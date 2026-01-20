Loni se na sociální síti LinkedIn objevil smutný příběh herního vývojáře ze studia Ubisoft Toronto. Anthony Armstrong zde uvedl, že jeho blízký příbuzný trpí nevyléčitelnou formou rakoviny a jeho prognóza je taková, že mu nezbývá víc než rok života. A přidal zmínku, že tento člen jeho rodiny je ohromný fanoušek série Grand Theft Auto, ale chystaného šestého dílu se nemusí dožít.
Armstrong se s tímto příběhem rovnou obrátil na autory ze studia Rockstar Games: „Toto píšu pro všechny mé známé v Rockstar Games a Rockstar Toronto, nebo komukoli jinému, kdo by mohl pomoct. Člen mé rodiny, který již několik let bojuje s rakovinou, nedávno dostal tu nejhorší možnou zprávu – zbývá mu posledních 6 až 12 měsíců života.“
„Obracím se na vás proto, že je velkým fanouškem GTA a bohužel už možná nebude mezi námi dost dlouho na to, aby se dočkal vydání GTA VI. V nejlepším případě nás opustí ve stejném měsíci, kdy hra vyjde. V současné době žije jen kousek od studia v Oakville, takže doufám, že někdo z vás by mohl zorganizovat exkluzivní testování hry, aby měl šanci si ji vyzkoušet, než odejde.“
Reagoval tím na druhý odklad hry, když studio Rockstar oznámilo, že nestihne původně plánovaný květnový termín a místo toho hra vyjde až 19. prosince 2026. Právě to hru odsunulo do bodu, kterého se podle prognózy lékařů dotyčný dožije nejspíš jen v tom nejoptimističtějším scénáři.
„Naprosto chápu potřebu zachování tajemství v této fázi vývoje, takže bude zcela jistě nutné uzavřít smlouvu o mlčenlivosti,“ dodává Armstrong, který si je díky práci v herní branži jistě moc dobře vědom potřeby ochránit dosud utajované detaily ohledně chystané hry. Právě Rockstar postihl v minulosti celkem masivní únik dat týkající se právě chystaného GTA VI, takže je na místě očekávat, že by takto exkluzivní přístup ve hře byl vázaný striktní mlčenlivostí.
Armstrong pak nedávno k původnímu příspěvku přidal radostnou aktualizaci: „Již nás kontaktoval ředitel společnosti Take-Two a nyní čekáme na odpověď týmu Rockstar, abychom se mohli domluvit, co dál.“ A nakonec ještě přidal jedno doplnění, ve kterém stojí: „Dnes jsme spolu mluvili a máme skvělé zprávy. To je vše, co mohu říct.“
Z tohoto vyjádření je tak patrné, že si nemocný fanoušek nejspíš GTA VI skutečně zahraje s předstihem a jeho přání se mu tedy vyplní. Veřejně o tomto činu nejspíš autoři budou ale mluvit až po vydání hry, tedy po 19. listopadu, kdy GTA VI vychází na PlayStation 5 a Xbox Series X/S.