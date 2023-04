Čachry ve světe Half-Lifu. Black Mesa jde hrát ve VR, Alyx zase bez něj

Skvělý Half-Life Alyx už můžeme hrát víc než tři roky, a to jsme před jeho oznámením pomalu přestali doufat, že se nějakého nového dílu dočkáme. Zklamaní však až doteď mohli stále být fanoušci, kteří nevlastní žádné brýle pro virtuální realitu, jelikož bez nich se hra zkrátka hrát nedá. Tedy až doteď, kdy se konečně objevila modifikace umožňující se do Alyxu ponořit i bez drahého příslušenství.

Samozřejmě že jedna věc je, že Alyx bez VR nyní hrát můžete, a druhá pak je, zda vlastně chcete. Už dlouho před vydáním „palačinkové“ modifikace se mluvilo o tom, že Alyx není hra uzpůsobená pro tradiční ovládání a hráčům s klávesnicí a myší nenabídne dostatečnou výzvu. Ve VR totiž musíte na obyčejných akcích jako přebíjení či míření víc pracovat tělem, namísto zmáčknutí klávesy. S tím je tak třeba při hraní modifikace počítat.

Je nám ovšem jasné, že tato placatá verze se bude hodit těm, kterým je zkrátka z virtuální reality natolik špatně, že delší hraní nezvládnou. Zároveň je to dobrá příležitost i pro ty, které zajímá pouze příběh hry, ovšem nechtějí jen sledovat video na YouTube. No a samozřejmě pak modifikace potěší ty, kteří prostě na VR brýle nemají peníze. Je ovšem nutné mít na paměti, že je pořád potřeba si koupit hru samotnou.

Modifikaci jsme samozřejmě vyzkoušeli a její kvalita v podstatě odpovídá tomu, co se od „palačinkové“ konverze dá čekat. Autoři řadu specifických funkcí týkajících se VR úplně vynechali, především minihry, v nichž hackujete různé přístroje nebo sledujete vedení kabelů ve zdi. V modifikované verzi se vše splní automaticky, stejně jako lezení na žebříky, otevírání šuplíků nebo dveří či přebíjení zbraní – vše funguje jako animace bez hráčova zásahu.

Z Half-Lifu Alyx to tak udělá v podstatě standardní střílečku, a navíc dost lehkou. Nepřátel je málo, jsou pomalí a nepředstavují zkrátka velkou hrozbu. Modifikace dokonce dovolí i nosit neomezené množství granátů, lékárničky na zdech se nevyčerpají a z nějakého důvodu to sem tam některý sebraný „resin“ (herní měnu) započítá dvakrát.

Jednoduchost hry navíc docela odrazuje od prozkoumávání herního světa, které v podstatě stačí omezit jen na sbírání nábojů. Manuální prohrabování se skříňkami, šuplíky i poličkami není už taková zábava. Všechno to navíc plyne podstatně rychleji, a pokud se do hry opravdu ponoříte, máte ji za jedno odpoledne dohranou. A když se náhodou někde zaseknete, máte po ruce tlačítko s noclip funkcí, tedy procházení zdmi.

Za sebe musím říct, že modifikace uzpůsobená pro běžnou obrazovku udělá ze hry, které jsem před třemi roky udělil skóre 95, takovou solidní 70. Alyx je najednou většinu času nuda, ale grafika a design levelů jsou pořád super, příběh výborný a pořád jde prostě poznat, že je to Half-Life.

Když už jsme u těch VR modifikací, obě epizody původního Half-Lifu 2 a remake jedničky (Black Mesa) jsou nyní naopak plně hratelné ve VR. Zde ovšem musím pouze konstatovat, že na konverze běžných her do VR je třeba mít pořádně odolný žaludek, jelikož tyto hry jsou ve virtuální realitě o to náročnější na reflexy a také zvyk na plynulý pohyb.

Pokud máte zájem, přes výše uvedené odkazy můžete obě hry vyzkoušet. Já se přiznám, že jsem zkoušel pouze VR modifikaci do Half-Lifu 2 a ten mi svým stylem ovládání i právě daleko zběsilejší akcí, než na kterou je člověk z nativních VR her zvyklý, moc nesedl.