Trpělivost nás odměnila. Dobré hry, na které se čekalo opravdu dlouho
Někdy se může zdát, že čekání na vysněnou hru nemá konce. Ale pak se konečně dočkáte a řeknete si, že to opravdu stálo za to. Vybíráme nové i starší tituly, které uspěly i po pořádně dlouhém čase ve...
Slavné streamerky se bojí na sraz s fanoušky, jednu zavraždili během vysílání
Populární streamerky QTCindetella, Pokimane a Valkyrae, které sledují miliony diváků, se nechaly slyšet, že se z bezpečnostních důvodů patrně letos nezúčastní zásadní komunitní akce TwitchCon....
Loňská AAAA hra za stovku. Co lidé kupují v podzimním výprodeji her?
Tradiční podzimní výprodejová akce na Steamu je tady. Vybíráme zajímavé nabídky, které se vyplatí nepřehlédnout, abyste se stihli připravit na dlouhé zimní večery.
Pět herních krásek, které zná skoro každý
Jsou krásné, chytré a většinou i docela nebezpečné. Řeč je o ženách a dívkách, které známe prostřednictvím videoher. A těchto pět jste poznali nejčastěji.
Slavné herní krásky a hrdinky, které vůbec neznáte
Tentokrát se podíváme na slavné herní krásky a hrdinky, jejichž rozpoznání vám dalo v našem nedávném kvízu nejvíc zabrat. A při té příležitosti si připomeneme i hry, které je proslavily.
Slavné herní krásky a hrdinky, které vůbec neznáte
Tentokrát se podíváme na slavné herní krásky a hrdinky, jejichž rozpoznání vám dalo v našem nedávném kvízu nejvíc zabrat. A při té příležitosti si připomeneme i hry, které je proslavily.
Loňská AAAA hra za stovku. Co lidé kupují v podzimním výprodeji her?
Tradiční podzimní výprodejová akce na Steamu je tady. Vybíráme zajímavé nabídky, které se vyplatí nepřehlédnout, abyste se stihli připravit na dlouhé zimní večery.
Xbox přepracoval své předplatné Game Pass a masivně zdražil
Herní předplatné Game Pass prošlo podstatnými změnami. Ačkoliv Xbox se snaží lákat i na nové benefity, výsledkem je zejména pořádné zdražení. První reakce fanoušků nejsou příznivé, někteří své...
Trpělivost nás odměnila. Dobré hry, na které se čekalo opravdu dlouho
Někdy se může zdát, že čekání na vysněnou hru nemá konce. Ale pak se konečně dočkáte a řeknete si, že to opravdu stálo za to. Vybíráme nové i starší tituly, které uspěly i po pořádně dlouhém čase ve...
Bitvy, stavění i vládnutí. Český sólo vývojář chystá nový typ středověké hry
Chybí mi hra, která spojí silný příběh, velké bitvy a možnost budovat vlastní panství, prozradil Filip Husák, sólo vývojář české středověké hry Legacy of Valor.
Žena vyhrála turnaj Mortal Kombat s novorozencem v náručí
Soustředěný pohled, ovladač v ruce a novorozenec v náručí. Právě takto vypadala jedna ze soutěžících v lokálním turnaji ve hře Mortal Kombat. Když nakonec vyhrála, její fotky z turnaje se staly...
Battlefield 6 se drsně vysmál Call of Duty, hráči se dobře baví
Možná si ještě vzpomenete na rivalitu mezi Pepsi a Coca Colou, která se hned několikrát promítla do vtipných reklamních kampaní. V tomto duchu si nyní vzala na mušku očekávaná válečná akce...
Americká škola bude vyučovat historii podle slavné akční série GTA
Příští rok se zájemcům z americké univerzity ve státě Tennessee otevře kurz americké historie zaměřující se na její podání ve hrách Grand Theft Auto.