ANKETA: Která herní, hudební či filmová předplatná využíváte?

Honza Srp – Co se týče filmových kanálů, tak si platím HBO Max, Netflix a nově i Disney+. Vyplatí se to? Vzhledem k frekvenci, jakou na televizi koukám (cca jeden seriál měsíčně, čas od času nějaký ten film a pohádky pro malou dceru), tak rozhodně ne, na druhou stranu díky rodinným slevám mě to moc nestojí. Kdybych musel platit plnou cenu, tak si vystačím HBO Max, kde doháním resty. Ano, stále žijí lidé, kteří ještě nikdy neviděli House of Cards, Breaking Bad a mnohé další.

Breaking Bad

Co se týče her, tak už cca 10 let využívám PS Plus, a i když mě nabídka her zdarma poslední dobou moc netankuje, nehodlám na tom nic změnit. Občas si zaplatím i Game pass, ale poté, co jsem si zvykl na rychlé nahrávání PS5, se mi už redakční Xbox One X chce zapínat stále méně častěji.

Ondřej Zach – Z herních mám Nintendo Switch Online, protože Switch je moje hlavní herní platforma a bez multiplayeru by to nešlo a uložených pozicích v cloudu také ne. Retro hry k předplatnému beru jako bonus. Platím si i Xbox Game Pass Ultimate, díky kterému můžu vyzkoušet spoustu her. Většinou už je ani neinstaluji, ale přes cloud na Steam Decku nejprve vyzkouším, jestli stojí za to.

Nintendo Switch Online - hry na Nintendo 64 Apple Arcade

Kvůli dětem platím Apple Arcade (hry z této kategorie neobsahují reklamy ani mikrotransakce), abych nemusel řešit neustále reklamy, „výhodné“ balíčky a otravné pop-upy. Nabídka už je dnes velmi slušná, Applu vyšla i sázka na upravené verze mobilních klasik typu Angry Birds, Fruint Ninja, Goat Simulator či Kingdom Rush. Katalog se průběžně rozšiřuje, aktuálně vyšla Cooking Mama, brzy vyjde Samorost 3, občas se tak u některých her zaseknu sám. Na tabletu paráda. Pro pořádek ještě zmíním World of Warcraft, který si ovšem zase zaplatím až s novou expanzí Dragonflight.

Záběr z třetí řady amerického seriálu Stranger Things Cobra Kai

Vzhledem k tomu, že máme spoustu zařízení od Applu, tak si platíme i Apple Music. Děti si pak přes Siri pouštějí na HomePodu Mini svoje playlisty. Co se filmové a televizní zábavy týče, přistihl jsem se, že čím větší nabídka je, tím méně se nakonec dívám. Za sebe bych si tak zaplatil jen v okamžicích, když vyjde nějaká moje oblíbené série typu Stranger Things, Cobra Kai či Westworld. Ale protože mám rodinu, máme Netflix, HBO Max a nově i Disney+, byť mám v plánu jeden z posledních dvou zmíněných časem ukončit.

Honza Žďárský – Z filmových předplatných využívám Disney+ a Netflix. Netflix do nějaké doby neměl moc alternativu, nicméně po vydání HBO Max a Disney+ uvažuji, zda se Netflix vůbec vyplatí, zvlášť, když produkuje velké množství „odpadu“. Ale jednou za čas nabídnou velmi dobrý seriál nebo film, jako byl Arcane.

Seriál Arcane Seriál Arcane

Z hudebních předplatných jsem dříve využíval Spotify. Herních předplatných jsem vyzkoušel více, nicméně dlouhodobě využívám pouze Xbox Game Pass na PC. Jak jsem psal v samostatném článku, z pohledu ceny/výkon se jedná o nejlepší předplatné. Do předplatného jsou pravidelně přidávány nové tituly, a to včetně „day one release“ (tj. hry, které jsou v rámci předplatného dostupné od první dne od vydání). Co se týče jiných předplatných, tak využívám ještě předplatné k World of Warcraft.

