náhledy
Pojďte se spolu s námi podívat na ty největší herní propadáky. U některých si sami možná budete říkat, proč to vůbec vyšlo, když bylo dopředu zřejmé, že nemají šanci. Vítejte ve světě nízkých hodnocení a her, které skoro nikdo nehraje. Je teprve konec února a urodilo se jich víc než dost.
Autor: PlayStation
O hře Highguard jsme už několikrát psali. Oznámena byla k překvapení hráčů v prosinci jako zlatý hřeb Game Awards, což je obdoba herních Oscarů. Genericky vyhlížející týmovku hráči nepřijali s velkým nadšení, přeci jen čekali něco zajímavějšího.
Autor: Bonusweb.cz
Tvůrci od té doby mlčeli a hru podle původního plánu v lednu vydali. Při startu měli na Steamu téměř sto tisíc souběžně hrajících, po týdnu už jich bylo jen deset tisíc a nyní je to něco přes tisíc. A to je na hru opírající se o free 2 play model naprostá katastrofa.
Autor: Bonusweb.cz
Studio Wildlight Entertainment už propustilo většinu zaměstnanců. Objevily se informace, že financování hry podpořil čínský Tencent. A někteří také zpochybňují krok Geoffa Keighleyho, tvůrce Game Awards, že se mu hra moc líbila, a proto tvůrcům nabídl slot v prestižním čase zdarma.
Autor: Bonusweb.cz
Ne, toto už není Highguard, ale multiplayerová akce Killer Inn od Square Enix. Našla se mrtvola a všichni jsou podezřelí. Hráči jsou rozděleni do dvou týmů na jehňata, kterých je většina, a vlky. Jehňata se snaží identifikovat vlky a uprchnout, zatímco vlci chtějí co možná nejvíc nenápadně pozabíjet jehňata.
Autor: Square Enix
Hra prozatím vyšla v předběžném přístupu a příliš se jí nedaří. Killer Inn totiž hrálo ve svém maximu na Steamu pouhých 817 hráčů souběžně.
Autor: Square Enix
Detektivní práce ovšem příliš nefunguje, protože spolu hráči nekomunikují. Kvůli nízkému počtu hráčů se dlouho čeká na hru. Často zmiňována je také agresivní monetizace, kdy hra sice stojí zhruba 200 korun, ale i tak je téměř vše zamčeno.
Autor: Square Enix
Je krádež, když si berete zpět to, co bylo ukradeno? Téma repatriací otevřela africká hra Relooted, jejíž hrdinové vykrádají západní muzea. Hra se nesetkala s příliš pozitivní odezvou už při svém odhalení a nyní naprosto propadla. Minimálně na Steamu ji nikdo nehraje.
Autor: Bonusweb.cz
Počet hráčů na Steamu se vyšplhal při uvedení na 57 souběžně hrajících, což je absolutní propadák.
Autor: Bonusweb.cz
A zatímco podle čtyř recenzí má hra na Metacritics průměr 75 ze 100, uživatelé s 1,6 z 10 nešetří kritikou.
Autor: Bonusweb.cz
Survival dinosauří akce Code Violet, která vyšla v lednu exkluzivně na PlayStation 5, už ovšem dostala naloženo od úplně všech.
Autor: PlayStation
Je to pravděpodobně nejhůře hodnocená letošní hra. Na Metacritics má od kritiků pouhých 29 procent ze 100 a od uživatelů 2,6 z 10.
Autor: PlayStation
„Ať už se tato hra snaží o cokoli, ostatní to už udělali a udělali to lépe. Nedoporučil bych ji ani někomu, kdo nemá žádnou jinou možnost; upřímně řečeno, je lepší se nudit a nemít co hrát, než zažít tento propadák,“ napsal například server Gaming Bolt.
Autor: PlayStation
The 9th Charnel je něco jako Resident Evil z Temu.
Autor: Steam
Je to sice hra od nezávislého studia, nicméně maximální počet souběžně hrajících se vyšplhal na pouhých 17.
Autor: Steam
Hráči kritizují vysokou cenu, spoustu bugů, absentující AI nepřátel, mizernou grafiku, špatně napsané dialogy... zapomněl jsem na něco?
Autor: Steam
Jednoho dne se středoškolačka Anne vydává za svými přáteli, když najednou její vagón metra náhle propadne trhlinou v zemi. Obyvatelé Tokia netuší, že pod povrchem jejich města se rozkládá podzemní svět, který ovládají děsivé bytosti podobné dinosaurům.
Autor: Nintendo
Po herní stránce je to survival bez zbraní, v němž nepřátelé reagují na zvuky. Přední recenzenti hru strhali, ostatní jsou o něco přívětivější. Nízký počet recenzí i streamů však naznačuje, že ani tato hra hitem nebude.
Autor: Nintendo
„Příběh je špatný. Scénář je příšerný. Úrovně mohou obsahovat špatně navržené oblasti nebo místa s enormně zvýšenou obtížností. V multiplayeru je prakticky nemožné přežít. Ztratil jsem touto hrou asi pět hodin, které už nikdy nedostanu zpět,“ napsal recenzent webu Siliconera.
Autor: Nintendo
Na závěr zmiňme ještě film Silent Hill: Noční můry, na němž nenechávají nit suchou kritici ani diváci.
Autor: Konami
Ačkoliv největšímu fanouškovi v redakci se film z nějakého důvodu trochu líbil, většina reakcí je negativních. „Opravdu strašné a zdaleka nejhorší z celé série. Stačilo jen dodržet stanovené pokyny, ale místo toho se z neuvěřitelného příběhu o vině a ztrátě stala naprostá blbost. Je to nejhorší film, jaký jsem za poslední roky viděl, a naprostá ztráta času a peněz,“ napsal jeden z diváků na Rotten Tomatoes.
Autor: Konami