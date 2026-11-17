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KVÍZ: Kdo odpoví na vše správně, může získat GTA 6 zdarma
Vydání očekávaného GTA 6 je za rohem a jeden z vás ho od nás získá na PS5 zdarma. Stačí odpovědět na všechny otázky v našem kvízu správně a pak mít štěstí při slosování. Soutěž skončila pondělí 16....
Česká hra vám umožní procestovat Evropu za volantem autobusu
Čerstvou novinkou v nabídce populárního českého simulátoru tahačů Euro Truck Simulator 2 je režim řidiče autobusu, který mění pravidla hry. Místo nákladu budete převážet pasažéry, kteří jsou v mnoha...
Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i pár skokanů díky probíhajícím slevám a novinky. Tentokrát zabodovaly i české hry. Aby to...
Wolfenstein 3 je skutečností. Práce na něm oficiálně potvrdila šéfka Xboxu
Studio MachineGames před více než dekádou se ctí oživilo legendární značku Wolfenstein. Bijec nacistů William B.J. Blazkowicz se ještě jednou vrátí, aby se uzavřela příběhová trilogie.
Postapokalyptický Pioner hlásí konec necelý rok po vydání
Postapokalyptická online střílečka Pioner vyšla před necelým rokem v předběžném přístupu. Plného vydání se však nikdy nedočká, tvůrci oznámili, že vypnou servery.
Nemáte herní konzoli, jen PC? Tyto hry zaženou hlad po GTA 6
Ačkoliv už se konzoloví hráči těší, že si za pár desítek hodin zahrají nové GTA, PCčkáři musí čekat dál. Přinášíme proto alespoň přehled podobných městských akcí, které mohou na chvíli zahnat hlad a...
Brány Skeldalu 4 budou, teď jsou ve hře další cíle
Potřebná částka ke vzniku krokovacího dungeonu Brány Skeldalu 4 byla v rámci komunitního financování dosažena. Nyní jsou ve hře další cíle.
Nádhera, která bere dech. Vyberte nejlepší listopadové cosplayerky
Listopadová řada Miss Cosplay právě začala. Pokochejte se krásou cosplayerek, obdivujte jejich ladné křivky a kostýmy inspirované populární kulturou. Tentokrát s přihlédnutím k vydání her jako World...
Našli jsme ty nejdivnější postavičky z videoher. A ano, většina je z Japonska
Při svých výletech do virtuálních světů už jsme za ty roky viděli spoustu bizarních stvoření, některá z nich nás ve vzpomínkách dráždí ještě po letech. A asi vás nepřekvapí, že většinu z těch...
Předávání herních Oscarů bude streamovat i Disney+. Slibuje velká oznámení
Slavnostní vyhlášení nejlepších letošních her v rámci The Game Awards, ale i oznámení nových, bude letos k vidění také na streamovací platformě Disney+.
Wolfenstein 3 je skutečností. Práce na něm oficiálně potvrdila šéfka Xboxu
Studio MachineGames před více než dekádou se ctí oživilo legendární značku Wolfenstein. Bijec nacistů William B.J. Blazkowicz se ještě jednou vrátí, aby se uzavřela příběhová trilogie.
Co frčí v Česku? Za tyto hry na Steamu právě utrácíme nejvíc
Podívali jsme se na právě nejprodávanější hry na Steamu podle tržeb v Česku. Jsou zde nejenom stálice, ale i pár skokanů díky probíhajícím slevám a novinky. Tentokrát zabodovaly i české hry. Aby to...
Pronájem bytu 1+kk 37 m2
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Česká hra vám umožní procestovat Evropu za volantem autobusu
Čerstvou novinkou v nabídce populárního českého simulátoru tahačů Euro Truck Simulator 2 je režim řidiče autobusu, který mění pravidla hry. Místo nákladu budete převážet pasažéry, kteří jsou v mnoha...