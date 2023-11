Half-Life oslavil 25 let a znovu ožil. Určitě zkuste nová vylepšení

19. listopadu 1998 vyšla legenda mezi akčními tituly, Half-Life. Akční hry do té doby vypadaly jedna vedle druhé velice podobně a hráči povětšinou prostě jen věděli, že mají běžet kupředu a střílet po všem, co se pohne. Half-Life tuto formulku upravil do podoby, jaké je nám dnes známější. Ve hře už byl daleko jasnější příběh, nešlo jen o slepou a zběsilou akci. Konečně jsme se mohli stát aktéry v daném ději a hraním jsme ovlivňovali tento virtuální svět.

Half-Life zkrátka změnil svět akčních stříleček a v neděli to bylo už 25 let, co jsme jej mohli hrát. Valve k této příležitosti uvolnil hru na Steamu zdarma a ačkoliv tato akce trvala jen pár dní a nyní už zase za hru musíte zaplatit, slevy byly v uplynulých letech tak časté a výrazné, že už hru musel mít v knihovně stejně skoro každý. Obecně Valve spoustu starších titulů rádo zlevňuje na až symbolické částky v řádech desítek korun.

Do hry zároveň i po tak dlouhé době přistála celá řada vylepšení. Předně Valve přidalo plnou podporu pro přenosné PC Steam Deck, které shodou okolností nedávno firma vylepšila o OLED obrazovku a další drobnosti. Ve hře lze konfigurovat ovládací prvky i na gamepadech (včetně právě Steam Decku) a uživatelské rozhraní ve hře se nyní správně škáluje v závislosti na rozlišení vašeho monitoru. Valve zde poznamenalo, že „hru jsme vyvíjeli na rozlišení 640 × 480 bodů ale někteří z vás od té doby už mají lepší obrazovky.“

Další novinkou je pak krátká kampaň Uplink, která sice byla kdysi dostupná na CD jako bonus u vybraných herních magazínů a zvukových karet, ovšem od té doby se na ni zapomnělo. Nyní je dostupná pro všechny. Stejně tak se do hry dostaly i mapy do multiplayeru, které rovněž Valve kdysi nabízelo jen na CD s magazíny a herním hardwarem. A došlo dokonce i na úplně nové mapy. Z toho, co jsme zaznamenali na sociálních sítích to vypadá, že multiplayerové servery celkem ožily.

Sami autoři z Valve si pak v hodinovém dokumentu zavzpomínali na vývoj hry a přidali celou řadu zajímavých postřehů ze zákulisí: jak studio vůbec vzniklo, jak Half-Life zvítězil nad prototypy dalších her, jak se ve hře měnili nepřátelé a příběh, jak se autoři potýkali se zpožděním vydání a spousta dalšího. Celý dokument můžete najít na YouTubu:

Dále si také k příležitosti výročí můžete z oficiálních stránek hry stáhnout nové wallpapery ve vysokém rozlišení, a to nejenom na pozadí ploch v počítači, ale i vertikální formát do mobilů.

Série Half-Life každopádně nepůsobí zdaleka tak mrtvě, jak se ještě před pár lety mohlo zdát. Čekání na bájný Half-Life 3 sice stále nemá konce a už jen opravdu málo lidí věří, že se vůbec někdy dočkají. Ovšem před třemi roky jsme mohli hrát opravdu parádní novinku v podobě Half-Life Alyx pro virtuální realitu a stále tu a tam na veřejnost prosakují informace, že je ve vývoji vícero projektů s vazbami na tento sci-fi svět. Oficiálně se však neví vůbec nic.

Komunita okolo této série v poslední době žije především z grafických vylepšení původních her. Ray-tracingové modifikace se totiž letos dočkal právě první díl a vylepšená verze se chystá i pro dvojku. S některou z moderních grafických karet si tak můžete tyto klasiky připomenout s velice hezkými efekty světla a stínů.