Také studio Double Fine Productions, které dalo světu Psychonauts 2 či adventuru Broken Age, se pod Microsoftem pustilo do čistě multiplayerového titulu. A i když to není ona klasická, snadno zaměnitelná akce s generickými postavami, čísla mluví jasně. Je to propadák.
V Kiln si hráči vytvoří pomocí hlíny a hrnčířského kruhu svoji postavu a pak se pustí do akce čtyři na čtyři. Hra vyšla na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Ačkoli primárním zdrojem bude předplatné Game Pass, čísla na Steamu jsou tragická. V době vydání tam hrálo Kiln pouhých 193 hráčů souběžně, v době psání článku byl peak jen 24 hráčů.
Mixtape – hra, o které se mluví
Tématem diskuzí na sociálních sítích se aktuálně stala také hra Mixtape. Ta vypráví příběh tří kamarádů, kteří si chtějí užít poslední den na střední škole, než se jejich cesty rozejdou. Odehrává se v devadesátých letech, přičemž jednotlivé hudební skladby oživují různé vzpomínky.
Proč se o hře mluví? Mixtape totiž sklízí velmi vysoká hodnocení, například server IGN hře udělil svoji první letošní 10/10. Podle recenzenta nastavuje nový standard pro příběhy o dospívání ve videohrách, a to s mistrovským smyslem pro styl.
Kritici vyčítají, že Mixtape není hra v pravém slova smyslu, ale spíš hudební video či walking simulator s několika minihrami. Hráči například jedou na skatu z kopce nebo formou minihry s propletenými jazyky absolvují svůj první polibek. Jiným se nelíbí stylizace, respektive stop-motion animace.
Další se smějí IGN, které podle kritiků protežuje určitý typ her, zatímco jiné sestřelí, například 6/10 pro hit Crimson Desert, což je méně než 7/10 u okamžitě vypnutého Concordu. A konečně, hra je poměrně krátká – za tři hodiny je hotovo.
Mediální pozornost ani marketing vydavatelství Annapurna Interactive se však nepřetavily do prodejů. Ačkoli i zde hraje roli fakt, že hra je dostupná i skrz předplatné Game Pass, 2 245 souběžně hrajících na Steamu je i tak spíš vlažný start.
Které hry letos pohořely? Nahlédněte do našeho přehledu.