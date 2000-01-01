náhledy
Jsou hry, jejichž jména se ve slušné společnosti ani nevyslovují a když už, tak jsou vláčena bahnem. Jenže i pitomé, nebo při nejlepším průměrné hry se ovšem někdy dokážou přesně trefit do aktuální nálady. Připravil jsem si seznam několika takových mých „guilty pleasures“.
Autor: Gearbox Software
A začít musím samozřejmě u jednoho z nejslavnějších propadáků herní historie. Pokračování kultovního Duke Nukema 3D vznikalo dlouhých 14 let a když nakonec skutečně vyšlo, stalo se jen cílem posměchu. A oprávněně – herní průmysl byl tou dobou už úplně jinde a na prachsprostou střílečku nebyl už nikdo zvědavý. „Atomový vévoda“ navíc zůstal zamrzlý v pubertě a jeho „macho“ image působila trapně.
Autor: pro iDNES.cz
Já si hru koupil až dlouho po vydání za pár drobných ve Steam akci jen tak pro srandu králíkům. Nakonec jsem to dohrál během pár večerů a ještě si dokoupil DLC. Ano, Duke je pitomý až na půdu, ale základní pravidla žánru zvládá dobře a místy je vidět, že vývojáři měli navíc, než jim bylo nakonec povoleno.
Autor: 3D Realms/ 4chan
Střílečka Rogue Warrior má na Metacriticu krásné hodnocení 28 % a jeho hlavní hrdina si říká Demo Dick. Potřebujete vědět víc? Asi nepotřebujete, ale já vám to stejně řeknu. Jde o takový Soldier of Fortune pro chudé, v rozsahu jedné větší mise z Wolfensteina 3D.
Autor: pro iDNES.cz
Na ploše zhruba dvou hodin zabijete asi tak půl milionu severokojeských vojáků, vše vyhodíte do povětří a poslechnete si u toho pár béčkových hlášek nadabovaných Mickey Rourkem. Těžko říct, proč si na hru občas vzpomenu i po bezmála dvaceti letech od vydání, ale z nějakého důvodu tomu tak je.
Autor: pro iDNES.cz
Marvelovský Kapitán Amerika je „cringe“ postava sám o sobě. Latexák navlečený do elasťáků v barvách americké vlajky vypadá jako maskot hnutí MAGA, jeho jednorozměrný charakter pak celou bídu ještě podtrhuje. Jenže pak se ke mně dostala komiksová trilogie, ve které Ed Brubaker touto banální postavou pořádně zatřásl a já se stal fandou. Až takovým, že když jsem v roce 2011 vyrazil do kina na jeho první celovečerák, rovnou jsem si k tomu přibalil jeho herní adaptaci.
Autor: pro iDNES.cz
Super Soldier není vyloženě pitomý, jen je takový nijaký. Klasické rychle spíchnuté béčko, opírající se o jedinou mechaniku házení štítu. Během pár hodin zmydlíte pár desítek zlounů, vyřešíte dvě tři nenápadité hádanky a na konci sejmete velkého bosse. Kdybych recenzoval, dám maximálně šedesát procent a to ještě jen, kdybych se předtím dobře vyspal. S někým. Ale nějak mi to sedlo a mám platinovou trofej.
Autor: pro iDNES.cz
K House Party jsem se dostal v rámci psaní článku, když jsem hledal nějaké „edgy“ téma. Jde o jednu z mála erotických her, které nejsou jen lineární přehlídkou hanbatých obrázků, ale jsou skutečně interaktivní a kladou na konzumenta nějaké nároky. V jádru jde o adventuru plnou hádanek…
Autor: Eek Games!
… a překvapivě ne úplně pitomých. Abyste si zasouložili, musíte se pořádně otáčet. Ano, dialogy ve stylu Prci, prci, prciček jsou strašně pitomé a místní humor hodně pubertální, ale celé to dohromady funguje tak dobře, že jsem House Party hrál i hodně nad rámec klasického článku.
Autor: Eek Games!
Na poměry playstationových exkluzivit se The Order 1886 dostalo hodně vlažného přijetí. Tím hlavním důvodem byla krátká herní doba, která činila jen nějakých 7 hodin. Jenže jakmile v rovnici nahradíte cenovku novinky za bazarovku, situace je úplně jiná a krátká doba je naopak výhodou.
