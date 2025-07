Videoherní fandové jsou často hodně přísní a někteří herci by mohli vyprávět, jaké to je, pokud se znelíbí oddaným milovníkům her. Na druhou stranu však existuje i dost příkladů, kdy filmaři zvolili opravdu skvěle. A byť samotný projekt nemusí mít zrovna oscarové kvality, výběr herců alespoň trochu napraví pachuť z celého filmu nebo seriálu. Tady je pár příkladů, kdy se casting opravdu povedl.