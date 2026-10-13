Hrdinku GTA svlékl donaha. Teď vyhrožuje, že celou hru uvolní na internet

Na nějaký čas se po leakerovi (nebo skupině leakerů) vystupující pod přezdívkou CyberLeek slehla zem, když koncem září vybral všechny investované prostředky ve vlastní kryptoměně, které se odhadovaly na 250 tisíc dolarů (asi 5,5 milionu korun). Kryptoměnu mu pomáhali zhodnocovat lidé, kteří chtěli vidět více ukázek ze hry. Nyní, ještě víc než měsíc před vydáním hry Grand Theft Auto VI je zpět a má ještě vyšší ambice.
I tentokrát se snaží šponovat vlastní kryptoměnu a plánuje, že chce dosáhnout tržní kapitalizace alespoň 30 milionů dolarů. Právě tuto hranici považuje za signál, kdy uvolní na internet hratelnou verzi hry, kterou má zřejmě k dispozici. Zdánlivě však upustil od vyhrůžek spoilery a místo toho má nové metody, jak strhnout pozornost: nahotou.
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Leaker zveřejňuje klipy z GTA 6 a vyhrožuje odhalením spoilerů
Už v jeho předchozích únicích se objevila scéna s párty plnou nudistů, nyní však CyberLeek ukazuje, že se dají ve hře (buď na povel hráče nebo přes příkaz ve vývojářských nástrojích) svléknout oba hlavní hrdinové, Jason i Lucia. Podle všeho mají i hlavní postavy podrobně vymodelované genitálie, což ale koneckonců není nic šokujícího, takovým prvkem prosluly i třeba tituly jako Cyberpunk 2077 nebo Baldur’s Gate 3.
Hlavní hrdinka ale strhla více pozornosti a proto ji CyberLeek doposud věnoval už několik videí, kde jde vidět nahá, jak se prochází po herních lokacích nebo jak svlečená skáče s padákem.
Lidé, kteří záběry viděli, podotýkají, že pokud nazí hrdinové kráčejí po ulici ve Vice City, nikdo z kolemjdoucích na ně nereaguje. Právě to může naznačovat, že jde buď o dřívější verzi hry, která plně nemá integrované interakce s NPC, nebo tato možnost ve finální hře ani nebude. Pokud by to šlo, autoři by jistě implementovali pohoršené reakce lidí na ulicích, takovou mírou detailů jsou koneckonců pověstní.
Záběry z úniků, které kolují po internetu, pochopitelně nebudeme zveřejňovat ani na ně odkazovat. I na sociálních sítích jsou klipy velice rychle odstraňovány a zároveň jsou taková klíčová slova předmětem početného spamu, který vyobrazuje falešná videa nebo rovnou odkazuje na podvodné stránky.
O únicích ze hry už omezuje informace i část populárních fanouškovských profilů GTA VI právě proto, že záběrech už často ani nejsou žádné nové prvky, nýbrž cílí právě jen na ukázku nahoty.
Rockstar Games a mateřská společnost Take-Two Interactive se již nějakou dobu snaží šíření uniklých materiálů zabránit a pátrá po jejich původu. Dosud se ale CyberLeek jedince nepovedlo dopadnout a stále tak není jasné, jak starou verzi hry má k dispozici a jakým způsobem se mu k ní povedlo dostat. CyberLeek stále své činy obhajuje tím, že chce docílit návratu fyzických kopií hry a také veřejné omluvy od Rockstar Games.
Grand Theft Auto VI vychází 19. listopadu 2026 pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S.