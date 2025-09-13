ANKETA: Baví vás herní retro?

|
VÝZVA: Pošlete nám vaši videoherní vzpomínku
|
Nostalgie jako řemen. Muzeum her vyvolá příjemné vzpomínky a potěší duši
|
|
Připravovanou středověkou hru na hrdiny Legacy of Valor kutí sólo vývojář Filip Husák. „Momentálně nemám čas na nic jiného než na vývoj, rodinu a práci, ale to nevadí. Tento projekt je mým snem,“...
Tentokrát to bude opravdu těžké. V následujícím kvízu naleznete výřezy z originálních krabic těch největších herních klasik 90. let pro MS-DOS. Jenže většina z nás tehdy přišla do styku pouze s...
To, že hra vypadá před vydáním zajímavě, ještě nezaručuje úspěch. Jak v dávné videoherní historii, tak v posledních letech jsme se opakovaně mohli přesvědčit, že i tu nejzajímavější hru může špatná...
Koncem září se pořádá Den železnice a my jsme se tento krásný svátek rozhodli oslavit tematickým článkem. Samotné nás překvapilo, kolik videoher je v nabídce pro milovníky vlaků. Vybrali jsme desítku...
Kdo by si rád občas nezavzpomínal na staré zlaté herní časy. Je za tím jen pouhá nostalgie, nebo byla tehdy tráva skutečně zelenější? Jak to máte vy, nám dejte vědět hlasem v anketě.
Osobitý projekt Muzeum her nabízí několik hodně zajímavých výletů do herní minulosti. Dva jsou přístupné v Praze a třetí v Plzni. Na své si přijdou nejen fanoušci herních klasik, zahrát si lze i na...
V sobotu 13. září uběhne v Japonsku přesně 40 let od vydání hopsačky Super Mario Bros. s dnes již proslulým kníratým instalatérem. Nintendo u té příležitost odvysílalo nezvykle v pátek svůj pořad...
Epic Store tentokrát rozdává hned tři PC hry zdarma a všechny stojí za zahrání. Na své si přijdou fanoušci strategií, stříleček i ti, kteří rádi potrápí šedou kůru mozkovou.
Další ročník populární sportovní série od Electronic Arts.
Oblíbený americký streamer Zack Hoyt, kterého diváci znají spíše pod přezdívkou Asmongold, přerušuje své streamy. Důvodem je vážný zdravotní stav jeho otce.
Hra MindsEye zcela pohořela u hráčů a kritiků a míří na pozici největšího propadáku roku. Z nějakého důvodu se však autoři snaží o nápravu, vydávají aktualizace hr a slibují další, ještě větší...
