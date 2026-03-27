Harry Potter je zpět. Chystaná mánie brzy ovládne televize i herní mašiny

Ondřej Martinů
Blížící se vydání seriálu z produkce HBO, který stejně jako slavné filmy kdysi odvypráví příběh série knih Harry Potter, budou doprovázet i videoherní novinky. Fanoušci vyhlíží hlavně pokračování megaúspěšného titulu Hogwarts Legacy, které by mohlo dorazit právě už příští rok.

Televizní seriál od HBO konečně s prvním trailerem dostal jasnější podobu a vypadá to, že fanoušci zatím k novince přistupují s opatrným optimismem, když třeba pod oficiálním trailerem na YouTube je poměr palců nahoru a dolů zhruba 70:30. Ať už se seriál povede, nebo ne, jedno je jasné: na nové vlně Harry Potter mánie se povezou i další projekty, především ty videoherní.

Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Hogwarts Legacy na Switch 2
Hogwarts Legacy na Switch 2
Hogwarts Legacy na Switch 2
124 fotografií

Nejočekávanější hrou s tematikou kouzelnického světa je zcela jistě Hogwarts Legacy 2. Ta byla oficiálně potvrzena koncem roku 2024, kdy zástupci společnosti Warner Bros. Interactive Entertainment prohlásili, že „pokračování Hogwarts Legacy je pro firmu jednou z hlavních priorit“. Není se koneckonců čemu divit, když první díl prodal přes 40 milionů kopií, a to i navzdory (nepříliš úspěšnému) bojkotu.

Hogwarts Legacy na Switch 2
Hogwarts Legacy na Switch 2

Ohledně pokračování Hogwarts Legacy navíc už známe celkem klíčový detail, a sice že bude v blíže nespecifikovaném ohledu propojené se seriálem od HBO. Znamená to tedy, že novinka bude bližší knižním předlohám než první díl, který se odehrával na časové ose kouzelnického světa v roce 1890, tedy o hodně dřív.

Jinak bohužel o samotné hře Hogwarts Legacy 2 nic dalšího nevíme. Nějakou dobu se spekulovalo, že by druhý díl mohl mít výraznější multiplayerovou složku, ale tyto spekulace částečně zahnaly inzeráty na nové pozice do studia Avalanche, které má hru na starost. V nich totiž firma primárně hledá programátory singleplayerových titulů.

Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy

Ještě je tu však jedna důležitá informace, a sice že hra by mohla vyjít už v roce 2027 nebo 2028. A vzhledem k tomu, že od konce letošního roku chce seriál od HBO nastartovat novou Harry Potter mánii, dávalo by smysl s Hogwarts Legacy 2 příliš neotálet a vytěžit nadšení fanoušků na maximum.

Podle diskuzí na internetu od Hogwarts Legacy fanoušci čekají ledacos: přepracovaný otevřený svět včetně částí Londýna, lepší příběh, zlepšení modelu létání na koštěti a hlavně dobrou optimalizaci, aby hra nebyla typický „Unreal Engine 5 slop“, který méně výkonné sestavy budou mít problém plynule rozhýbat.

RECENZE: Hogwarts Legacy je konečně pořádná hra ze světa Harryho Pottera

My očekáváme, že Hogwarts Legacy 2 bude nakonec, ať už v jakékoli podobě, herní hit, ale zároveň si myslíme, že to nebude zdaleka jediná novinka ze světa Harry Pottera. Naznačují to pokusy z posledních let, kdy vyšel také třeba nepříliš úspěšný simulátor famfrpálu. A co by fanoušci možná ocenili úplně nejvíc? Určitě možnost si v trochu modernější verzi zahrát staré verze her vydávané od roku 2001.

Fanoušci kroutí hlavou. Tak vypadá Lara Croft v podání Sophie Turner

Sophie Turner jako Lara Croft - snímky z natáčení

Obsazení Sophie Turner, která se proslavila v seriálu Hra o trůny, budí u nemalé části fanoušků slavné herní archeoložky Lary Croft rozpaky. Ty podle prvních reakcí nerozptýlily ani první uniklé...

KVÍZ: Za co se to ty krásky převlékají? Poznejte videohru podle cosplayerek

Lara Croft cosplay (Jenn Croft)

Cosplay, tedy převlékání se za oblíbené fiktivní postavy ze světa filmů, seriálů nebo her, je rok od roku populárnější. Až t o bere dech, co vše dokážou oddaní fanoušci svépomocí vytvořit, jedinou...

Nezapomněli jste na ně? Na tyto hry se těšíme dlouho, vydání je nejisté

Crysis

O těchto hrách víme už nějakou dobu, ale autoři v poslední době buď mlčí úplně, nebo zveřejňují informace jen hodně sporadicky. Přinášíme seznam her, které jsou podle dostupných informací v aktivním...

