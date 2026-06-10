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Bez nich by to bylo lepší. Tato herní pokračování nikdy neměla vzniknout

Ondřej Martinů
Předchozí hry byly oblíbené, ale tito nástupci se vůbec nepovedli. Vybíráme hry, které poškodily reputaci zavedených sérií. Někdy až natolik, že způsobily jejich konec.
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