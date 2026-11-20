„MDŽ zná každý, ale i muži mají svůj den! Již zítra! A i když už máme občanky, služební průkazy a nějakou tu zodpovědnost, uvnitř jsme pořád jen kluci, kteří si chtějí hrát,“ napsal oficiální profil Policie České republiky na svůj profil na sociální síti Facebook. Jde o jeden z mnoha důsledků vydání dlouho očekávané hry Grand Theft Auto 6, na kterou se těší ohromná spousta lidí.
„Takže zítra ‚nezlobte‘, ať máme taky chvilku klidu. Ale nebojte, na příjmu jsme samozřejmě pořád. Kdyby něco!“ Ačkoliv čeští policisté vzali situaci s humorem, žádosti o volno kvůli hraní novinky nejsou ničím neobvyklým. Z průzkumu ve Spojených státech vyplývá, že téměř každý pátý zaměstnanec si plánoval na vydání GTA 6 vybrat část své dovolené.
Poměr je dokonce vyšší u generace Z, kde si volno plánovalo vzít až 32 % zaměstnaných lidí a také 27 % mileniálů. Vyšší zájem o volno podle tohoto průzkumu hlásí i data z Kanady či Velké Británie. Spousta lidí si však chce vzít místo plánované dovolené tzv. sick day, tedy den zdravotního volna, kdy jen ráno nahlásí, že do práce nemohou kvůli nemoci. Ale jiní jsou prostě zcela upřímní.
„Prostě jsem do žádosti o volno napsal: GTA 6,“ uvádí například 34letý Cameron Cox pro stanici CBS News. Uvádí, že to tak stejně udělala celá řada jeho kolegů. Údajně už stejně v práci všichni vědí, že je velký fanoušek her a navíc teď stejně nemají tak velkou pracovní zátěž, aby to byl problém.
Části hráčů přitom nejde jen o to, aby mohli hrát novinku co nejdříve, ale aby se nemuseli bát spoilerů, které začnou už od prvních hodin zaplavovat internet. Sami jsme už nějaké menší spoilery na sociálních sítích viděli, takže i tento důvod vnímáme jako opodstatněný.
Některé firmy už dokonce dopředu počítaly s tím, že lidé si budou chtít kvůli hře vzít volno a daly zaměstnancům i právě speciální benefit v podobě volna na hraní. Učinil tak například Logitech, známá značka počítačového příslušenství, která zaměstnancům ve Spojených státech rovnou nabídla několik dní „herního volna“.
Grand Theft Auto 6 splnilo v podstatě vše, co jsme od něj očekávali. Víc se můžete dočíst v naší podrobné recenzi na Bonuswebu. Průměrné hodnocení hry na agregátoru Metacritic je v tuto chvíli neuvěřitelných 99 bodů ze sta možných.
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