Kolik GTA 6 stojí?
Základní edice hry v digitální distribuci vyjde na 2 009 korun, pořídit si můžete také ultimátní edici za 2 499 korun. Krabicová základní verze vyjde na 2 299 korun. Ultimátní edice v krabicové variantě v prodeji na českém trhu v tuto chvíli není.
Digitální obsah ultimátní edice láká na extra obsah v podobě vozidel, zbraní, oblečení či účesů. Bonusy mají být propojeny se všemi aspekty příběhu ústřední dvojice (Jason a Lucia), přičemž za každou kapitolou se skrývají nové předměty.
Například tetovací studio v Stockyardu, které nabízí více než 50 různých tetování, bude mít otevřeno pouze v ultimátní edici. Stejně je na tom i One-Eyed Willie’s, který se specializuje na off-road úpravy vozidel. Na majitele ultimátní edice čekají navíc i dvě aktivity, a to útok na základnu gangu a hledání veteránů.
Kde všude bude GTA 6 dostupné?
Hra bude při vydání dostupná pouze pro aktuální konzole od Sony a Microsoftu. Jde tedy celkem o čtyři modely, na kterých hru spustíte. Jsou to:
- PlayStation 5
- PlayStation 5 Pro
- Xbox Series X
- Xbox Series S
Která konzole bude na hraní nejlepší?
Ačkoliv panuje ohledně grafických nastavení hry v tuto chvíli ještě hodně nejasností, logika velí, že hra bude nejlépe vypadat na nejvýkonnější konzoli z výše zmíněné čtveřice, což je aktuálně PlayStation 5 Pro, vylepšená verze původního PlayStationu 5. Sony již dokonce přiznává, že hra bude specificky vylepšená pro model PlayStation 5 Pro. Co všechno to bude obnášet, ale zatím nevíme. Očekáváme plné využití PSSR upscalingu, tedy více detailů, vyšší rozlišení a k tomu i ve výsledku lepší snímkování.
Pokud chcete hrát výhradně na Xboxu, pak je samozřejmě lepší volbou model Series X, který je výkonnější než Series S, byť je samozřejmě dražší na pořízení. U PlayStationu je výhodou, že i základní model má srovnatelný výkon jako Series X od Xboxu, takže zde lze očekávat podobný zážitek při hraní. Nejlevnější volbou je Series S, ale pozor, za cenu mnoha kompromisů.
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Na kolik pořízení nové konzole vyjde?
Nemáte doma zatím žádný herní hardware a chcete si něco specificky na hraní GTA 6 pořídit? Počítejte s tím, že herní hardware v poslední době zdražuje, takže může být výhodnější si konzoli koupit spíše dříve, než čekat až do listopadu. V ten moment samozřejmě mohou přijít Black Friday slevy, ale o kolik ještě do té doby konzole mohou zdražit a jak vysoké případné slevy mohou být, to nyní opravdu netušíme.
Aktuální ceny konzolí (červen 2026) jsou následující:
- PlayStation 5 – 12 690 korun (digitální edice), 14 690 korun (verze s blu-ray šachtou)
- PlayStation 5 Pro – 21 990 korun
- Xbox Series X – 17 690 korun
- Xbox Series S – 9 990 korun
Co PC hráči, dočkají se?
Hry od studia Rockstar Games obvykle v první vlně na PC nevychází, ovšem vždy dorazí z časovým odstupem. Důvodů to má hned několik, ať už je to snaha zabránit pirátství, které je doménou PC, tak lepší optimalizace hry, kterou autoři nejprve musí vyladit pouze pro pár daných strojů. S vydáním PC verze většinou hráči dostanou lepší technický stav a někdy i objektivní výhody oproti konzolovým variantám hry.
Kdy přesně PC verze vyjde bohužel nikdo neví. V minulosti se na PC verzi různých dílů série GTA čekalo většinou rok až rok a půl po vydání konzolové verze.
Bude v prodeji fyzická verze v krabičce?
Ano, ale minimálně v úvodu půjde pouze o variantu, kdy v krabičce naleznete pouze kód na uplatnění v digitálním obchodě, nikoliv fyzický disk. Spekuluje se, že fyzická verze s diskem dorazí později, to však zatím nebylo oficiálně potvrzeno.
Půjde GTA 6 hrát online?
GTA 6 má být minimálně při vydání čistě singleplayerová záležitost. Pokud dostane online režim, stane se tak až později, oficiální informace k tomu zatím žádné nejsou.
Kdy hra vychází?
Grand Theft Auto 6 vyjde 19. listopadu na PlayStation 5 a Xbox Series X/S, přičemž herní data si půjde stáhnout už 12. listopadu. Jak už jsme zmínili, fyzické edice hry nebudu obsahovat disk, ale pouze kód ke stažení. K zákazníkům se dostanou ještě před vydáním právě kvůli preloadu, a to 12. listopadu.
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O čem GTA 6 je?
Děj šestého dílu hráče vrátí do starého známého Vice City. Znalost herní mapy z legendárního stejnojmenného dílu vydaného v roce 2002 vám však moc nepomůže. Nové Vice City bude daleko větší, propracovanější a zůstanou především ony ikonické napodobeniny reálného Miami, jako je například slavná ulice Ocean Drive.
K Vice City bude navíc náležet také venkov. V tomto ohledu se nabízí podobný styl mapy jako z pátého dílu, tedy město a přilehlé vesničky plus příroda. Florida je známá také bažinami s aligátory.