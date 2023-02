Nevypadají podle herní předlohy, přesto se role zhostili skvěle

Aktuálně u diváků i recenzentů boduje seriál The Last of Us, který je označován za jednu z nejlepších adaptací videoher vůbec. Ale i k tomuto výtečnému projektu se objevují výtky. A byť jsou některé pochopitelné, jedna je minimálně dost sporná. Jde o běžnou kritiku, kterou už jsme u různých projektů slyšeli v minulosti. Řeč je samozřejmě o tom, že se určité postavy nepodobají své předloze.