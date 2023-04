S konzolemi do ruky se roztrhl pytel. Přijde na řadu i Sony?

S loňským vydáním Steam Decku přišlo něco, co mnozí nejspíše nečekali. Ačkoliv konzole do ruky do té doby drželo při životě v podstatě pouze Nintendo, levný a výkonný Steam Deck ukázal, že stále je zájem o handheld modely. A a to i přesto, že dnes máme v podstatě dnes už každý v kapse smartphone, který je schopný jednak emulovat retro tituly a jednak streamovat nové. I tak existuje pořád slušná poptávka po specificky zaměřených kompaktních herních konzolích. A firmy si toho všímají.

Loni jsme vedle Steam Decku mohli sledovat také příchod streamovacích novinek od Razeru a Logitechu, společně se zavedenými, byť méně známými značkami přenosných počítačů jako je Ayaneo nebo GPD. Letos tento trend bude zjevně pokračovat, a to v neméně velkolepém stylu. Svou novinku nejprve jako aprílový žert představil Asus, aby vzápětí dodal, že to myslí vážně a model ROG Ally skutečně v průběhu roku dorazí na trh.

Asus chce především konkurovat zmíněnému Steam Decku, záležet však bude především na jeho finální ceně. Asus ROG Ally se totiž chlubí vysokým výkonem při vyšším rozlišení, než jaké nabízí Steam Deck, který si ovšem získal přízeň dostupnou cenou. Pokud to tedy Asus s cenou přestřelí, zařadí se po bok spíše drahých zařízení pro nadšence, jako je třeba zmíněné Ayaneo a podobní.

Asus ovšem z pozice nejsledovanějšího herního handheldu roku může vytlačit ještě daleko silnější hráč: Sony. Portál Insider Gaming přinesl informaci od známého herního analytika Toma Hendersona, který tvrdí, že má firma stojící za PlayStationem v přípravě také svůj vlastní handheld. A ne, nejde o nástupce série Vita.

Kódové označení tohoto handheldu je Q Lite a spíše než samostatné zařízení jde v podstatě o doplněk k PlayStationu 5. Má totiž sloužit ke streamování her, ovšem ne jako modely od Logitechu a Razeru, které využívají několika dostupných služeb pro streamování her z jejich serverů. Q Lite má využívat funkce Remote Play, tedy hardwarovým zdrojem pro streamování her má být vaše domácí konzole PlayStation 5.

Nová Vita to nejspíše nebude

Q Lite má údajně nést designové prvky podobné ovladači DualSense a nabídne 1080p obrazovku na úhlopříčce 8 palců. Od zmíněného gamepadu si navíc půjčí i funkce jako jsou adaptivní spouště a nebo pokročilá haptická odezva. Samozřejmě bude nutné být při hraní připojen k internetu (či domácí síti wi-fi), ale podrobnosti, jak to všechno bude fungovat, ještě nemáme.

Henderson tvrdí, že Sony už prototyp Q Lite interně testuje a měl by na trh dorazit relativně brzy. Má se tak stát dříve, než přijde očekávaná vylepšení stávající konzole PlayStation 5 ve verzi Pro, ovšem zároveň až poté, co Sony odhalí zmenšenou verzi stávajícího modelu se samostatně fungující šachtou na blu-ray disky (slim verze). Druhé jmenované zařízení by se mohlo na trhu objevit ještě letos, ale Pro verze se očekává až koncem příštího roku. To znamená, že Q Lite by se mohlo vejít do první poloviny roku 2024.

Vše jsou samozřejmě jen spekulace a poslední slovo bude mít až Sony. I tak je však aktuální nabídka na trhu handheldů čím dál pestřejší a už zdaleka neplatí, že pro zajímavý handheld musíte k Nintendu. To mimochodem už má také načase ukázat něco nového a je dost možné, že u formátu Switche, tedy hybridní konzole, nadále zůstane. Letos to tak opravdu může být souboj titánů, co se konzolí do ruky týče.