Xbox, který spadá pod Microsoft, je podle nové šéfky Ashy Sharmy neudržitelný. Právě ona označuje nadcházející období jako „reset Xboxu“. A první kroky jsou tu:...
Kingdom Rush 6: Genesis TD
Zvládne váš počítač Gears of War: E-Day? Podívejte se na nároky
Jedna z mála exkluzivit Xboxu, brutální sci-fi střílečka Gears of War: E-Day, vychází 6. října na PC a Xbox Series X/S. Níže si můžete ověřit, jak si se hrou poradí váš počítač.
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
Gothic 1 Remake se lidem líbí, vydavatel se už chlubí prodeji
Fanoušci ikonického RPG Gothic se po 25 letech dočkali plnohodnotného remaku. Ačkoliv se řada lidí obávala, že to bude průšvih, ukázalo se, že zbytečně.