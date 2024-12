Tři dobré a tři špatné zprávy letošního herního roku

Část 1/6

Dlouho jsme přemýšleli, jestli začít optimisticky zprávami dobrými a pak vám zničit dobrou náladu těmi špatnými, anebo naopak. Nakonec jsme se to rozhodli dávkovat zprávy na střídačku, abychom vás přes svátky udrželi v duševní rovnováze. Tak pojďme na to:

Dobrá zpráva Bublina NFT konečně definitivně praskla

Jediní, komu NFT imponovali, jsou spekulanti.

Tzv. NFTs (non-fungible tokens, nezaměnitelné tokeny) byly ještě před pár lety jedním z nejčastějších „buzzwords“ ve světě informatiky. Samotná myšlenka jejich využití v herním průmyslu se vyloženě nabízela.

Zatímco u stávajících her je vlastníkem veškerého digitálního obsahu jejich provozovatel, v NFT titulech to měli být samotní hráči, a to díky stejné technologii, na jaké jsou založeny třeba kryptoměny. Vydavatelé v této technologii ovšem hledali jen další způsob jak z hráčů vytáhnout peníze navíc a navzdory mnoha velkohubým prohlášením nedokázali vymyslet absolutně nic, čím by zážitek vylepšili i pro jejich konzumenty. Ti tak na celý tento koncept hodili bobek.

Po vlně kritiky z NFT vycouvali například autoři Stalkera (viz náš článek), dabér Troy Baker (viz náš článek) a mnozí další, o nových pokusech už se raději moc nemluví. Tedy až na nešťastný Ubisoft, který zrovna v těchto dnech vydal podivnost jménem Captain Laserhawk: The G.A.M.E. Lacině vypadající arkáda připomínající deset let staré mobilní hry láká především na možnost zakoupit si jako avatara digitální obrázek Raymana. Něco nám říká, že díru do světa to neudělá.