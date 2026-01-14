Hry, které využívají umělou inteligenci nejenom jako kódovací nástroj, ale i jako zdroj obsahu, jsou stále častější. Digitální distributor Steam jim sice nebrání v prodeji, v popisu hry je však většinou kolonka upozorňující na míru využití AI při tvorbě.
U malé nezávislé hry Hardest zde stojí: „Obsahové prvky byly vyrobeny s využitím AI.“ To by tedy nebylo nic neobvyklého, kdyby poslední aktualizace hry nenesla titulek „AI je špatné, hra bude smazána.“ Vývojář zde popisuje, že se ke tvorbě hry pomocí AI dostal během studií na univerzitě. Ta totiž využívání AI podporuje a studentům i nabízí placené AI nástroje zdarma. Hru údajně vyrobil přes léto a myslel si, jaká je to paráda, když prakticky za nic nemusel platit.
Jeho hra Hardest je roguelite titul, který míchá dohromady pravidla hry kámen-nůžky-papír s využitím karetních prvků. Hra má na Steamu aktuálně pouhých 33 uživatelských recenzí a jen polovina z nich je pozitivních. Jde zcela jasně o experimentální studentský projekt.
Hráči to nesnášejí, ale i tak her vyrobených s pomocí AI prudce přibývá
„Pak jsem si ale uvědomil, že AI není zdarma a její využívání má negativní dopady jak na životní prostředí, tak na ekonomiku,“ píše v prohlášení na Steamu. „Využívání této technologie dává společnostem provozujícím AI modely možnost získat více peněz od investorů, což ve výsledku nepřináší nic dobrého, jen to vysává peníze od běžných pracovníků.“
Vývojář se hájí tím, že programování je čistě jeho práce a AI mu pomohla pouze vyrobit grafický obsah hry. Pokud by tedy chtěl někdy hru uvést na trh znovu, stačí jen dodat lidmi vyrobené textury a obrázky. Zda to autor skutečně udělá však nevíme.
„Z pohledu etiky je jediná možná cesta hru vymazat ze Steamu. Ta bude smazána 30. ledna. K prozření mě dovedla přítelkyně, se kterou chodím poslední měsíc,“ dále upřesňuje vývojář. V komentářích jeho příspěvku, mu sice část lidí vyjadřuje podporu, jiní ale podotýkají, že AI už využívá k tvorbě her velká spousta lidí a jeho čin v tomto přístupu nejspíše nic moc nezmění.
