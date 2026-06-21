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Deset her, které jsem si užil víc, než bych asi podle hejtrů z internetu měl

Honza Srp
Jsou hry, jejichž jména se ve slušné společnosti ani nevyslovují a když už, tak jsou vláčena bahnem. Jenže i pitomé, nebo při nejlepším průměrné hry se ovšem někdy dokážou přesně trefit do aktuální nálady. Připravil jsem si seznam několika takových mých „guilty pleasures“.
Duke Nukem Forever Duke Nukem Forever bez loga Duke Nukem Forever, nikdy nevydaný prototyp z roku 2001 Rogue Warrior (PC) Rogue Warrior (PC) Captain America: Super Soldier Captain America: Super Soldier Je to smutné, ale tou nejlepší erotickou hrou na Steamu tak stále zůstává House... House Party The Order: 1886 The Order: 1886 Srnka je jediná, kdo přežil útok mimozemských vetřelců.

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