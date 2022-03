DOJMY: Seriál Halo vypadá na sci-fi jízdu, fandy však pořádně nakrkne

Jedna z nejúspěšnějších sérií videoher všech dob začala svou cestu k srdcím hráčů, čtenářů a také diváků v roce 2001. Tehdy v USA vyšel po dlouhém vývoji první díl Halo: Combat Evolved jako launchový titul pro konzoli Xbox (číst dobovou recenzi na Bonuswebu). V Evropě jsme si museli ještě pár měsíců počkat do následujícího roku. Hra byla jako zjevení, co se technické stránky, herního pojetí i zpracování týče. O multiplayeru nemluvě.

Díky Halo máme dnes ve střílečkách omezený zbrojní arzenál, ovladatelná vozidla a doplňující se zdraví. Z hitu se stala sága, která v únoru 2021 slavila neuvěřitelných 81 milionů prodaných kopií. Vzhledem k tomu, že na sklonku loňska vyšel šestý řadový díl Halo Infinite, lze si domýšlet, že počet prodaných kusů her z celé ságy atakuje hranici 90 milionů. Následovaly proto spin-offy, knihy, komiksy, animované kraťasy a dvě seriálové minisérie, o nichž je lepší nemluvit. A kdoví co ještě.

Pod dohledem Stevena Spielberga

Nyní tu máme na streamovací službě Paramount+ konečně plnohodnotný seriál, který právě odstartoval pilotní epizodou. Jedním z jeho výkonných producentů je i Steven Spielberg, přičemž se tvůrci neopomněli zmínit, že rozpočet jednoho dílu se vyšplhal na v přepočtu 220 milionů korun. Na výsledku je to vidět.

Seriálové Halo nekopíruje děj herní série, ale vydává se vlastním směrem. To ne všichni fanoušci přijmou dobře. Rozhodně to však není tak, že by tvůrci nevěděli, o čem Halo je nebo ho nehráli. Jen někteří měli raději mlčet. Už po zhlédnutí prvního dílu je jasné, že vědí, která bije. Seriál je silně inspirován předlohou, ovšem příběh si rozvíjí po svém. V našich prvních dojmech se podíváme, jak k dané látce přistoupili. Sice bychom vyloženě neřekli, že zde budeme z rukávů sypat spoilery, ale pokud chcete vidět, co je jinak, podívejte se na epizodu nazvanou Kontakt raději před přečtením článku.

Rebelové s mullety

Děj začíná v roce 2552 na planetě Madrigal, kterou obývají rebelové s mullety, kteří považují lidskou vojenskou frakci UNSC za, řekněme to na plnou hubu, fašistickou. Její vojáci jsou podle nich vrazi a geneticky vylepšení Sparťané ve zbroji hotová monstra. Život zdejších obyvatel usilujících o nezávislost na Zemi přeruší výsadek mimozemského společenství Covenant.

Komandu Elitů zde pátrá po prastarém artefaktu. Na své cestě zaútočí na kolonii. Na místo však dorazí i skupina Sparťanů vedená legendárním Master Chiefem. Elity se jim až na jednoho uprchlíka podaří zlikvidovat. Získají také zmíněný artefakt, který v Master Chiefovi začne vyvolávat záhadné vize. Celá lidská kolonie je však vyhlazena s výjimkou mladičké dívky jménem Kwan Ha. Mezi ní a Johnem, jak se Sparťan s kódovým označením 117 ve skutečnosti jmenuje, začíná vyvíjet komplikovaný vztah.

Zvuky, které znáte

Seriálové Halo a jeho první epizoda vypadají na první pohled parádně. Mastný rozpočet je znát. Zejména scénám ve vesmíru nechybí patřičný wow efekt. Akorát Elité tedy vypadají hůř a kolonie na Madrigalu trochu papundeklově. Fandové se budou tetelit blahem, až uvidí všechnu známou výstroj a techniku. Master Chiefovo brnění Mjlonir vypadá stejně jako ve videohrách a k vidění je ikonická pistole, útočná puška, plasmová puška, odstřelovačka nebo drsňácký energetický štít. Nechybí ani vozidlo Warthog (chrochro) a vzduch a vesmír brázdí Pelikán i Fantom.

Halo The Series Halo The Series

Naprosto boží je scéna, kdy se Johnovi vyplýtvá štít Mjolniru a musí se schovat do krytu, než se mu dobije. Nechybí dokonce ani scény viděné z pohledu první osoby, které ocení všichni hráči stříleček. Vše doprovází slavné zvuky, které známe už z prvního dílu. Potěšilo obsazení Nataschy McElhoneové (seriál Californication) do role doktorky Catherine Halseyové – matky programu Sparťan.

Nasaď si tu helmu, Johne!

Akce je slušná, děj není úplně marný a obsazení vypadá OK. Silné hudební motivy Halo jsou zatím drženy na uzdě, ale věříme, že ikonického „Ááá“ se později dočkáme častěji.

Halo The Series Halo The Series

Co však mnoho fandů naštve, je Master Chiefovo vystupování. V seriálu ho hraje Pablo Schreiber (The Wire). Jestli bude dobrým Johnem, zatím nevíme. Hodnotit ho zatím nebudeme, vyčkáme na konec první řady. Ta bude pokračovat minimálně druhou, která již byla potvrzena. Problémem je, že si Master Chief sundá helmu. Tedy to by problém nebyl, jelikož se to děje i ve hrách. Vzpomeňme na konec jedničky. Jenže do tváře mu není vidět. I speciální konec Halo 4, který se odemkne po dohrání hry na legendární obtížnost, ukáže (nebo spíš ani moc ne) jen Johnovy oči. Zde je vidět celá jeho kebule. Jsme z toho v rozpacích. Spíš nám to ale vadí, protože kouzlo a aura záhadnosti kolem Master Chiefa je pryč.

P. S. Vzpomeňme na komiksového Soudce Dredda. Nesundává si helmu a jeho obličej nikdy není vidět celý. Sylvester Stallone si v prvním filmovém zpracování přilbu sundaval jako na běžícím páse a fanoušci snímek nepřijali vůbec dobře. Karl Urban byl naopak chválen za věrné zpracování postavy. Helmu si během druhého filmu nesundal ani jednou.

Hodnocení první epizody: 75 %