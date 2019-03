V ulicích se brzy objeví kouzelníci s mobily. Pak zase rychle zmizí

Když v červenci 2016 vyšla mobilní hra Pokémon GO, mnozí o následujících týdnech po startu hry vtipkují, že to bylo šťastné období. Hráči přestali sedět doma a vyšli ven na čerstvý vzduch a spolu s nimi lovilo Pokémony i mnoho zvědavců, které jinak hry nijak výrazně nezajímají. Jako kdyby se zase všichni přesunuli zpět do devadesátých let, kdy zuřila pokémonová mánie naplno.

Jenže hra dosáhla podle analytické společnosti comScore co do počtu (28,5 milionu) aktivních hráčů ve Spojených státech vrcholu týden po startu, a pak začalo zájemců ubývat. O necelé dva měsíce později už byla aktivní jen zhruba třetina z původního počtu a na konci roku 2016 už mělo ve Státech o mobilní Pokémony zájem jen asi 5 milionů lidí. Stále je to úspěch, ale pokles zájmu je i tak hodně znatelný.

Zanedlouho můžeme očekávat stejnou situaci. Vzhledem k tomu, že vývojářské studio Niantic spustilo registrace do nového titulu Wizards Unite, který v základu funguje na prakticky totožném principu jako Pokémon GO, můžeme se těšit na hordy mobilních kouzelníků, které potkáte prakticky všude. Pár týdnů až měsíců bude Harry Potter zase pořádně v módě, ale situace se brzy zase ustálí.

Jak se bude Wizards Unite hrát?

Podle prvních dojmů několika vyvolených redakcí, které si hru mohly předběžně zkusit přímo v sídle Nianticu v San Francisku, vypadá Wizards Unite na první pohled docela jako Pokémon GO či jeho předchůdce s názvem Ingress. Pohybujete se s telefonem venku a řídíte se skutečnou mapou světa, kde hledáte místa, se kterými je možno interagovat. Tady ovšem podobnost s Pokémony také končí.

V Ingressu jste venku zkrátka jen zabírali významné body na mapě a propojovali je mezi sebou, v Pokémonech zase jen nacházeli roztodivná stvoření a případně s nimi bojovali v „tělocvičnách“ („gym“). Kouzelnický svět Harryho Pottera už nebude tak přímočarý. Budete muset v první řadě opečovávat vašeho avatara se vším všudy: vybrat mu hůlku, zařadit se do jedné z kolejí, vybrat si specializaci a vylepšovat svoje schopnosti.



Dále bude celá hra postavena na faktu, že jste příslušník jakési kouzelnické čety, která se snaží zakrýt stopy po jejich světě před nekouzelníky („mudly“). Budete také bojovat proti mozkomorům či temným čarodějům, sbírat ingredience na lektvary, odpočívat v hostincích či dobývat pevnosti. Každá aktivita má svůj význam, ať už rozšířit váš seznam virtuálních sběratelských předmětů, nebo vylepšit vašeho avatara.

Samotný mechanismus soubojů je celkem předvídatelný: kouzlíte pomocí gest po displeji, přepínáte mezi obrannými a útočnými kletbami a při tom pozorujete virtuální modely v rozšířené realitě skrze fotoaparát vašeho mobilního telefonu. Kdo si to neumí představit, ať si připomene princip Pokémon GO, tam se Pokémoni také prohánějí po světě a spatřit je lze pouze fotoaparátem mobilu.

Bude to taková pecka jako Pokémon GO?

Připomeňme, že Pokémon GO se i přes znatelný pokles hráčů drží stále na špičce nejúspěšnějších mobilních her zdarma. Vývojáři Niantic a Nintendu vydělala hra za rok 2018 skoro 800 milionů dolarů (přes 18 miliard korun). Je na místě očekávat, že Wizards Unite přiláká podobný dav lidí, i když bychom si asi netroufali tipovat, že překoná zájem o Pokémon GO. Už jen z toho důvodu, že je to něco, co už tu v jisté podobě bylo.

Harry Potter: Wizards Unite Harry Potter: Wizards Unite

Co je také prakticky jisté, je to, že s případným úspěchem hry Wizards Unite patrně začnou přibývat podobné situace, které doprovázely i Pokémon GO. Nejenom, že byly ze začátku přetížené herní servery a nešlo se ke hře připojit, ale také třeba neopatrní hráči s touhou chytit dalšího Pokémona vbíhali do vozovek, neváhali překračovat hranice soukromých pozemků či dokonce hráli za volantem auta. Vyměňte si Pokémony za kouzelníky a můžete tušit, co nás čeká.



Každopádně ale odhadujeme, že následující týdny po startu hry si budeme možná stejně jako pan Dursley na úplném začátku prvního dílu knižní ságy všímat neobvykle vysokého výskytu kouzelníků v ulicích, byť kouzelnické hábity nahradí právě mobilní hra Wizards Unite. Kdy to bude, ještě netušíme, přesné datum zatím Niantic neohlásil. Vzhledem k možnosti registrací na aplikačních obchodech však je jasné, že se čas krátí.