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Kdy se dostane s GTA 6 na PC hráče? Možná dřív, než si myslí

Ondřej Martinů
Kdy dorazí dlouho očekávané GTA 6 na PC? Naděje hráčům na počítačích nejprve dal a hned zase sebral Xbox, nejnovější spekulace však naznačují, že by na vydání na PC nemuseli moc dlouho čekat.

Zatímco majitelé konzolí se pomalu připravují na vydání GTA 6 v příštím měsíci, PC hráči stále nemají žádnou jistotu, že se hry dočkají. Ano, stejná situace byla i s předchozími hrami od studia Rockstar Games: nejdřív konzole, PC později. Ale i tak autoři o vydání PC verze zatím nemluví.

Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
120 fotografií

PC hráčům na chvíli svitla naděje, že si GTA 6 zahrají už 19. listopadu spolu s konzolovými hráči díky streamování z cloudu. Xbox však rychle upřesnil, že hra nebude součástí programu Play Anywhere a na jeho platformě vyjde pouze pro konzole Series X/S.

Podle informací serveru GamesBeat to ale nakonec vypadá, že PC hráči nebudou muset čekat na vydání dlouho. Napsal, že Rockstar plánuje vydat PC verzi už během prvního kvartálu 2027, tedy v lednu, únoru nebo březnu. Pokud by se spekulace potvrdily, mezi vydáním na konzolích a na PC by uplynuly třeba jen čtyři měsíce.

Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice

To by přitom byla nezvykle krátká doba mezi vydáním pro jednotlivé platformy. Předchozí tituly, jako GTA 5 nebo Red Dead Redemption 2 se na disky PC hráčů dostaly s více než ročním zpožděním. V případě GTA 5 to bylo 19 měsíců, u Red Dead Redemption to pak bylo lehce přes rok.

Rockstar většinou vydává hry nejprve pro konzole proto, že se pro ně lépe optimalizuje výkon. Až poté, co jsou hry v technicky odpovídajícím stavu, je začne připravovat na náročnější start na PC. Musí totiž počítat se širokým spektrem různě výkonných sestav a nabídnout hráčům jak kompromisy, tak i lepší kvalitu v grafických detailech.

PC verze by mohla lákat hlavně plynulejším obrazem. Zatím totiž není jasné, zda hra na konzolích překročí 30 snímků za sekundu. Pokud tento limit zůstane i na výkonné PS5 Pro, řada hráčů si možná počká na PC verzi, která by mohla nabídnout hru výrazně plynulejší.

Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack

Pro autory je to samozřejmě také způsob, jak přilepšit prodejům. Část hráčů má doma jak konzoli, tak PC a je možné, že po odehrání hry na konzoli si budou chtít vyzkoušet, jak hra funguje i na PC. A když dostanou plynulejší obraz a ještě lepší grafické detaily, pak to bude důvod si hru koupit znovu.

Kde, kdy a za kolik. Jak se nejlépe připravit na GTA 6, herní událost roku

Grand Theft Auto VI vychází 19. listopadu 2026 pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Existence PC verze zatím nebyla oficiálně potvrzena.

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