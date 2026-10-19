Kdy se dostane s GTA 6 na PC hráče? Možná dřív, než si myslí

Zatímco majitelé konzolí se pomalu připravují na vydání GTA 6 v příštím měsíci, PC hráči stále nemají žádnou jistotu, že se hry dočkají. Ano, stejná situace byla i s předchozími hrami od studia Rockstar Games: nejdřív konzole, PC později. Ale i tak autoři o vydání PC verze zatím nemluví.
PC hráčům na chvíli svitla naděje, že si GTA 6 zahrají už 19. listopadu spolu s konzolovými hráči díky streamování z cloudu. Xbox však rychle upřesnil, že hra nebude součástí programu Play Anywhere a na jeho platformě vyjde pouze pro konzole Series X/S.
Podle informací serveru GamesBeat to ale nakonec vypadá, že PC hráči nebudou muset čekat na vydání dlouho. Napsal, že Rockstar plánuje vydat PC verzi už během prvního kvartálu 2027, tedy v lednu, únoru nebo březnu. Pokud by se spekulace potvrdily, mezi vydáním na konzolích a na PC by uplynuly třeba jen čtyři měsíce.
To by přitom byla nezvykle krátká doba mezi vydáním pro jednotlivé platformy. Předchozí tituly, jako GTA 5 nebo Red Dead Redemption 2 se na disky PC hráčů dostaly s více než ročním zpožděním. V případě GTA 5 to bylo 19 měsíců, u Red Dead Redemption to pak bylo lehce přes rok.
Rockstar většinou vydává hry nejprve pro konzole proto, že se pro ně lépe optimalizuje výkon. Až poté, co jsou hry v technicky odpovídajícím stavu, je začne připravovat na náročnější start na PC. Musí totiž počítat se širokým spektrem různě výkonných sestav a nabídnout hráčům jak kompromisy, tak i lepší kvalitu v grafických detailech.
PC verze by mohla lákat hlavně plynulejším obrazem. Zatím totiž není jasné, zda hra na konzolích překročí 30 snímků za sekundu. Pokud tento limit zůstane i na výkonné PS5 Pro, řada hráčů si možná počká na PC verzi, která by mohla nabídnout hru výrazně plynulejší.
Pro autory je to samozřejmě také způsob, jak přilepšit prodejům. Část hráčů má doma jak konzoli, tak PC a je možné, že po odehrání hry na konzoli si budou chtít vyzkoušet, jak hra funguje i na PC. A když dostanou plynulejší obraz a ještě lepší grafické detaily, pak to bude důvod si hru koupit znovu.
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