náhledy
Předchozí hry byly oblíbené, ale tito nástupci se vůbec nepovedli. Vybíráme hry, které poškodily reputaci zavedených sérií. Někdy až natolik, že způsobily jejich konec.
Autor: pro iDNES.cz
„Hail to the king, baby!“ Duke Nukem, ikonická herní postava devadesátých let, měl završit svou slávu dílem s podtitulem Forever, který autoři oznámili v roce 1997. Po četných změnách v autorských řadách, výměně herního enginu a kompletních přepracováních nakonec Duke Nukem Forever vyšel až v roce 2011.
Autor: pro iDNES.cz
Výsledek byl naprosto mizerný. Hra působila opravdu zastarale, skoro až jako takové „retro“, ale ve špatném slova smyslu. Od té doby se v podstatě na značku Duke Nukem zapomnělo a nevypadá to, že by se někdo hrnul do jejího oživování.
Autor: pro iDNES.cz
Pokud by se mělo hlasovat o nejzbytečnějším sequelu, jednu z nejvyšších pozic by jistě obsadil Overwatch 2. Autoři druhým dílem nahradili ten první, který byl i v době vydání dvojky velice oblíbený. Přitom dvojka měla daleko víc problémů, chyb a celkově nesplněných slibů, než se tušilo.
Autor: Blizzard
Autoři z Blizzardu dokonce zašli tak daleko, že nakonec dvojku z názvu hry zase vypustili a předstírali, že Overwatch je pořád jen jeden. My si ale moc dobře pamatujeme problémy se servery, agresivnější monetizaci a celkově málo nového obsahu, který by si zasloužil označení jako druhý díl. Toto rozhodnutí byla prostě chyba.
Autor: Blizzard
Série Mass Effect měla za sebou známou trilogii dílů a autoři chtěli fanouškům spravit chuť po nepříliš povedeném konci třetího Mass Effectu. A tak naslibovali Andromedu: ambiciózní projekt zasazený do známého sci-fi světa.
Autor: Bonusweb.cz
Ačkoliv fanoušci očekávali nový Mass Effect s nadšením, rychle vystřízlivěli po seznámení se s finálním produktem. Andromeda byla plná ošklivých animací obličejů, nudných misí a odfláknutých scénářů. Hořkou pachuť by měl snad někdy v budoucnu spravit nový díl, ale chvíli to vypadalo, že Andromeda byla konečnou pro značku Mass Effect.
Autor: Bonusweb.cz
Ačkoliv obecně hra Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts nebyla považována jako špatná, celá řada fanoušků série Banjo-Kazooie hru nemohla vystát. Problém byl totiž v tom, že dostali něco úplně jiného, než bylo zvykem.
Autor: Rare
Hry série Banjo-Kazooie byly obvykle skákačky, jenže díl Nuts & Bolts se soustředil na stavění vozidel a jízdu. Vzhledem k tomu, že fanoušci čekali na nový díl tou dobou už osm let, tak to prostě nebylo něco, co přijali s nadšením. A od té doby už žádná nová hra v sérii nevznikla.
Autor: Rare
Ačkoliv Tony Hawk’s Pro Skater 5 nebyla poslední hra z této slavné skejťácké série, po jejím vydání byla budoucnost her s Tony Hawkem hodně nahnutá. Na hře bylo naprosto evidentní, že byla uspěchaná, plná technických problémů a bugů.
Autor: Robomodo
Přidejme si k tomu neohrabané ovládání, slabý design úrovní a na svou dobu už trochu zastarávající grafiku a fanoušci se shodnou, že po skvělé čtyřce byl toto propad až na samotné dno.
Autor: Robomodo
Série Saints Row byla po celkem zábavném čtvrtém dílu na rozcestí: pokračovat, nebo udělat restart? Autoři se nakonec rozhodli, že značka potřebuje úplně nový start a image a vznikl nový díl, který označili jen jednoduše jako „Saints Row“.
Autor: THQ Nordic
Špatně zde bylo ale snad úplně všechno. Nesympatické postavy, naprosto hloupý příběh, spousta balastu v otevřeném světě... takovou hru prostě skoro nikdo z fanoušků původní série nechtěl. A bohužel to byl asi poslední hřebíček do rakve této celkem slavné série.
Autor: THQ Nordic, Bonusweb.cz
Značka Wolfenstein se zřejmě v budoucnu ještě dočká pokračování (byť to není ještě oficiálně potvrzeno), ovšem do té doby bude posledním dílem nepříliš povedená kooperativní akce s podtitulem Youngblood.
Autor: Bethesda
Hra do jinak tradiční střílečky zamíchala RPG prvky a kooperativní režim dostal přednost před singleplayerem. Ani příběh hry nebyl žádný zázrak, a tak fanoušci často raději dělají, že novodobé wolfensteiny skončily dílem The New Colossus.
Autor: Bethesda
Zatímco první dvě hry série Postal jsou takové akční klasiky plné černého humoru, třetí díl dorazil v tak strašně rozbitém stavu (špatné ovládání, mizerná AI, spousta bugů), že by se na něj nejraději zapomnělo.
Autor: Running with Scissors
To samé bohužel platí i o dalším, čtvrtém dílu. Ten je sice modernější, ale pořád špatně optimalizovaný, plný bugů a celkově je to odbytá hra, která už snad definitivně ukončí pokusy přivést Postal zpět.
Autor: Jan Kouba, Bonusweb.cz
Další ukázka toho, jak nedělat druhý díl oblíbené hry, je Devil May Cry 2. Vše započaly už problémy během vývoje hry a celkové nepochopení toho, co od pokračování fanoušci očekávají.
Autor: Capcom
Hra měla až překvapivě nepovedený soubojový systém, herní levely působily prázdně a nedotaženě a Dante jakožto hlavní hrdina najednou působil jako úplně jiný člověk, což pokazilo celkový prožitek herního příběhu. Všechno špatné je ale k něčemu dobré a v následujícím třetím díle (Dante’s Awakening) autoři napravili většinu chyb, což vedlo naopak k jednomu z nejlepších hodnocení v rámci této akční série.
Autor: Capcom
Když už se aktuálně vezeme na nadšení z remaku prvního Gothicu, připomeňme si naopak jeden z největších průšvihů této série v podobě dosud posledního dílu, Gothic IV: ArcaniA.
Autor: THQ
Na ArcaniA pracovali odlišní autoři, než u prvních třech dílů (Spellbound), kteří se rozhodli opustit princip komplexního RPG s detailním, avšak nemilosrdným světem. Místo toho hráči dostali vlastně zcela průměrné RPG se zjednodušenými mechanikami, až příliš generický soubojový systém a příběh, který nebyl moc poutavý. Pak už šla značka Gothic definitivně k ledu, ovšem s novým, překvapivě povedeným remakem se zase blýská na lepší časy.
Autor: THQ