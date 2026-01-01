Zájemci o zboží s tematikou Grand Theft Auto 6 mohou navštívit nový obchod v Londýně, kde se prodává celá řada různých předmětů a oblečení ze hry. Mimo jiné zde najdete na prodej také skutečné supersportovní auto z této známé herní série, jeho cena je ovšem astronomická.
Autor: Rockstar
Atmosféru Vice City můžete zažít v novém londýnském obchodním domě Selfridges, kde se na omezenou dobu otevřel pop-up obchod se zbožím všeho druhu z Grand Theft Auto VI. Hráče ale šokovalo jedna konkrétní nabídka, která se dá v obchodě najít.
Autor: Rockstar Games
Je to vozidlo Grotti Cheetah, které stojí za výlohou obchodu a pokud máte na účtě přebytečný 1 milion liber (asi 29 milionů korun), může být právě vaše.
Autor: Rockstar Games
Vozidlo se objevilo už v pátém díle série Grand Theft Auto, na scénu se vrací i v chystané novince. Rockstar na výrobu repliky tohoto herního supersportu spojil síly s West Coast Customs: firmou, která se specializuje na úpravy vozů.
Autor: Rockstar
Předlohou pro tento unikátní vůz je slavný model Ferrari Testarossa. Vozidlo bylo původně vyrobeno na propagaci hry, když se projelo ulicemi Miami, nyní se přesunulo právě do Londýna.
Autor: Rockstar
Jde pravděpodobně o vůbec nejdražší herní sběratelský předmět, jaký si jde v souvislosti s videohrou koupit.
Autor: Rockstar Games
Pro většinu fanoušků hry zde je připravené o něco dostupnější zboží s tematikou hry: třeba trička nebo bundy.
Autor: Rockstar Games
Součástí kolekce je oblečení inspirované fiktivními sportovními týmy z Vice City nebo turistické předměty.
Autor: Rockstar Games
V nabídce jsou také šátky, osušky, čepice, brýle nebo basketbalový míč s motivy GTA 6.
Autor: Rockstar Games
Interiér pop-up obchodu odkazuje na architekturu a atmosféru sluncem zalitého Vice City, kterému bylo předlohou reálné americké město Miami.
Autor: Rockstar Games
Nechybí ani ohromná socha aligátora Macca, maskota hry. Pořídit si jej můžete samozřejmě ve zmenšené verzi.
Autor: Rockstar Games
Cena za sběratelské předměty se různí, klíčenky stojí okolo 10 liber (290 korun), trička okolo 50 liber (1 450 korun) a vůbec nejdražší je kožená bunda, která vás vyjde na 2 500 liber (73 tisíc korun).
Autor: Rockstar Games
Fanoušci zde najdou celkem přes 50 exkluzivních předmětů spojených s GTA 6.
Autor: Rockstar Games
Na fasádě obchodu se střídají animace a motivy z očekávané hry, na které fanoušci už budou muset čekat jen lehce přes týden.
Autor: Rockstar Games
Pop-up obchod má být otevřený jen po omezenou dobu a je součástí velkých oslav k příležitosti vydání GTA VI. Souběžně se budou konat také hudební festivaly přímo v Miami s hudbou ze hry.
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI vychází 19. listopadu 2026 pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Existence PC verze zatím nebyla oficiálně potvrzena.
Autor: Rockstar Games
Obchod s GTA předměty v Londýně
Autor: Rockstar Games
Obchod s GTA předměty v Londýně
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – Vintage Vice City Pack
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto 6 – ultimátní edice
Autor: Rockstar
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games
Grand Theft Auto VI
Autor: Rockstar Games