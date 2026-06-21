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Deset her, které jsem si užil víc, než bych asi podle hejtrů z internetu měl
Sexy pilotku z Overwatche cosplayerky milují. Posuďte, která je nejpovedenější
Je sebevědomá, soutěživá a ve hře Overwatch pilotuje mecha. Jmenuje se Hana Song, na bojišti však vystupuje pod svou přezdívkou D.Va. Mimořádně oblíbená je nejen u hráčů, ale i mezi cosplayerkami,...
Deset her, na které se dnes už moc nevzpomíná, ale zasloužily by si to
Pro veliký úspěch navazujeme na náš článek o zapomenutých hrách, které sice kdysi sbíraly skvělá hodnocení, dnes už si na ně však vzpomene jen málokdo. Tak schválně, kolik jich dnes ještě poznáte.
Herní svátek zamíchal kartami. Deset PC novinek, co hráče pořádně zaujaly
Červnový herní svátek je zároveň hlavní sezonou, kdy si hráči pěchují své seznamy přání novými hrami. Toto je deset očekávaných her, které zaznamenaly největší nárůsty zájemců na svých seznamech...
KVÍZ: Poznáte staré RPG klasiky?
RPG byly populární ještě před samotným příchodem počítačových her, jen se tehdy hrály s pomocí kostky, papíru a bohaté představivosti. Ostatně mnoho z dodnes slavných značek funguje na původních...
O víkendu se nudit nebudete. Vyzkoušejte zdarma ukázky z očekávaných her
Festival demoverzí Steam Next Fest je nyní opět v plném proudu a nabízí ukázky jak malých nezávislých her, tak několika významných titulů, které v budoucnu dorazí. Stovky demoverzí budou k dispozici...
Deset her, které jsem si užil víc, než bych asi podle hejtrů z internetu měl
Jsou hry, jejichž jména se ve slušné společnosti ani nevyslovují a když už, tak jsou vláčena bahnem. Jenže i pitomé, nebo při nejlepším průměrné hry se ovšem někdy dokážou přesně trefit do aktuální...
KVÍZ: Poznáte ďábelsky zlé umělé inteligence ze světa počítačových her?
Umělá inteligence se stala jedním z nejdiskutovanějších témat v internetovém prostředí. Fanoušci sci-fi a počítačových her obzvlášť už přitom dávno vědí, že od ryze analyticky uvažujících počítačů...
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition
Switch 2vydáno 19. června 2026 10:30, aktualizováno 10:34
O víkendu se nudit nebudete. Vyzkoušejte zdarma ukázky z očekávaných her
Festival demoverzí Steam Next Fest je nyní opět v plném proudu a nabízí ukázky jak malých nezávislých her, tak několika významných titulů, které v budoucnu dorazí. Stovky demoverzí budou k dispozici...
Tvůrce PUBG rozdává novinku. Jeho hardcore survival je zcela zdarma
Tento příběh patří k těm smutným. Nová survival hra Prologue: Go Wayback! od tvůrce battle royalle PUBG nenalákala v předběžném přístupu na Steamu dost lidí, a tak ji Brendan Greene uvolnil pro...
The 7th Guest Remake
Herní svátek zamíchal kartami. Deset PC novinek, co hráče pořádně zaujaly
Červnový herní svátek je zároveň hlavní sezonou, kdy si hráči pěchují své seznamy přání novými hrami. Toto je deset očekávaných her, které zaznamenaly největší nárůsty zájemců na svých seznamech...
Čistka v Bungie? Sony má propustit polovinu studia, které koupilo za miliardy
Nad zkušeným studiem Bungie, které stojí za prvními hrami Halo či sérií Destiny, se vznáší Damoklův meč. Podle francouzského novináře Sylvaina Trinela totiž přijde až o polovinu zaměstnanců.
Xbox: Už žádná změna kurzu, exkluzivity zůstanou a bude jich víc
Xbox se vyjádřil ke spekulacím, že to s exkluzivními tituly z vlastní stáje nemyslí až tak vážně a nakonec je stejně pošle na konkurenční platformy.
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...
Sexy pilotku z Overwatche cosplayerky milují. Posuďte, která je nejpovedenější
Je sebevědomá, soutěživá a ve hře Overwatch pilotuje mecha. Jmenuje se Hana Song, na bojišti však vystupuje pod svou přezdívkou D.Va. Mimořádně oblíbená je nejen u hráčů, ale i mezi cosplayerkami,...
Před týdnem ukazovali novou hru, dnes je zavírají. Xbox resetuje svůj byznys
Současný provozní model herní divize Xbox, který spadá pod Microsoft, je podle nové šéfky Ashy Sharmy neudržitelný. Právě ona označuje nadcházející období jako „reset Xboxu“. A první kroky jsou tu:...