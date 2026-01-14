Vývojář smaže svou hru ze Steamu. Přítelkyně ho přesvědčila, že AI je zlo

Ondřej Martinů
Vývojář malé nezávislé hry Hardest došel k náhlému prozření, že využívání AI nástrojů k výrobě hry je špatné. Veřejně proto prohlásil, že hru vymaže ze Steamu a začne znovu, tentokrát už jen čistě vlastní prací. Údajně mu otevřela oči přítelkyně, se kterou chodí teprve měsíc.
Hardest

Hardest | foto: Rakuel

Hardest
Hardest
Hardest
Hardest
9 fotografií

Hry, které využívají umělou inteligenci nejenom jako kódovací nástroj, ale i jako zdroj obsahu, jsou stále častější. Digitální distributor Steam jim sice nebrání v prodeji, v popisu hry je však většinou kolonka upozorňující na míru využití AI při tvorbě.

Hardest
Hardest

U malé nezávislé hry Hardest zde stojí: „Obsahové prvky byly vyrobeny s využitím AI.“ To by tedy nebylo nic neobvyklého, kdyby poslední aktualizace hry nenesla titulek „AI je špatné, hra bude smazána.“ Vývojář zde popisuje, že se ke tvorbě hry pomocí AI dostal během studií na univerzitě. Ta totiž využívání AI podporuje a studentům i nabízí placené AI nástroje zdarma. Hru údajně vyrobil přes léto a myslel si, jaká je to paráda, když prakticky za nic nemusel platit.

Jeho hra Hardest je roguelite titul, který míchá dohromady pravidla hry kámen-nůžky-papír s využitím karetních prvků. Hra má na Steamu aktuálně pouhých 33 uživatelských recenzí a jen polovina z nich je pozitivních. Jde zcela jasně o experimentální studentský projekt.

Hráči to nesnášejí, ale i tak her vyrobených s pomocí AI prudce přibývá

„Pak jsem si ale uvědomil, že AI není zdarma a její využívání má negativní dopady jak na životní prostředí, tak na ekonomiku,“ píše v prohlášení na Steamu. „Využívání této technologie dává společnostem provozujícím AI modely možnost získat více peněz od investorů, což ve výsledku nepřináší nic dobrého, jen to vysává peníze od běžných pracovníků.“

Vývojář se hájí tím, že programování je čistě jeho práce a AI mu pomohla pouze vyrobit grafický obsah hry. Pokud by tedy chtěl někdy hru uvést na trh znovu, stačí jen dodat lidmi vyrobené textury a obrázky. Zda to autor skutečně udělá však nevíme.

Hardest
Hardest

„Z pohledu etiky je jediná možná cesta hru vymazat ze Steamu. Ta bude smazána 30. ledna. K prozření mě dovedla přítelkyně, se kterou chodím poslední měsíc,“ dále upřesňuje vývojář. V komentářích jeho příspěvku, mu sice část lidí vyjadřuje podporu, jiní ale podotýkají, že AI už využívá k tvorbě her velká spousta lidí a jeho čin v tomto přístupu nejspíše nic moc nezmění.

Pět videoherních AI, které nás pořádně vyděsily
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Několik let starý sci-fi hit najednou prodal milion kopií za dva týdny

Detroit: Become Human

Několik let staré sci-fi dobrodružství Detroit: Become Human, jehož děj hráči sami ovlivňují (viz video), se na přelomu roku nečekaně vyhouplo mezi nejprodávanější hry na Steamu.

Zvolili jste Hru roku 2025, vítěz nedal konkurentům nejmenší šanci

Hra roku 2025

Je dobojováno. Ve čtenářské anketě Hra roku 2025 bez zaváhání zvítězila česká hra Kingdom Come: Deliverance 2. Zajímavý tak nakonec byl až souboj o další příčky.

Nové GTA i James Bond. Vybíráme nejočekávanější akční hry roku 2026

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Fanoušci akčních her si letos užijí velkou porci zábavy. Vedle toho, že dorazí snad nejočekávanější akční hra všech dob, je tu také celá řada dalších novinek, včetně remaku staré pecky s Larou Croft,...

Nesprchuji se, překvapila krásná hvězda Twitche své fanoušky

Emiru

Populární streamerka Emiru, kterou na Twitchi sledují téměř dva miliony diváků, rozpoutala na herní scéně širokou debatu o hygienických návycích. Přiznala, že se myje pouze v napuštěné vaně, nikdy...

