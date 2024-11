Herní dárky, za které ručíme

Část 1/7

Umění klasických adventur

Luxusní vzpomínková knížka s českou stopou

Možná už doma máte vynikající, několik let starou knížku The Art of Point-and-Click Adventure Games, která ukazuje vývoj grafiky tohoto žánru od dob jeho vzniku (1984) do roku 2017. Kromě obrazových vzpomínek přináší i výbornou sérii rozhovorů s vývojáři, kteří se svými výtvory zapsali do historie.

Z nostalgie jsem si tehdy pořídil rovnou sběratelskou edici, která obsahovala pár drobností navíc, jako jsou balení ve velké krabici z éry MS-DOS, flashka v podobě diskety či připomínka protipirátského kolečka z Monkey Islandu.

Aktuálně se na českém trhu začala prodávat česká verze, která sice vychází jen ve standardní edici (s trojicí bonusových magnetek), onen skutečný poklad se ovšem ukrývá uvnitř.

Česká verze totiž přináší bonusovou, sedmdesát stránek dlouhou kapitolu věnovanou českým adventurám. Zpracoval ji zkušený adventurista Petr Ticháček, který vyzpovídal například Petra Vochozku, Petra Svobodu (Polda) či Zdeňka Houba (Posel smrti). Petr odvedl skvělou práci, takže pokud si chcete připomenout nejenom zašlou slávu adventur, ale také ranou českou tvorbu, která se opírala hlavně o žánr adventur, neváhejte, nebudete zklamáni. Víc jsme na Bonuswebu psali zde.

Cena: 1 190 korun (600 stránek)