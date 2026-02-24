Proč to vůbec vyšlo? Herních propadáků se letos urodilo nečekaně moc

Ondřej Zach
Pojďte se spolu s námi podívat na ty největší herní propadáky. U některých si sami možná budete říkat, proč to vůbec vyšlo, když bylo dopředu zřejmé, že nemají šanci. Vítejte ve světě nízkých hodnocení a her, které skoro nikdo nehraje. Je teprve konec února a urodilo se jich víc než dost.
Code Violet Highguard Highguard Highguard Killer Inn Killer Inn Killer Inn Relooted Relooted Relooted Code Violet Code Violet

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Jak by mohly vypadat legendární herní pecky v dnešní grafice? Pokochejte se

Golden Axe reimaginace

Jaké by to bylo zahrát si staré herní pecky v dnešní grafice? Lidé vytvářejí pomocí AI různé reimaginace a nutno říci, že některé vypadají velmi dobře. Nebo je to AI slop? To už necháme na vás. My...

Máte nějakou doma? Tyto herní konzole jsou prodejní trháky

Konzole nové generace se starými konzolemi

Nejprodávanější herní konzole historie neměly problém překročit hranici sto milionů prodaných kusů, další pak k této hranici odvážně míří. Připomeňte si pořadí nejprodávanějších modelů, možná...

Tak to sedlo! Underkeep skvěle oživuje zašlou slávu krokovacích dungeonů

Underkeep

Připravovaná hra Underkeep od českého studia Rake in Grass skládá poctu dnes již prakticky mrtvému žánru krokovacích dungeonů. A po zahrání dema na Steamu můžeme konstatovat, že je na co se těšit.

KVÍZ: Poznáte nejslavnější hry s pirátskou tematikou?

Kvíz - pirátské hry

Pirátství a počítačové hry jdou nerozlučně ruku v ruce už od jejich počátků. Pokud však odmyslíme warezovou scénu, je výběr poměrně chudý a třeba oproti druhé světové válce nebo mimozemským hordám...

Už jsou jen krok od krachu. Autoři herního propadáku viní hráče

Highguard

Zájem o multiplayerovou hru Highguard rapidně klesá, studio již propustilo většinu zaměstnanců a nyní zavřelo webové stránky hry. Autoři jsou z neúspěchu hry hořcí a obviňují hráče.

Xbox čeká konec, nyní je v paliativní péči, domnívá se otec Xboxu

Halo Infinite

Aktuální nečekaná změna ve vedení herní divize Microsoftu vyvolává řadu otázek. Příliš pozitivně ji nevnímá ani tvůrce a designér první konzole Xbox Seamus Blackley, kterému se přezdívá otec Xboxu.

24. února 2026  10:30 3

Proč to vůbec vyšlo? Herních propadáků se letos urodilo nečekaně moc

Code Violet

Pojďte se spolu s námi podívat na ty největší herní propadáky. U některých si sami možná budete říkat, proč to vůbec vyšlo, když bylo dopředu zřejmé, že nemají šanci. Vítejte ve světě nízkých...

24. února 2026 4

Při neobvyklé loupeži zmizely karty Pokémon za miliony, jejich cena roste

Pokémon

Majitele obchodu Do-We Collectibles v americkém Anaheimu probudil v noci telefon, který ho upozornil na vloupání. Klikl jsem na záznam a uviděl jsem muže, jak procházejí otvorem, řekl Duy Pham.

23. února 2026  11:33 7

KVÍZ: Poznáte nejslavnější hry s pirátskou tematikou?

Kvíz - pirátské hry

Pirátství a počítačové hry jdou nerozlučně ruku v ruce už od jejich počátků. Pokud však odmyslíme warezovou scénu, je výběr poměrně chudý a třeba oproti druhé světové válce nebo mimozemským hordám...

vydáno 23. února 2026

Toto jsou nejčastější smrti ve videohrách

Nejčastější videoherní smrti

Počítačové hry mají tu výhodu, že umí zprostředkovat mnoho napínavých situací, aniž by nám u nich hrozilo nějaké horší nebezpečí než vzteky rozmlácený ovladač. To ale neznamená, že by nám snad byl...

22. února 2026 5

Zemětřesení v Xboxu. Nová šéfka Asha Sharma odmítá bezduché výtvory AI

Asha Sharma

Herní divizi Microsoftu, jejímž jádrem je značka Xbox, opouštějí klíčoví lidé Phil Spencer a Sarah Bond. Do jejího čela zamířila Asha Sharma, a to z pozice prezidentky pro produkty CoreAI v...

21. února 2026  9:52 19

To jsme tu ještě neměli. V chystané hře budeme ovládat spermii v ejakulátu

Become

Chystaná nezávislá hra od vývojáře Valentina Wirtha, který je podepsaný pod českými hity jako Mafia nebo Crime Boss, nás nechá prožít osud spermie. Hráčovým úkolem je vyhrát oplodňovací závod a...

21. února 2026 7

Po necelých třiceti letech znovu vychází česká akční hra Colony 28

Colony 28

Na Steamu právě vyšla česká hra Colony 28, která si svoji původní premiéru odbyla už v roce 1997 jako prvotina Napoleon Games i vývojáře Karla Matějky.

21. února 2026 6

Před třiceti lety vyšli první herní Pokémoni. Za týden se vrátí

Pokémon FireRed / LeafGreen

Jedno z překvapení, které mělo být odhaleno až za týden na Den Pokémonů, uniklo předčasně. A týká se her, kterými to všechno začalo.

20. února 2026  13:36 0

Už jsou jen krok od krachu. Autoři herního propadáku viní hráče

Highguard

Zájem o multiplayerovou hru Highguard rapidně klesá, studio již propustilo většinu zaměstnanců a nyní zavřelo webové stránky hry. Autoři jsou z neúspěchu hry hořcí a obviňují hráče.

20. února 2026 25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Máte nějakou doma? Tyto herní konzole jsou prodejní trháky

Konzole nové generace se starými konzolemi

Nejprodávanější herní konzole historie neměly problém překročit hranici sto milionů prodaných kusů, další pak k této hranici odvážně míří. Připomeňte si pořadí nejprodávanějších modelů, možná...

19. února 2026 6

Vlnění se do rytmu i vnadné bojovnice. Za zálibu v těchto hrách se trochu stydíme

Premium
Venus Vacation PRISM – DEAD OR ALIVE Xtreme

Jsou hry, které si užíváme – a jsme na to pyšní. A jsou hry, které si užíváme, ale popravdě se za to trochu stydíme. Anebo bychom možná měli.

19. února 2026 3

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.