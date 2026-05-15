Nejočekávanější hra letošního roku už nejspíš chystá spustit objednávky

Ondřej Martinů
Předobjednávky na GTA VI, nejočekávanější hru letošního roku, se možná spustí už velice brzy. Podle uniklého e-mailu amerického prodejce Best Buy by měla hra jít rezervovat od pondělí 18. května.

Vypadá to, že letos už konečně vyjde dlouho očekávaná hra Grand Theft Auto VI. Po dvou odsunech data vydání, nejdřív z konce roku 2025 na květen 2026 a posléze na listopad 2026, vše konečně směřuje k tomu, že autoři nebudou dál hýbat s datem vydání hry. Podle uniklých informací by se dokonce příští týden měly spustit objednávky na tuto novinku.

Uniklý e-mail, který láká na spuštění předobjednávek už v pondělí 18. května, pochází od amerického prodejce elektroniky Best Buy a podle dostupných informací je e-mail pravý a opravdu pochází ze serverů firmy. Vypadá to tedy, že se někdo dostal k neodeslaným zprávám z interního serveru prodejce.

Objednávky na tuto vysoce očekávanou akční hru by tak začaly už pět měsíců před vydáním, které je zatím stále plánováno na 19. listopadu. Pokud se tato informace oficiálně potvrdí, nejspíš můžeme opravdu věřit, že další odsun data vydání už není v plánu.

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6

Zároveň se objevily i odlišné spekulace, že by pouze někdo mohl hacknout e-mailovou schránku prodejce Best Buy a e-mail sem záměrně nastražit. Hlad po informacích ohledně GTA VI je v posledních měsících obrovský a řada lidí má v tomto ohledu až v podstatě nezdravou obsesi. Jak to celé je ve skutečnosti, se snad dozvíme už brzy.

Očekávané spuštění objednávek může navíc znamenat, že autoři tuto událost oznámí prostřednictvím nové ukázky ze hry, na kterou čekáme už od loňského května. Je tak v podstatě na čase zase ukázat pár dalších střípků z toho, na co se v listopadu můžeme těšit.

Děj šestého dílu hráče přenese do známého Vice City. Znalost herní mapy z legendárního stejnojmenného dílu vydaného v roce 2002 ovšem nebude moc platná. Vice City bude v šestém dílu daleko větší, propracovanější a náleží k němu i venkov. Herní mapa bude pokrývat celý stát Leonida, což je jasný odkaz právě na americký stát Florida. Hratelné budou tentokrát dvě postavy, muž a žena.

GTA VI dorazí 19. listopadu na konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Ohledně PC verze zatím nejsou žádné informace, stejně tak není jasné, zda by nové GTA mohlo odrazit i na Switch 2.

