Half-Life 2 oslavil kulatiny. Konečně víme, proč nevyšla třetí epizoda

Čekání na pokračování Half-Lifu je nekonečné, v podstatě jde o takový videoherní mýtus. Valve totiž po vydání Half-Lifu 2 přešlo na epizodické dávkování nových kousků příběhu a po prvních dvou epizodách nebyl příběh ani zdaleka uzavřený, právě naopak. Fanoušci se proto těšili na třetí epizodu, o které tehdy otevřeně mluvili právě i autoři, jenže ta nikdy nedorazila. Místo toho Valve vydalo hru pro virtuální realitu, Half-Life Alyx, která slouží jako prequel. A zbylo jen na komunitě dohadovat se o tom, co se ve vývoji další části hry pokazilo.

Zástupci Valve o osudu třetí epizody nemluviliy a byť jsme dostali aspoň náznak od bývalého scénáristy, jak to všechno mohlo dopadnout, byla to jen slabá útěcha. Dvacet let po vydání Half-Lifu 2 v novém dokumentu sledujícím vývoj a vydání této hry konečně studio přiznalo barvu. Celý dokument najdete na serveru YouTube a vřele ho doporučujeme zhlédnout každému fanouškovi této hry.

Vývoj epizodického obsahu k hlavní hře se zdál po jejím vydání logickým krokem, jelikož autorům šetřil čas i zdroje. Ve Valve se báli, že pokud budou vyrábět pouze plné hry zhruba jednou za pět let, může se stát, že se jim nějaká nepovede a nastanou finanční trable. Místo toho tak na řadu přišly kratší epizody, které vždy nějakým způsobem rozšířily jak příběh, tak i herní mechaniky.

Problém s vývojem třetí epizody byl především v tom, že došly nápady, jak hru dál inovovat. Autoři poskládali několik různých nápadů, vymysleli přibližné směřování příběhu, což zabralo asi půl roku. Odhad byl takový, že vývoj této epizody může zabrat klidně i dva roky. Jenže část autorů už zkrátka z vymýšlení novinek do Half-Lifu vyhořela a část se nechala převelet do projektu vývoje multiplayerové hry Left 4 Dead. A tak šla třetí epizoda k ledu.

20. výročí Half-Lifu 2

Konkrétně se mluvilo například o tom, že v třetí epizodě dostane hlavní hrdina speciální zbraň, která bude umět vyrábět ledové bariéry a mosty, a zároveň se ve hře měl objevit nový druh nepřátel. Měly to být slizové koule, které mohly měnit tvar i velikost. Ve výsledku se však nic z toho nezdálo být na poměry Half-Lifu dost dobré.

„Mohli jsme Episode 3 vydat a ani by to vlastně nebylo tak těžké. Mým osobním neúspěchem bylo nechat se přemoct pocitem, že nevím jak dál. Nedokázal jsem přijít na to, jak by výroba Episode 3 posunula hru kupředu,“ přiznává v dokumentu Gabe Newell, ředitel Valve. V závěru dokumentu však dodává, že v současnosti vidí mnoho příležitostí, jak ve vývoji projektů spojených s Half-Lifem pokračovat. Samozřejmě ale nebylo zmíněno nic konkrétního.

Half-Life 2 během uplynulého víkendu oslavil dvacetiny také vydáním dosud nezveřejněných záběrů z vývoje hry, velkou aktualizací pro původní hru, která opravila poslední chybky a vyladila grafiku a sjednotila základní hru spolu s epizodickými rozšířeními do jednoho klienta. V jednu chvíli hrálo aktualizovanou hru přes 52 tisíc hráčů naráz, což bylo nejvíc za celých dvacet let existence hry v rámci statistik na Steamu. A když už na hru budete vzpomínat, můžete si přečíst také naši dobovou recenzi.