Honza Strachota – Nevyužívám žádná, protože nechci svými penězi přispívat k budoucnosti, kdy nikdo nebude nic vlastnit a vše si budeme moci pouze pronajímat, kterou otevřeně a zcela vážně deklaruje World Economic Forum se sloganem: „You will own nothing, and you will be happy.“ Dokud to jde, kupuji si fyzické nosiče, popř. digitální licence ve službách Steam, GOG, UPlay a jednu už i na Epic Storu s tím, že jsem smířen, že o tento obsah mohu jednou ze dne na den přijít.

Vzhledem k tomu, že jsme všichni nuceni s koupí každého prázdného nosiče odvést státem vymáhanou daň soukromé organizaci OSA, troufnu si tvrdit, že lze argumentovat i za pirátské získávání obsahu, neboť ten jsme si v rámci takto aplikovaného principu presumpce viny již jednou zaplatili, tedy není dobrý důvod, za stejnou věc platit dvakrát. Tím ovšem samozřejmě nikoho k pirátství nenabádám, ani ho neschvaluji. Jen podnět k zamyšlení.

Xbox Game Pass

Ondřej Martinů – Předplatná služeb mi přijdou jako dobrý nápad, který ovšem finančně musí dávat smysl. Snažím se celkem důsledně hlídat, zda danou věc opravdu využívám a pokud ne, tak ji raději zruším a vrátím se k ní později. Přesně takhle to mám třeba s hudbou, kde si vždycky nakonec vystačím s YouTubem a ačkoliv jsou služby jako Spotify nebo Apple Music výborné, ve výsledku je prostě nevyužívám tolik, abych si poplatek ospravedlnil.

Co se her týče, tak mám aktuálně zaplacený PlayStation Plus Premium kvůli testování a také Xbox Game Pass Ultimate, který jsem si levně nakoupil dopředu někdy na přelomu roku. Xbox Game Pass aktuálně tolik nevyužívám, ovšem na zkoušení různých novinek je to pořád ta nejlepší volba. První dojmy z nového Plusu jsem pak shrnul v textu zde. Zatím se mi poměrně líbí díky tomu, že knihovna her obsahuje několik zajímavých titulů, které bych si ovšem asi normálně nekoupil (Demon Souls, Returnal). Jsem zvědavý, jak se služba bude dál vyvíjet.

Předplatné PlayStation Plus Předplatné PlayStation Plus

Předplatných na filmy a seriály mám nejvíce, byť je to vždy sdílená záležitost, takže to cenově vychází poměrně příznivě. Doma máme jak Netflix, tak i HBO Max a nově taky Disney+. Nejvíc teď využíváme Disney+, s jehož příchodem se zpřístupnila poměrně velká várka věcí, které se nám doma líbí, Netflix je však se svou rozsáhlou knihovnou těsně v závěsu. HBO Max se vyplácí asi nejméně, ale pořád na něm za měsíc najdeme alespoň pár titulů, kvůli kterým stojí za to si nechávat onu zaváděcí sníženou cenu.

Hrdinové seriálu Simpsonovi

Petr Zelený – V tuto chvíli nevyužívám žádné herní ani filmové předplatné. Ale vážně uvažuji, že si zaplatím Disney+. Ani ne tak kvůli všem těm opulentním novým seriálům s obřími rozpočty a parádními triky, ale kvůli tomu, že bych si mohl kdykoli do sytosti pouštět svoji oblíbenou rodinku ze Springfieldu. Úplně nejradši bych ovšem byl, kdyby existovala služba, která by nabízela jen to nejlepší odjinud – z Netflixu, Hulu, Amazonu a tak dál. Vím, že je to utopie, ale kdoví, třeba se stane zázrak.

Honza Lysý – Jsem stará škola, takže jsem se dlouho bránil předplatným podobně jako vyvážené stravě, ale postupem času jsem na obojí změnil názor. Nicméně to s předplatnými nepřeháním, takže si platím jen PS Plus (Essential) a Netflix, jestliže se bavíme o předplatných, která se týkají zábavy. Jinak je to ještě Microsoft 365. A zatím neplánuji přidávat další předplatné, byť se nabídka neustále rozšiřuje.