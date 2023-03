U stařičkého Half-Lifu se zapotí i moderní PC. Stačí jedna modifikace

Působí to hodně zvláštně, když se mi v počítači naplno rozjely větráky grafické karta při hraní stařičkého Half-Lifu v jeho původní verzi z roku 1998. Hra, kterou už před mnoha lety byly schopné utáhnout i třeba mobily nebo dokonce chytré hodinky, najednou vyzývá i moderní PC sestavu. To proto, že jej jeden z nadšenců opatřil technologií ray-tracing, což je dnes moderní způsob, jak vylepšovat grafiku současných i starších her. Musíte na to mít však náležitý hardware.

Instalace modifikace není vůbec těžká. Předpokladem je mít koupenou původní verzi na Steamu, která se dá často pořídit ve slevě doslova za pár korun. Modifikaci stáhnete zde a obsah jednoduše rozbalíte do složky se hrou a spustíte příslušným klientem (viz návod u stažení hry). A to je vše, hra má poupravené menu s nastaveními, jinak se dokonce zachovají i staré uložené pozice.

Vedle ray-tracingu, který nyní věrohodně vykresluje světelné paprsky, odrazy na reflektivních plochách včetně samotných zbraní i realistické stíny je ve hře k dispozici také dopočítávání obrazu jak pomocí technologie Nvidia DLSS, tak i AMD FSR. To proto, že ray-tracing je hodně náročný proces na hardware a najednou dá hra zabrat i výkonnějším sestavám.

Porovnání původní grafiky a ray-tracingu:

S mou grafickou kartou RTX 3070 Ti jsem se v základním nastavení a bez dopočítávání obrazu při rozlišení 1440p dostal jen na zhruba 40–50 FPS. To je sice hratelná hodnota, ale vzhledem k tomu, že až na ony světelné prvky je to pořád onen stařičký Half-Life, je znát, jak moc je ray-tracing náročný proces i na modernější grafické karty. Na hraní v rozlišení 4K už je v podstatě doporučeno to úplně nejlepší, co v obchodech aktuálně najdete.

Je každopádně pravdou, že Half-Life s ray-tracingem docela prokoukne. Není to sice taková změna, jako je třeba perfektní remake v podobě titulu Black Mesa, ovšem propracovaná práce se stíny, světlem a odrazy hru částečně přiblíží moderním standardům. Tedy pokud jste jinak schopni přehlížet kostrbaté textury s nízkým rozlišením.

Teď když autoři z Valve vidí, jak se komunita láskyplně stará i o staré tituly, tak by mohli možná vydat i něco nového, nebo jinak oslavit 25 let této ikonické herní série. Budeme v to letos doufat.