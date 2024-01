Předpovídáme herní události, které se stanou v roce 2024

Honza Kouba

Predikce 2024: V roce 2023 se začala hodně řešit AI a AGI (artificial general intelligence, tedy obecná uměla inteligence), ten trend bude pokračovat i v roce 2024. Dočkáme se neuvěřitelných nových nástrojů, které zjednoduší tvorbu asetů, animací i textur a možná i prvních NPC řízených pokročilou umělou inteligencí. Již teď jsou ve fázi betatestování nástroje, o kterých se nám ani nesnilo. Možnost pomocí textových příkazů vytvořit kvalitní 3D objekt nebo z videa detailně rekonstruovat 3D prostor či klíčovat animaci, to je něco, co by nenapadlo asi ani tvůrce sci-fi, přesto to v betě funguje už dnes.

Zlé AI z počítačových her

AI se stane v roce 2024 velkým tématem a bude ještě víc rozdělovat veřejnost i odborníky. Problémům spojených s využitím AI se nevyhne ani moderská scéna, ta bude pod tlakem dabérů a herců, kteří budou brojit proti neautorizovanému využívání podoby i syntézy hlasu ve fanouškovských modifikacích. Vypůjčit si podobu i hlas bude stále snazší.

Vyhodnocení 2023: S predikcemi jsem se v něčem docela trefil, jinde jsem byl pořádně mimo, ostatně jako každý rok.

Oznámení expanze pro Elden Ring s podtitulem Shadow of the Erdtree jsme se opravdu dočkali začátkem roku. Asi jsem měl zariskovat a sebevědomě zavěštit, že středobodem rozšíření bude Miquella, protože to tak opravdu z dostupných informací vypadá, a já bych působil vážně chytře.

Bloodborne

Sony stále vidí potenciál i v PC a nejspíš se těch největších PS pecek dočkáme i na osobních počítačích, ale s Bloodborne to vypadá bledě. Šušká se, že Bloodborne dával nejmenovanému studiu tak zabrat, že to vzdalo. Ono to není jen o tom nastavit 60 fps, jak poukázal známý moder Lance McDonald. Hru je třeba předělat prakticky od nuly. Takže se místo remasteru opatrně povídá o seriálu. Já bych ale raději pobíhal po detailnějším Yharnamu, než na něj jen pasivně čučel.

Todd Howard o The Elder Scrolls VI úspěšně mlčí, asi si ještě pořádně počkáme na nějaké detailnější info. Bethesda má teď plné ruce práce kolem nového integrovaného Creation Club shopu ve Skyrim i ladění a rozšiřování Starfieldu. No a s Valve jsem střílel úplně naslepo a hle, oznámilo a vydalo Counter-Strike 2.

Jan Lysý

Predikce 2024:

Možná jsem příliš optimistický, ale bude oznámen další díl Injustice (byť by to asi bylo poměrně brzy po Mortal Kombat 1, které chce studio NetherRealm ještě nějakou dobu zásobovat novým obsahem).

Seriál Fallout

Očekávám i to, že seriál Fallout se stane jedním z nejoceňovanějších projektů daného roku a bude dalším důkazem, že ne všechny adaptace videoher musí dopadnout špatně.

Vyhodnocení 2023:

Něco vyšlo, objevil se další Mortal Kombat a já se ve svém věku musím radovat i z maličkostí, takže jsem za sebe rád, že jsem trefil alespoň něco.

Ondřej Martinů

Predikce 2024:

1. Nintendo společně se Switchem 2 oznámí remastery her, jako je The Legend of Zelda: Breath of the Wild nebo Super Mario Odyssey. Bohužel si za ně nechá zaplatit.

Grand Theft Auto VI

2. GTA VI bude nějakým způsobem zmíněno i v americké prezidentské volební kampani.

3. Nová verze PlayStationu 5 s vyšším výkonem skutečně dorazí na podzim a opět vypukne šílenství ohledně dostupných kusů. Obchody budou hlásit vyprodáno minimálně v řádu týdnů dopředu.

4. O titul hry roku v rámci Game Awards v prosinci zabojuje minimálně jedna hra, o které v době psaní těchto předpovědí ještě ani vůbec nevíme, že existuje.

5. Na závěr něco, u čeho se opravdu rád budu plést. Myslím si, že Hollow Knight Silksong nevydají autoři ani v roce 2024.

Vyhodnocení 2023:

Ghost of Tsushima

Myslel jsem si, že PC port Ghost of Tsushima je v podstatě jistota, ale mýlil jsem se. Pořád věřím, že se Ghost na PC dostane, ale do správného roku jsem se netrefil. Nástupce Switche také nevyšel. Switch 2 je na cestě, to už ví snad skoro všichni, ale oficiálně Nintendo ještě nic neřeklo. Nicméně si myslím, že v roce 2024 už je nový Switch a nějaké opravdu zajímavé hry s ním v podstatě jistota.

Předpovídal jsem, že rok 2023 už nebude tak nabitý odklady her. Jak se to vezme. Až na Stalkera 2 dorazily všechny zásadní letošní hry víceméně načas, nicméně těch drobnějších odkladů tu pořád bylo dost.

Seriál The Last of Us

Tipoval jsem, že za seriálem The Last of Us se potáhne úplně stejné fanouškovské drama, jako v případě druhého dílu herní předlohy. No jéje. Tady to ani jinak být nemohlo. Seriál byl fajn a byť k němu mám i pár výhrad, na internetu se zase vedly slovní přestřelky o tom, zda je to nejlepší seriál na světě, nebo odpad plný propagandy. Čekal snad někdo něco jiného?

