Televizní seriál od HBO konečně s prvním trailerem dostal jasnější podobu a vypadá to, že fanoušci zatím k novince přistupují s opatrným optimismem, když třeba pod oficiálním trailerem na YouTube je poměr palců nahoru a dolů zhruba 70:30. Ať už se seriál povede, nebo ne, jedno je jasné: na nové vlně Harry Potter mánie se povezou i další projekty, především ty videoherní.
Nejočekávanější hrou s tematikou kouzelnického světa je zcela jistě Hogwarts Legacy 2. Ta byla oficiálně potvrzena koncem roku 2024, kdy zástupci společnosti Warner Bros. Interactive Entertainment prohlásili, že „pokračování Hogwarts Legacy je pro firmu jednou z hlavních priorit“. Není se koneckonců čemu divit, když první díl prodal přes 40 milionů kopií, a to i navzdory (nepříliš úspěšnému) bojkotu.
Ohledně pokračování Hogwarts Legacy navíc už známe celkem klíčový detail, a sice že bude v blíže nespecifikovaném ohledu propojené se seriálem od HBO. Znamená to tedy, že novinka bude bližší knižním předlohám než první díl, který se odehrával na časové ose kouzelnického světa v roce 1890, tedy o hodně dřív.
Jinak bohužel o samotné hře Hogwarts Legacy 2 nic dalšího nevíme. Nějakou dobu se spekulovalo, že by druhý díl mohl mít výraznější multiplayerovou složku, ale tyto spekulace částečně zahnaly inzeráty na nové pozice do studia Avalanche, které má hru na starost. V nich totiž firma primárně hledá programátory singleplayerových titulů.
Ještě je tu však jedna důležitá informace, a sice že hra by mohla vyjít už v roce 2027 nebo 2028. A vzhledem k tomu, že od konce letošního roku chce seriál od HBO nastartovat novou Harry Potter mánii, dávalo by smysl s Hogwarts Legacy 2 příliš neotálet a vytěžit nadšení fanoušků na maximum.
Podle diskuzí na internetu od Hogwarts Legacy fanoušci čekají ledacos: přepracovaný otevřený svět včetně částí Londýna, lepší příběh, zlepšení modelu létání na koštěti a hlavně dobrou optimalizaci, aby hra nebyla typický „Unreal Engine 5 slop“, který méně výkonné sestavy budou mít problém plynule rozhýbat.
|
My očekáváme, že Hogwarts Legacy 2 bude nakonec, ať už v jakékoli podobě, herní hit, ale zároveň si myslíme, že to nebude zdaleka jediná novinka ze světa Harry Pottera. Naznačují to pokusy z posledních let, kdy vyšel také třeba nepříliš úspěšný simulátor famfrpálu. A co by fanoušci možná ocenili úplně nejvíc? Určitě možnost si v trochu modernější verzi zahrát staré verze her vydávané od roku 2001.