Tomb Raider s Alicií Vikander se probojoval mezi top filmy na Netflixu

Alicia Vikander

Značka Tomb Raider s neohroženou archeoložkou Larou Croft oslaví letos 30 let od svého vzniku. Možná z toho důvodu se mezi nejsledovanější filmy na Netflixu o Vánocích vyšvihl i téměř osm let starý...

Vývojář smaže svou hru ze Steamu. Přítelkyně ho přesvědčila, že AI je zlo

Hardest

Vývojář malé nezávislé hry Hardest došel k náhlému prozření, že využívání AI nástrojů k výrobě hry je špatné. Veřejně proto prohlásil, že hru vymaže ze Steamu a začne znovu, tentokrát už jen čistě...

14. ledna 2026 2

Znovu se začíná mluvit o střílečce StarCraft. Co prozatím víme?

Starcraft 2

Nový rok opět oživil zvěsti, které se týkají sci-fi značky StarCraft. V přípravě ovšem nemá být další díl ze strategické série, ale střílečka.

14. ledna 2026 1

Stáhni sběrač, jinak zemřeš. Počítačová hra si utahuje z potíží vlaků v Roudnici

V počítačové hře musí hráč stáhnout sběrač, jinak přijde o jeden ze svých...

Terčem frustrace, kritiky i internetových vtipů se v posledních měsících stala Roudnice nad Labem. Konkrétně takzvané hákovnice, bezpečnostní prvky instalované na železniční trati z Prahy do Děčína,...

13. ledna 2026  14:12 4

Sběratelé pozor, brzy vyjdou první sady Lego Pokémon. A provětrají peněženku

Pikachu a Pokébal

V únoru vyjdou vůbec první sady Lego s tematikou Pokémonů. Fanoušci se mohou těšit na oblíbené postavy, nejdražší sada ovšem není vůbec levná – stojí přes šestnáct tisíc korun.

13. ledna 2026  11:25 4

Steam je symbolem hraní na PC, překonal další rekord

Steam

Platforma Steam je dnes symbolem hraní na PC. Počet jejích uživatelů v průběhu let roste, aktuálně padl další rekord.

13. ledna 2026  6:50 6

Ublížil Kingdom Come 2 gay románek? Tvůrce hry odpověděl

Kingdom Come: Deliverance 2

Možnost zažít gay románek v Kingdom Come 2 pobouřila jen pár věčně nespokojených „bojovníků za klávesnicí“, myslí si výkonný producent hry Martin Klíma. Na popularitu hry údajně kauza neměla žádný...

13. ledna 2026 11

Povolené násilí v zábavné formě. U těchto klasických mlátiček jsme se opravdu vyřádili

Premium
Double Dragon

Náplň těchto videoher sice nebyla obvykle zlomová a komplexní, ale to jim na zábavnosti rozhodně neubralo. Právě naopak. A proto na některé mlátičky nedáme dopustit.

13. ledna 2026 5

Forza Horizon 5 na PlayStationu 5 válí, prodeje překonaly další milník

Forza Horizon 5

Ačkoliv festivalové závody Forza Horizon 5 vyšly na PlayStation 5 až čtyři roky po vydání na PC a xboxech, prodávají se jako rohlíky.

12. ledna 2026  10:39 0

Velká nostalgie, skvělé hry. Hurt Me Plenty mapuje zlatou éru stříleček

95 %
Hurt Me Plenty – Ultimátní průvodce střílečkami 2003–2010

Knížka Hurt Me Plenty – Ultimátní průvodce střílečkami 2003–2010 mapuje další silné období tohoto žánru. Je vizuálně atraktivní, zároveň ovšem přináší řadu zajímavých doplňujících informací a také...

Kniha
12. ledna 2026 0

Hrozí další odložení GTA 6? Podle insidera ještě není hotové

Grand Theft Auto 6

Městská akce Grand Theft Auto 6 je nejočekávanější hra letošního roku. Podle známého insidera ovšem není stále hotová po obsahové stránce a je možné, že by mohla být znovu odložena.

11. ledna 2026 5

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nesprchuji se, překvapila krásná hvězda Twitche své fanoušky

Emiru

Populární streamerka Emiru, kterou na Twitchi sledují téměř dva miliony diváků, rozpoutala na herní scéně širokou debatu o hygienických návycích. Přiznala, že se myje pouze v napuštěné vaně, nikdy...

11. ledna 2026 43

Mario Tennis Fever láká na nejvíc postav v historii série

Mario Tennis Fever

Mario Tennis Fever je aktuálně jedním z nejočekávanějších titulů Nintenda na Switch 2. Nový trailer ukázal všechny hratelné postavy a představil funkci figurek amiibo.

10. ledna 2026 0

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.