Při probírání se stránkami dnes již dávno zrušeného časopisu GameStar nás upoutala řada reklam nejen na videohry. Obvykle jsou totiž vymyšlené ve stylu, který se již dávno nenosí, ale zpětně jsou pořád celkem zábavné. Přinášíme výběr těch nejzajímavějších.
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Časopis GameStar vycházel mezi roky 1998 a 2006. Právě to byl čas, kdy papírové herní magazíny v Česku zažívaly největší dobu slávy a na trhu se jich uživilo hned několik.
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Obsah takového herního magazínu byl podobný s tím, co čtete na internetu dnes. Nechyběla preview, komentáře a samozřejmě spousta herních recenzí. Jen ty reklamy dnes působí jako z úplně jiného světa.
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Reklamy v těchto magazínech často připomínaly „pánské časopisy“, jen jste zároveň u upoutávek na virtuální sexshopy mohli najít třeba i ty s pokémonem Pikachu.
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Lara Croft jako herní sexsymbol konce devadesátých let se také hojně objevovala na stránkách časopisů. Zde například můžete vidět ukázku na Tomb Raider pro handheld Gameboy Color.
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Nechyběly ale ani reklamy na ikonické hry. Například na českou Mafii z roku 2002 ve stylu známých nahrávacích obrazovek.
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Propagovaly se také jiné časopisy. Na „útěk do skutečné reality“ tehdy lákal magazín Computerworld…
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
…o něco divočejší propagaci pak zvolil třeba magazín Internet. Ten vycházel mezi lety 1996 až 2003 a byl výsledkem trendu nastupujícího Internetu, který tehdy lidé začínali objevovat.
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Nesměly chybět ani reklamy na herní obchody, zde například nabízíme ukázku, jak se prezentovala síť prodejen JRC.
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Pokud neustále posloucháte nářky, jak jsou videohry drahé, tak vězte, že levnější rozhodně nebyly. Okolo roku 2002 byla videohra za tisícikorunu považována za výhodnou koupi. Po připočítání inflace to je, asi jako kdyby byly dnes výhodné hry za dva tisíce.
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Právě hry na Gameboy Color patřily k těm opravdu drahým. Dnešním pohledem byste tak nové Pokémony kupovali za víc než 3,5 tisíce korun.
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Ani počítačový hardware nebyl o moc levnější. Ceny grafických karet odpovídají po připočítání inflace tomu, za kolik je kupujeme nyní…
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
…no a třeba takové monitory byly v mnohých případech až luxusní zboží. Ceny se navíc ještě uváděly bez DPH.
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Celá počítačová sestava s výkonným hardwarem byla určená v podstatě jen pro ty nejbohatší hráče, i když samozřejmě byly k dispozici i levnější alternativy.
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Nápadité reklamy neminuly ani Nintendo, které se snažilo zaujmout české zákazníky. Slogan „Vyndej ho a hraj“ měl povzbudit k nákupu konzole Gameboy Color.
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Tato reklama nás v redakci současného Bonuswebu vzala za srdce. Zároveň je zajímavé, jak už tehdy reklama na webový magazín napovídala, že se doba slávy papírových časopisů pomalu chýlí ke konci.
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Nechyběly upoutávky na válečné tituly, zde například na slavný Medal of Honor: Allied Assault.
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
A nebo ještě drsnější reklama na závodní hru Burnout se statistikou dopravních nehod.
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Warcraft 3: Reign of Chaos jsme sice zbožňovali, ale v této reklamě si grafik s popisky hry mohl dát trochu víc práce.
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Pamatujete si na brněnský veletrh Invex? Bývala to největší oslava počítačů a videoher v Česku, kterou žádný fanoušek nemohl minout.
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Zde si můžete prohlédnout celou nabídku obchodu JRC z roku 1999. Na stránkách časopisu jste si mohli v prohlédnout v podstatě kompletní nabídku herních titulů v obchodě. A pak si poštou pomocí objednávkového kuponu vybranou hru i objednat.
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Zajímavých herních reklam na stránkách časopisu GameStar jsme našli opravdu nespočet, ve zbytku galerie je nabízíme na prohlédnutí bez komentáře.
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Staré reklamy v herním časopise GameStar
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Staré reklamy v herním časopise GameStar
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Staré reklamy v herním časopise GameStar
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Staré reklamy v herním časopise GameStar
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Staré reklamy v herním časopise GameStar
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Staré reklamy v herním časopise GameStar
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Staré reklamy v herním časopise GameStar
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Staré reklamy v herním časopise GameStar
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Staré reklamy v herním časopise GameStar
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Staré reklamy v herním časopise GameStar
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Staré reklamy v herním časopise GameStar
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Staré reklamy v herním časopise GameStar
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Staré reklamy v herním časopise GameStar
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Staré reklamy v herním časopise GameStar
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Staré reklamy v herním časopise GameStar
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Staré reklamy v herním časopise GameStar
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Staré reklamy v herním časopise GameStar
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Staré reklamy v herním časopise GameStar
Autor: Internet Archive, časopis GameStar
Staré reklamy v herním časopise GameStar
Autor: Internet Archive, časopis GameStar