Call of Duty i Resident Evil za skvělé ceny. Vybíráme jarní slevy PC her

Warhammer 40 000: Space Marine 2

Tradiční jarní výprodej her na Steamu je v plném proudu a i tentokrát si můžete pořídit řadu titulů za historicky nejnižší ceny. Vybíráme ty nejzajímavější slevy, které byste neměli přehlédnout.

Megahity i pár překvapení. Znáte nejpopulárnější hry na PC?

Marvel Rivals

Žebříček dvaceti nejpopulárnějších PC her v rámci distribuce Steam čítá celou řadu veleúspěšných multiplayerových i singleplayerových titulů, ale také třeba i pár her, o kterých jste možná ani...

Harry Potter je zpět. Chystaná mánie brzy ovládne televize i herní mašiny

Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)

Blížící se vydání seriálu z produkce HBO, který stejně jako slavné filmy kdysi odvypráví příběh série knih Harry Potter, budou doprovázet i videoherní novinky. Fanoušci vyhlíží hlavně pokračování...

27. března 2026 0

Megahity i pár překvapení. Znáte nejpopulárnější hry na PC?

Marvel Rivals

Žebříček dvaceti nejpopulárnějších PC her v rámci distribuce Steam čítá celou řadu veleúspěšných multiplayerových i singleplayerových titulů, ale také třeba i pár her, o kterých jste možná ani...

26. března 2026 2

Konec zlatých časů. Tvůrce Fortnite propouští ve velkém

Fortnite

Fortnite je v herním průmyslu vnímán jako nedosažitelný vzor úspěchu. Ale každá pohádka jednou skončí. Společnost Epic Games tak byla nucena propustit přes tisíc zaměstnanců.

26. března 2026 5

Vydělá miliony dolarů. Vyzkoušeli jsme připravovaný hit Pokémon Champions

Pokémon Champions

Londýn (od zpravodaje Bonusweb.cz) Některé hry jsou předurčeny k úspěchu. Pokémon Champions nelákají pouze na mimořádně populární licenci a oblíbené zápasení, ale i na přístupnost a dostupnost na velkém množství zařízení.

25. března 2026 4

RECENZE: Nejlepší 2D Mario vás v Bellabel Parku zavalí novými nápady

90 %
Super Mario Wonder Meetup in Bellabel Park

Vynikající 2D hopsačka Super Mario Bros. Wonder z roku 2023 přináší v rozšíření Meetup in Bellabel Park nejenom technická vylepšení, ale hlavně kopu nového obsahu. Ten lze pořídit jak samostatně, tak...

Switch 2
25. března 2026 0

Pokémon Champions

Pokémon Champions

vydáno 25. března 2026  10:48,  aktualizováno  10:48

Super Mario Bros. Wonder: Meetup in Bellabel Park

90 %
Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park

Switch 2
vydáno 25. března 2026  10:45

Fanoušci kroutí hlavou. Tak vypadá Lara Croft v podání Sophie Turner

Sophie Turner jako Lara Croft - snímky z natáčení

Obsazení Sophie Turner, která se proslavila v seriálu Hra o trůny, budí u nemalé části fanoušků slavné herní archeoložky Lary Croft rozpaky. Ty podle prvních reakcí nerozptýlily ani první uniklé...

25. března 2026 57

KOMENTÁŘ: PlayStation 6 se možná zpozdí, ale vadilo by to?

Premium
Horizon Forbidden West

Hlad po moderních paměťových čipech mění plány výrobců hardwaru. A zatímco Valve slibuje svůj herní počítač Steam Machine stále ještě na letošek, objevují se zprávy, že PlayStation 6 od Sony byl mohl...

25. března 2026 0

Call of Duty i Resident Evil za skvělé ceny. Vybíráme jarní slevy PC her

Warhammer 40 000: Space Marine 2

Tradiční jarní výprodej her na Steamu je v plném proudu a i tentokrát si můžete pořídit řadu titulů za historicky nejnižší ceny. Vybíráme ty nejzajímavější slevy, které byste neměli přehlédnout.

24. března 2026 7

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Diablo z kostiček je zpět. Minecraft Dungeons 2 ovládnou podzim s obřím světem

Minecraft Dungeons 2

Nejlepší spin-off kreativního Minecraftu se letos na podzim vrátí. Minecraft Dungeons 2 zachovají zábavnou kooperaci, nabídnou ovšem větší svět i hlubší možnosti přizpůsobení.

23. března 2026  10:50 3

John Carpenter’s Toxic Commando

John Carpenter’s Toxic Commando

vydáno 23. března 2026  10:38,  aktualizováno  25. 3. 11:06