Autor: pro iDNES.cz
The Order 1886 vyniká hlavně originálním zasazením do alternativní minulosti, ve které lidstvo bojuje s vlkodlaky. Jde o klasickou naskriptovanou koridorovku s obrovskými produkčními hodnotami, slupnul jsem ji jako malinu během jedné noci, druhý den pak jen dočistil platinu a disk se hrou poslal dál. Měl jsem si ho nechat.
Autor: Jakub Žežule
Značku X-COM (potažmo UFO) chovám ve velikém respektu, ale musím se přiznat, že jsem žádný z jejích mnoha dílů nedohrál do konce. Dostaly se ke mně pozdě, jsou strašně tuhé a to svědění po tahové strategii, kde si postupně pipláte tým zabijáků, dokázala už dostatečně podrbat série Jagged Alliance. Jedinou hrou z tohoto světa, kterou jsem tak dohrál, je paradoxně ta s všeobecně nejhorším hodnocením.
Autor: Petr Zelený, iDNES.cz
Objektivně vzato je The Bureau: XCOM Declassified průměrná týmová střílečka, jenže mě hrozně sedlo to zasazení, kdy s hordami emzáků bojují agenti FBI ve vestičkách a s kloboukem. Ta hra dělá spoustu věcí strašně špatně, ale je u toho děsně cool a tak jsem si ji užil od intra až po závěrečné titulky.
Autor: Petr Zelený, iDNES.cz
Jestli jsem něčím v herním světě vyloženě pohrdal, tak to byly laciné mobilní hříčky ve stylu „spoj tři“. Do MHD asi dobré, ale jinak? Fuj… Jenže pak přišel Puzzle Quest a já tomu propadl také.
Autor: pro iDNES.cz
Zavedenou formuli totiž opepřil tím, že na jedné hrací ploše soupeříte s protivníkem. Primitivní náplň je tím rázem daleko komplexnější a když k výsledku přihodíte ještě RPG prvky a příběhovou kampaň, je vymalováno. Stydím se kolik jsem v prvních třech dílech utopil času, i za to, že jsem do své závislosti zatáhl i tehdejší přítelkyni.
Autor: pro iDNES.cz
OK, 68 bodů ze 100, které má střílečka Binary Domain na Metacriticu úplně nenaznačuje veliký průšvih, ale takových, co si na hru vzpomenou i po 16 letech od vydání, nás moc není, že?
Autor: pro iDNES.cz
Těžko říct, proč zrovna tahle hra se mi zasekla v podvědomí tak hluboko. Když teď koukám na dobové trailery, nevidím nic, co bych od té doby nehrál už milionkrát. Jde o Klasický „cover“ shooter, ve kterém můžete buzerovat své parťáky, Gears of War z Wishe. Možná mě zaujala ta estetika à la skvělé sci-fi Já, robot?
Autor: pro iDNES.cz
Goat Simulator je vlastně parodie, jeho úmyslně přepálený fyzikální model vyloženě vybízí k různému trollení. Rozumím tomu proč hra vznikla a proč má takový úspěch u streamerů, kteří v ní pro pobavení svého publika dělají různé skopičiny. Nerozumím ovšem tomu, jak jsem v takové „blbosti“ mohl utopit tolik hodin.
Autor: Epic
Za vše může zřejmě splitscreenový multiplayer, který mi „kozy“ umožnil hrát společně se svojí malou dcerou. V sedmi letech jí ještě klasické hry příliš nemotivují, tady prostě mohla působit beztrestně chaos. Když jsem jí zrovna s ničím nepomáhal, mohl jsem si v klidu sbírat trofeje a tak mam nakonec platinu.
Autor: Bonusweb.cz
Druhému Homefrontu jsme u nás v recenzi udělili hodnocení 50 %, uživatelé Metacriticu jsou ještě přísnější. Mě ale tehdy hra vyloženě nadchla, dohrál jsem ji vkuse a dodnes mám puzení si ji občas znovu zapnout.
Autor: Bonusweb.cz
Jde o klasickou městskou střílečku s otevřenými mapami, kde postupně dobýváte nepřátelské základny. Sedlo mi zasazení (partizánský boj proti severokorejským okupantům), grafika i kompaktní rozloha, ne každý open world musí být záležitost na sto hodin, ne?
Autor: Bonusweb.cz
A co vy? Máte také nějakou oblíbenou hru, o které raději mezi kamarády příliš nemluvíte, aby se vám nesmáli?
Autor: Electronic Arts, Bonusweb.cz