Něco hmatatelného ohledně Witchera 4. Chtěl jsem tady být trochu odvážný a zpětně si říkám, že této předpovědi jsem ani sám nevěřil. Nicméně pravdou je, že CD Projekt během loňska o čtyřce několikrát promluvil, byť to nebylo nic extra konkrétního. Žádný trailer se nekonal. A myslím si, že možná ani v roce 2024 nic nebude.

Tadeáš Pepř

Predikce 2024:

Konečně vyjde nový Switch. Je možná trochu úsměvné každý rok provolávat, že to konečně vyjde, tentokrát to ale snad už opravdu konečně vyjde. Že v roce 2024 Nintendo alespoň představí nástupce neuvěřitelně úspěšného Switche, je vysoce pravděpodobné a nasvědčují tomu trendy i zkazky stále renomovanějších leakerů. Čekám tedy oznámení během letní náhražky E3 sezony a start prodeje snad už někdy na podzim, aby se pod vánočními stromečky děkovalo Šuntaró Furukawaovi. Jen jsem zvědav, s jakou bláznivou inovací se japonský výrobce zase vytasí.

Uniklé záběry z připravovaného Grand Theft Auto VI v roce 2022.

Veřejná tajemství. Svět už není připravený na opravdová překvapení. Z úniků a hackerských útoků na studia se stal natolik standardní postup odhalení nových projektů, že by mě jen velmi překvapilo, kdyby příští rok přišlo byť jediné opravdu překvapivé odhalení vyvíjené hry. Cokoliv, co není úplně pod rozlišovací schopností hráčské veřejnosti, uvidíme dříve na X, Redditu, ResetEra nebo 4chanu než na oficiálních youtubových účtech. Může nás to štvát, můžeme být smutní, ale to je tak jediné, co s tím můžeme dělat.

Kingdom Come 2. Pražští Warhorse Studios konečně prolomí ten podivný status quo a kromě switchové verze Kingdom Come: Deliverance odhalí i pokračování. Možná je jen přání otcem myšlenky, cítím to ale v kostech. V únoru už to bude od vydání jedničky šest let, tak aby to vůbec stihli dřív, než oslaví desáté narozeniny.

Zanikne další tradiční herní instituce. Abych si taky pořádně zavěštil. Tuším, že nás i letos opustí něco tradičního. Loni definitivně zanikla E3. Příští rok by mohl být vývoj osudný například nějakému tradičnímu hernímu časopisu. Rozhodně to nechci přivolávat, bojím se ale, že je další transformace herní komunikace nevyhnutelná.

Honza Srp

Predikce 2024: Předchozí ročníky ukázaly, že na tipování moc dobrý nejsem, tak zůstanu při zdi. Že se dočkáme výkonnější modelů Nintenda Switch a PlayStation 5, jsou prakticky jistotou, věřím, že tentokrát už nebude problém s jejich nedostupností a scalpeři ostrouhají.

Jasného aspiranta na „herního Oscara“ nevidím, mimořádně silný rok ale budou mít asijské hry, takže patrně nějaká z nich. Konečně bude oficiálně oznámený Kingdom Come: Deliverance 2, který stihne do konce roku i skutečně vyjít a bude úspěšnější než Avowed Joshe Sawyera.

Amouranthino vaginální pivo bude hnusné a streamerská platforma Twitch založí odbočku pro dospělé, která bude mít implementovánu funkcionalitu podobnou Only Fans.

Vyhodnocení 2023: Byl jsem vedle jak ta jedle. Předpovědět neúspěch Forspoken a naopak úspěch Diabla není žádné velké vizionářství, navíc je druhá jmenovaná hra kvůli nekoncepčním zásahům vývojářů už dlouho pod velikou kritikou. Stalker 2 ani po odkladech nevyšel a první ukázky navíc naznačují, že to stejně nebude až taková pecka, jak jsme všichni doufali. No a Kingdom Come 2 je stále v nedohlednu, byť už tedy její oficiální oznámení očekáváme každou chvíli.

Ondřej Zach

Fallout TV seriál

Predikce 2024: Vydání nástupce Switche je v podstatě jisté. Předpokládám proto, že v launchové vlně přivítáme nové závody Mario Kart a 3D hopsačku Mario. Nemyslím si, že vyjdou úplně naráz, Nintendo bude novinky dávkovat. Věřím také, že Sony vyrukuje se spekulovanou výkonnější verzi PlayStationu 5. Myslím si, že seriál Fallout bude přijat kladně a stále věřím, že Blizzard na své akci Blizzcon ohlásí návrat Warcraftu.

Portfolio Xboxu se citelně rozrostlo.

Vyhodnocení 2023: Diablo 4 se (kromě sezon) povedlo, akvizice, v rámci níž Microsoft chtěl koupit Activision Blizzard, byla schválena, PS VR 2 sbírá dobré známky, ale neprodává se dobře, nové revize PlayStationu 5 s totožným výkonem a volitelnou mechanikou jsou na světě – tady jsem se trefil. Nevyšel mi tip, že se playstationová exkluzivita Ghost of Tsushima podívá na PC a Blizzard na Blizzconu bohužel Warcraft 4 neohlásil.