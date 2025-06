Herci, kteří zazářili v rolích videoherních postav

Přijmout roli v seriálové nebo filmové adaptaci videoher není pro kariéru vždy nejlepším krokem. Přece jen, v tomto žánru je výrazně větší šance, že vznikne propadák, nežli něco koukatelného.

Navíc videoherní fandové jsou často hodně přísní a někteří herci by mohli vyprávět o tom, jaké to je, pokud se znelíbí oddaným milovníkům her. Na druhou stranu, existuje i dost příkladů, kdy filmaři zvolili opravdu skvěle a byť samotný projekt nemusí mít zrovna oscarové kvality, výběr herců alespoň trochu napraví pachuť z celého filmu nebo seriálu. A tady je pár příkladů toho, když se casting opravdu povedl.

Skoro celé obsazení Mortal Kombat (1995)

První film Mortal Kombat je stále naší srdcovkou a považujeme ho za jednu z nejzábavnějších videoherních adaptací vůbec. Je k tomu mnoho důvodů, od roztomilé béčkovitosti, přes ikonickou hudbu až po humor. Ale jedním z největších kladů je bezesporu obsazení.

Robin Shou jako legendární bojovník Liu Kang? Skvělá volba. Linden Ashby jako arogantní a charismatický Johnny Cage? Vynikající. Bridget Wilson jako drsná Sonya Blade? Paráda. Cary-Hiroyuki Tagawa jako zákeřný čaroděj Shang Tsung? Nemáme slov. Christopher Lambert jako lord Raiden? Ikonické. Talisa Soto jako nebezpečná a tajemná princezna Kitana? Jsme nadšení. Trevor Goddard jako proradný Kano? Dobře on.

Tohle se prostě povedlo na výbornou, i když situace mohla být trochu jiná. Například Sonyu si měla původně zahrát Cameron Diaz. Ta si ale zranila ruku a musela ji nahradit Bridget. Naštěstí odvedla skvělou práci, takže jsme za to nakonec rádi (i když by nás zajímalo, jak by to zvládla Cameron).

Cage měl ztvárnit Jean-Claude Van Damme, což asi není překvapením, je patrné, že videoherní Cage se právě u Van Dammea inspiroval. Ale ani to nakonec nevyšlo (herec raději přijal roli v konkurenčním Street Fighter) a opět dodáme, že nás to vůbec netrápí, Linden také zvládá rozštěp a údery do rozkroku bez větších problémů.

Už jsme zmínili Lamberta jako Raidena a nejen, že ho herec ztvárnil výtečným způsobem, ale navíc navrhl snížení svého honoráře, aby bylo možné natáčet film nejen v USA, ale také v Thajsku a za to mu patří dík, protože exotické lokace Mortal Kombat rozhodně prospěly.

Z filmu se nakonec stal až překvapivý (ale zasloužený) hit, kdy vyšel na cca 18 milionů dolarů a celosvětově utržil zhruba 120 milionů dolarů. Nyní už to je kultovní projekt a režisér Paul W. S. Anderson díky němu dostal další zajímavé nabídky. Jestli je zvládl využít, to už je jiná otázka...

Raúl Juliá jako Mr. Bison ve Street Fighter (1994)

Tohle možná bude kontroverzní názor s ohledem na to, že film Street Fighter není zrovna excelentní podívanou (nás ale svým zvráceným způsobem bavil) a hodnocení novinářů byla drsnější než údery některých bojovníků z herní předlohy, ale musíme říct, že se nám líbilo, s jakou vervou se Raúl Juliá ujal role ústředního padoucha Mr. Bisona.

Bylo to přepálené, na hranici parodie, ale bylo patrné, že si to Raúl užívá a podařilo se mu zachytit onu grotesknost, kterou disponuje právě herní verze tohoto zloducha. Raúl roli přijal, protože jeho děti byly fanoušky herního Street Fightera. V dané době už byl velmi zkušeným hercem a šlo pro něj o spíše netradiční práci, ale když vás potomci o něco požádají, těžko se říká ne.

Zkušený byl i Jean-Claude Van Damme (ztvárnil Guilea) a mluví se o tom, že jeho plat ukousl z rozpočtu 35 milionů dolarů nějakých 8 milionů a většina zbývajících rolí pak musela být obsazena méně známými jmény (která samozřejmě neměla ani zdaleka tak vysoké požadavky na plat)

Původní plán byl takový, že si herci projdou intenzivním tréninkem u experta na karate Bennyho Urquideze a také budou cvičit pod dohledem koordinátora kaskadérů Charlieho Picerni. Nicméně vyšlo najevo, že Raúl čelí rakovině a tomu se situace musela přizpůsobit. Vedlo to k tomu, že některé souboje byly natrénovány těsně před jejich natáčením. Bohužel herec se premiéry filmu nedožil, proběhla až po jeho smrti, projekt mu tak byl věnován.

Mimochodem, pokud jde o Van Dammea, je otázkou, jestli byli tvůrci nadšení z jeho obsazení. Proslýchá se, že zrovna nedodržoval časový harmonogram, úplně se prý nevyhýbal ani drogám a obecně se choval poněkud problémově.

Co filmu údajně dost ublížilo bylo to, že se hodně angažovala videoherní společnost Capcom. To na první pohled nemusí znít špatně, ovšem mluví se o tom, že tlačila na zakomponování, co největšího množství postav a to vedlo k tomu, že některé pro děj neměly žádný smysl. Navíc Capcom prosazoval, aby byl nádech filmu politicko-vojenský.

