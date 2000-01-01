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Ačkoliv už se konzoloví hráči těší, že si za pár desítek hodin zahrají nové GTA, PCčkáři musí čekat dál. Přinášíme proto alespoň přehled podobných městských akcí, které mohou na chvíli zahnat hlad a hrát se dají právě i na počítačích.
Autor: Rockstar
Jen dva dny nás dělí od vydání GTA 6, ale pokud doma nemáte moderní PlayStation nebo Xbox, hru si nezahrajete. Spekuluje se o tom, že hra by měla na PC dorazit poměrně brzy (během nadcházejících měsíců), ale oficiálně se nic neví. Co tedy alespoň do té doby můžete na PC hrát, abyste se přiblížili zážitku městské akce, když ne GTA?
Autor: Rockstar Games
Českou Mafii z roku 2002 nejspíš spousta z vás zná. Je to už v podstatě kultovní klasika, ve které můžete vedle plnění příběhových misí prozkoumávat otevřenou mapu města, krást auta, unikat policii a spoustu dalšího.
Autor: Bonusweb.cz
Navíc máte možnost si díky remaku z roku 2020, užít hru i v moderní grafice. Samozřejmě je otázkou vkusu, zda preferujete originál, nebo novou předělávku.
Autor: Bonusweb.cz
Mafia loni dokonce nabídla hráčům nový díl, který bychom sice úplně neoznačovali jako městskou akci, nicméně pořád nabídne pěkný otevřený svět a propracovaný příběh, navíc s českým dabingem.
Autor: 2K
Vlastní městskou akci má už nějakou dobu v nabídce i francouzský vydavatel Ubisoft. Sérii Watch Dogs můžete hrát už od roku 2014 a nabídne k prozkoumání ulice fiktivní napodobeniny amerického Chicaga.
Autor: pro iDNES.cz
O dva roky později následoval druhý díl, který se opět zaměřil spíše na elementy kyberšpionáže a sekce s důrazem na plížení. Došlo však i na spoustu přestřelek i honiček v autech.
Autor: Bonusweb.cz
V roce 2020 přišel díl s podtitulem Legion, který městskou akci okořenil celkem unikátním nápadem, kdy si můžete prakticky libovolně vybírat hratelnou postavu mezi lidmi, které potkáte na ulici virtuálního města.
Autor: Ubisoft
Skákání po střechách, běhání po zdech, roztodivné zbraně i postavy, pořádně ujetý příběh, řízná hudba a do toho hromada mutantů a robotů k zabíjení. Líbí? Potom se budete v akci Sunset Overdrive cítit jako doma.
Autor: Microsoft
Hra se odehrává v otevřeném světě, kde se meze vyvolávání chaosu prakticky nekladou. Je to zkrátka taková ztřeštěnější alternativa ke GTA.
Autor: Microsoft
To samé se dá říct i o další alternativě, hře Crackdown 3. I ta původně vyšla pro Xbox (stejně jako Sunset Overdrive) a nabízí podobný styl zábavné akce.
Autor: BW
Crackdown 3 přidává k městské akci také špetku cyberpunku a zaujmout může i tím, že zde jednu z rolí zastává známý herec Terry Crews.
Autor: BW
Nabídneme ještě jednu vtipnou alternativu, kterou jsou The Simpsons: Hit & Run z roku 2003. Problém je ovšem v tom, že oficiálně se hra shání už celkem obtížně, dostupná byla pro PlayStation 2, původní Xbox a GameCube. Na PC už má status opuštěné hry, která se dá legálně pořídit pouze fyzickou formou.
Autor: Vivendi
Hra každopádně zdatně imitovala sérii GTA otevřeným světem, samozřejmě s důrazem na všemožné reálie ze světa Simpsonových. A auta jste nekradli, ale jen si do nich k řidiči sedali jako spolujezdec.
Autor: Radical Entertainment
Trochu opomíjenou, avšak fanoušky dodnes vyzdvihovanou alternativou k sérii GTA jsou Sleeping Dogs z roku 2012.
Autor: Bonusweb.cz
Sleeping Dogs mají předlohu v devadesátkových akčních filmech, hra se odehrává v Hongkongu.
Autor: Bonusweb.cz
Tady už trochu uhýbáme do žánru RPG, ale v principu i Cyberpunk 2077 je městskou akcí, kde můžete objevovat virtuální město, krást auta i utíkat před policií.
Autor: CD Projekt, Bonusweb.cz
Hra se odlišuje jak ve zmíněných RPG mechanikách, tak třeba pohledem z očí hrdiny. Zábavy však nabízí na desítky hodin.
Autor: CD Projekt, Bonusweb.cz
Na závěr by se rovněž slušelo zmínit i akční sérii Saints Row, která je ikonou v napodobování GTA. První a druhý díl z let 2006 a 2008 byly v podstatě takovou lehce ztřeštěnější kopií…
Autor: pro iDNES.cz
… třetí díl v roce 2011 už v některých momentech hnal virtuální akci v otevřeném městě až do absurdních rovin.
Autor: pro iDNES.cz
No a pak přišla čtyřka, která se už ani nesnažila svůj záměr ztřeštěné akce skrývat a nabídla zlé mimozemšťany, superschopnosti a virtuální realitu.
Autor: pro iDNES.cz
Zpět ke kořenům značky se pustil reboot z roku 2022, ten však fanoušci nepřijali s nadšením a majitelé se nakonec rozhodli vývojářské studio zavřít a rozpustit.
Autor: THQ Nordic