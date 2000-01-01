náhledy
Tentokrát se podíváme na slavné herní krásky a hrdinky, jejichž rozpoznání vám dalo v našem nedávném kvízu nejvíc zabrat. A při té příležitosti si připomeneme i hry, které je proslavily.
Autor: Square Enix
2B, index rozpoznání 40,50 %. V daleké budoucnosti donutila mimozemská invaze lidstvo opustit Zemi a přesunout se na Měsíc. Nyní lidé vysílají vlastní androidy, aby vybojovali planetu zpět. Jednou z nich je i 2B, hlavní hrdinka akční řežby NieR: Automata.
Autor: Platinum Games
„Ačkoliv se to nezdá, příběh hry se řadí k jejím největším kladům. Je naprosto fantastický. V dialozích není nouze o filozofické otázky zpochybňující veškeré vaše snažení i samotnou existenci. Hra má v zásobě spoustu emocionálních momentů, které byste u podobně bláznivé řežby nečekali,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.
Autor: platinumgames.com
Ada Wong, index rozpoznání 39,57 %. Ada je velmi chytrá tajná agentka čínsko-amerického původu spjatá s hororovou sérií Resident Evil.
Autor: Bonusweb.cz
V poslední době se objevila například v remacích dílů Resident Evil 2 a 4. Tento obrázek pochází z remaku dvojky, o němž jsme napsali. „Resident Evil 2 je opravdové veledílo. Je to hra, kterou byste si vážně měli zahrát. Budete se u ní bát i bavit. Nuda neexistuje a opakované hraní pobaví taktéž. Tak má vypadat videohra, remake i survival horor.“
Autor: Bonusweb.cz
Gemma, index rozpoznání 39,01 %. Gemma, známá také jako Little Miss Forge, je kovářka z lovecké série Monster Hunter.
Autor: Capcom
Větší prostor získala v letošní díle Monster Hunter Wilds, o němž jsme na Bonuswebu napsali: „Monster Hunter Wilds je návyková zábava. Nemá za cíl vás mučit přehnaným grindem, ani obtížností, pokud si chcete užít hlavně příběh. V end-game má co nabídnout i vytrvalým zkušeným lovcům.“
Autor: Bonusweb.cz
Faith Connors, index rozpoznání: 35,78 %. Faith s tímto vzhledem je k vidění v jediné hře, a to akční parkurové akci Mirror’s Edge z roku 2008.
Autor: EA
„Akčně laděným hráčům budou asi vadit dlouhé akrobatické pasáže, jiné zase může znervózňovat rozhodně ne zcela triviální akce. Je to zkrátka hra, na které si každý najde ty své chyby a pravděpodobně nikomu nesedne úplně na sto procent. Přesto přese všechno se ale jedná o vynikající počin, jenž může směle jít ostatním příkladem v mnoha směrech. Navíc „živoucí“ důkaz toho, že i pod křídly Electronic Arts může vzniknout prudce originální dílko,“ napsali jsme v dobové recenzi.
Nina Williams, index rozpoznání 35,51 %. Nenechte se zmást sexy vzhledem, Nina je chladnokrevná vražedkyně původem z Irska. K vidění je v bojovkové sérii Tekken.
Autor: Namco
Prozatím poslední díl série, Tekken 8, vyšel loni. Je tou pravou bojovkou pro ty, kteří preferují agresivní styl hraní před defenzivním, ale chtějí i špetku strategie, například díky novému hernímu mechanismu Heat. Očekávejte sympatickou směsici prvků, které znáte z minulosti, s několika obvykle přínosnými novinkami.
Autor: Bonusweb.cz
Tifa Lockhart, index rozpoznání 31,93 %. Tifa je jednou z ikonických ženských postav série Final Fantasy.
Autor: Sony
Ačkoliv díl Final Fantasy VII už je docela starý, do povědomí se dostal vydáním špičkového remaku. Venku už jsou dva díly, na třetí netrpělivě čekáme.
Autor: Sony
Aerith Gainsborough, index rozpoznání 31,17 %. O Aerith lze říci v podstatě to samé co o Tifě. Jejich povahy nemůžou být rozdílnější. Křehká Aerith je květinářka, která v boji pomáhá léčením, její osud se nesmazatelně zapsal do herní popkultury.
Autor: Sony
Tifa i Aerith tvoří tým ve Final Fantasy VII. Špičkový a poměrně hluboký příběh se nebere jen vážně, dojde i na řadu úsměvných momentů.
Autor: Square Enix, Bonusweb.cz
„Jedna z nejlepších her historie se dočkala famózního přepracování pro novou generaci hráčů. V dechberoucí grafice můžete s partou skvěle napsaných postav prožít kouzelné dobrodružství, ve kterém nechybí vůbec nic,“ napsali jsme v recenzi Final Fantasy VII Rebirth.
Autor: Square Enix, Bonusweb.cz
Hrdinkou, která vás jevíce potrápila, je Max Caulfield z Life is Strange. Správně ji rozpoznalo pouze 26,7 % čtenářů.
Autor: Dontnod Entertainment
Life is Strange (2015) ukazuje, že příběh ve hře nemusí být jen na úkor hratelnosti, že zábava to může být i bez násilí a neustálého strachu o vlastní život a že vážná témata nepatří jen do amatérských levných titulů, napsali jsme v dobové recenzi.
Autor: Honza Srp, Bonusweb.cz
Ale zpět k Final Fantasy. Postavy z této série jsou oblíbené mezi cosplayery a cosplayerkami. A nebudeme si nic nalhávat, zejména ty ženské podněcují různé mužské fantazie. Pokud chcete vidět tři nebezpečně vyhlížející kočičky, listujte dál.
Autor: Square Enix, Bonusweb.cz
Mňau.
Autor: Sony