Společnost kvůli tomu, aby mohla mít vliv na styl a pojetí filmu, uhradila část rozpočtu a byla to dobrá investice, po premiéře se výrazně zvedly prodeje her Street Fighter.

Lateef Crowder jako Eddy Gordo a Jon Foo jako Jin Kazama ve filmu Tekken (2009)

Když už je řeč o filmech, ve kterých je hromada postav, aniž by výrazně ovlivnily příběh, pak je na místě zmínit Tekken z roku 2009. Ten měl sice docela slušné souboje, ale děj byl velmi chaotický a přítomnost některých bijců byla... no prostě zbytečná, jejich potenciál nebyl ani zdaleka využit.

Ovšem minimálně dva z nich byli obsazeni dobře. Jon Foo v roli Jina Kazamy byl skvělou volbou. Scénář mu sice moc nepomáhal, ale Jon se i tak téhle milované postavy ujal s elánem a dobrou zprávou je, že Foo nepostrádá znalosti bojových umění, což bylo během bitek patrné.

Vyzdvihnout musíme i Lateefa Crowdera jako Eddyho Gorda. V tomto případě se také budeme bavit hlavně o fyzických aspektech. Eddy byl totiž jedním z těch, u kterých se tvůrci zrovna nepředřeli, pokud jde o jeho dějovou zápletku, ale Lateef to jako specialista na capoeiru i v reálném životě zachraňoval tím, že jeho kopy a údery působily opravdu efektivně i efektně.

Jen pro zajímavost, ve filmu se objevil i Cary-Hiroyuki Tagawa a to jako Heihachi Mishima.

Bez ohledu na některé fajn herce z filmu zrovna úspěch nebyl. Samotné Namco, které stojí za herní předlohou, se k projektu nehlásilo, například jeden z jeho významných pracovníků Katsuhiro Harada přiznal, že neměl zájem se na něj ani podívat.

Hlavní výtka fandů videoher směřovala k tomu, že postavy nebyly propracované, nebo se výrazně lišily od svých digitálních verzí, ale naštěstí to neplatilo úplně pro všechny.

Walton Goggins jako Ghoul a Ella Purnell jako Lucy v seriálu Fallout

Fallout je svérázná značka a upřímně nás překvapilo, jak skvěle dopadla první řada seriálové adaptace. Jde o bizarní brutální podívanou s unikátními postavami, které mají často skvělé představitele.

Speciálně chceme zmínit Ellu Purnell a Waltona Gogginse, kteří jako Lucy a Ghoul bez přehánění excelují. Zatímco Lucy je zahrána jako až naivně optimistická postava, Ghoul je sarkastický a nekompromisní jedinec, kterému není radno vždy příliš věřit. A oba jsou ztvárněni skvěle.

Přípravu nepodcenili, Ella se intenzivně věnovala hraní Falloutu, aby zjistila, proč jsou hry tak populární a co se týče Waltona, ten musel zhruba pět hodin denně sedět v maskérně, což rozhodně není žádná velká sranda. Naštěstí časem už stačily „jen“ dvě hodiny. Mimochodem, tahle postava byla psána přímo na tělo Waltonovi.

Dalším oblíbencem fandů se stal pes, který je nedílnou součástí seriálu Fallout a nutno říct, že má poněkud zvláštní jméno, zní CX404. Podle všeho si tohoto miláčka publika zahráli hned tři psi.

Seriál je příkladem toho, že zatímco někdy je ke škodě věci, když se angažují tvůrci předlohy, občas je to naopak fajn. Studio Bethesda se na sérii intenzivně podílelo a seriál je oficiálně kanonický.

Jak asi víte, aktuálně se pracuje na druhé řadě, která bude mít premiéru letos před Vánoci a doufáme, že bude minimálně stejně povedená jako ta první.

Je vzhled to, oč tu běží? Hunter Schafer jako princezna Zelda

A teď trochu štiplavé téma. Neustále se řeší to, zda by herci měli být videoherní verzi výrazně fyzicky podobní. Například v případě seriálu The Last of Us se někteří dost neomaleně pouštějí do Belly Ramsey, která se videoherní Ellie vzhledově prostě nepodobá, ale současně je nutné zmínit, že o jejím hereckém talentu není pochyb.

Ani to ale některým nestačí a nejsou ochotni ji jako Ellie přijmout.

Nedávno se ale začalo řešit něco jiného, objevila se spekulace, že by si Hunter Schafer mohla zahrát princeznu Zeldu. A pravdou je, že si stěží představit někoho, kdo by byl téhle postavě více vizuálně podobný. Jenže i tak kolem toho propukla výrazná kontroverze, protože Hunter je transsexuálkou.

Někteří lidé tak byli striktně proti, bez ohledu na to, že Hunter v podstatě vypadá jako výsledek žádosti pro umělou inteligenci, pokud by měla vygenerovat princeznu Zeldu jako reálnou osobu.

Diskuse se zvrhla v klasické řešení toho, že je princezna Zelda biologickou ženou (ovšem vymyšlenou a pocházející z fiktivního národa Hylianů) a podobná témata. Máme tedy otázku do pranice. Nakolik je důležité, aby herečka či herec vypadali jako předloha? Je to nejpodstatnější aspekt, nebo je to pro vás druhotné?

A které obsazení potěšilo vás? Angelina Jolie jako Lara Croft? Jim Carrey jako Dr. Robotnik nebo třeba Tom Holland jako Nathan Drake?