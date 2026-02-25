|
Koupě většina lidí litovala. Vybíráme největší propadáky herních dějin
Jak by mohly vypadat legendární herní pecky v dnešní grafice? Pokochejte se
Jaké by to bylo zahrát si staré herní pecky v dnešní grafice? Lidé vytvářejí pomocí AI různé reimaginace a nutno říci, že některé vypadají velmi dobře. Nebo je to AI slop? To už necháme na vás. My...
Máte nějakou doma? Tyto herní konzole jsou prodejní trháky
Nejprodávanější herní konzole historie neměly problém překročit hranici sto milionů prodaných kusů, další pak k této hranici odvážně míří. Připomeňte si pořadí nejprodávanějších modelů, možná...
KVÍZ: Poznáte nejslavnější hry s pirátskou tematikou?
Pirátství a počítačové hry jdou nerozlučně ruku v ruce už od jejich počátků. Pokud však odmyslíme warezovou scénu, je výběr poměrně chudý a třeba oproti druhé světové válce nebo mimozemským hordám...
Už jsou jen krok od krachu. Autoři herního propadáku viní hráče
Zájem o multiplayerovou hru Highguard rapidně klesá, studio již propustilo většinu zaměstnanců a nyní zavřelo webové stránky hry. Autoři jsou z neúspěchu hry hořcí a obviňují hráče.
Nová konzole či jiný herní hardware má především potěšit hráče a nabídnout jim něco nového. V herní historii však byla celá řada zařízení, která se svými inovacemi na trhu neobstála a kupujícím...
Marvel’s Wolverine
High on Life 2
Xbox čeká konec, nyní je v paliativní péči, domnívá se otec Xboxu
Aktuální nečekaná změna ve vedení herní divize Microsoftu vyvolává řadu otázek. Příliš pozitivně ji nevnímá ani tvůrce a designér první konzole Xbox Seamus Blackley, kterému se přezdívá otec Xboxu.
Proč to vůbec vyšlo? Herních propadáků se letos urodilo nečekaně moc
Pojďte se spolu s námi podívat na ty největší herní propadáky. U některých si sami možná budete říkat, proč to vůbec vyšlo, když bylo dopředu zřejmé, že nemají šanci. Vítejte ve světě nízkých...
Při neobvyklé loupeži zmizely karty Pokémon za miliony, jejich cena roste
Majitele obchodu Do-We Collectibles v americkém Anaheimu probudil v noci telefon, který ho upozornil na vloupání. Klikl jsem na záznam a uviděl jsem muže, jak procházejí otvorem, řekl Duy Pham.
Toto jsou nejčastější smrti ve videohrách
Počítačové hry mají tu výhodu, že umí zprostředkovat mnoho napínavých situací, aniž by nám u nich hrozilo nějaké horší nebezpečí než vzteky rozmlácený ovladač. To ale neznamená, že by nám snad byl...
Zemětřesení v Xboxu. Nová šéfka Asha Sharma odmítá bezduché výtvory AI
Herní divizi Microsoftu, jejímž jádrem je značka Xbox, opouštějí klíčoví lidé Phil Spencer a Sarah Bond. Do jejího čela zamířila Asha Sharma, a to z pozice prezidentky pro produkty CoreAI v...
To jsme tu ještě neměli. V chystané hře budeme ovládat spermii v ejakulátu
Chystaná nezávislá hra od vývojáře Valentina Wirtha, který je podepsaný pod českými hity jako Mafia nebo Crime Boss, nás nechá prožít osud spermie. Hráčovým úkolem je vyhrát oplodňovací závod a...
Po necelých třiceti letech znovu vychází česká akční hra Colony 28
Na Steamu právě vyšla česká hra Colony 28, která si svoji původní premiéru odbyla už v roce 1997 jako prvotina Napoleon Games i vývojáře Karla Matějky.
Před třiceti lety vyšli první herní Pokémoni. Za týden se vrátí
Jedno z překvapení, které mělo být odhaleno až za týden na Den Pokémonů, uniklo předčasně. A týká se her, kterými to všechno začalo.